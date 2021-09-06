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3 салати з теплих овочів для затишного обіду та вечері

Ірина Маслова
6 вересня, 11:02
Найпопулярніші цього сезону овочі – баклажани, помідори, перець. Зрозуміло, що для таких салатів вони мають бути трохи підсмаженими і протушкованими. Прикрасьте свій салат кунжутом і свіжою зеленню

Салати з теплих овочів / Фото: instagram.com/bazilikkitchen/

У чому краса теплих овочевих салатів? Їх максимально просто приготувати і вони – чудовий гарнір до м'яса або корисна вечеря для тих, хто стежить за стрункістю. У сезон перцю, баклажанів та помідорів такий салат ще й недороге задоволення. Головне завдання – правильно протушкувати інгредієнти, не забуваючи приправляти їх, ну й подавати одразу ж. Таким салатам не можна остигати. Отже, якщо любите овочеві салати на сніданок, обід або вечерю, які ще й зігрівають, то ці рецепти можуть стати в нагоді.

Теплий салат з баклажанами

Теплий салат з баклажанами / Фото: instagram.com/dobryanochka/

Інгредієнти

  • Баклажани, болгарський перець – по 2 шт.
  • Молода морква – 3 шт.
  • Помідори – 3 шт.
  • Вершкове масло – 3 ст. л.
  • Часник – 2 зуб.
  • Італійські трави, перець, сіль, кунжут – за смаком
  • Сік лимона, цукор – по 1 ч. л.

Спосіб приготування

  1. Замочити баклажани в солоній воді (1 ст. л. солі на 1 літр води) на 10-15 хвилин.
  2. Нарізати невеликими шматочками баклажани, перець, моркву, помідори. Викласти на деко, застелене пергаментним папером.
  3. У сотейнику розтопити вершкове масло, додати видавлений через прес часник, цукор. Додати всі овочі, перемішати. Додати перець і трави.
  4. Запікати 15-20 хвилин за 170 градусів.
  5. Викласти овочі на тарілку, злегка збризнути соком лимона, посолити якщо потрібно, посипати кунжутом і зеленню.

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Теплий салат з кабачків, перцю і моркви

Теплий салат з кабачків, моркви і перцю / Фото: instagram.com/inna_and_foodblog/

Інгредієнти

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  • Морква – 150 г
  • Перець болгарський – 150 г
  • Кабачок – 150 г
  • Корінь селери – 150 г
  • Оливкова олія – 5 ст. л
  • Сіль, перець, копчена паприка – за смаком
  • Кунжут – 1 ст. л.

Спосіб приготування

  1. Усі інгредієнти очистити, натерти на тертці для корейської моркви.
  2. Тушкувати на оливковій олії до готовності (20 хвилин). Наприкінці додати спеції. Прикрасити кунжутом.

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Салат з літніх овочів / Фото: Depositphotos

Інгредієнти на 1 порцію

  • Кабачок – 100 г
  • Баклажан – 100 г
  • Перець болгарський – 100 г
  • Помідор – 100 г
  • Фета – 50 г
  • Оливкова олія – 50 г
  • Сіль, перець – за смаком
  • Зелень – для прикраси

Спосіб приготування

  1. Овочі нарізати на кружальця та обсмажити з обох боків, можна на сковороді-гриль.
  2. Одразу ж, не даючи охолонути, нарізати невеликими брусочками і перемішати.
  3. Заправити оливковою олією і спеціями і викласти на тарілку.
  4. Зверху прикрасити нарізаним кубиками сир, прикрасити зеленню та одразу ж подавати.

З відео дізнаєтеся, як зробити заготівлі на зиму із запеченого перцю.

Тут зібрано 5 рецептів теплих салатів для ситного і корисного сніданку.

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