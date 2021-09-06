3 салати з теплих овочів для затишного обіду та вечері

Салати з теплих овочів / Фото: instagram.com/bazilikkitchen/
У чому краса теплих овочевих салатів? Їх максимально просто приготувати і вони – чудовий гарнір до м'яса або корисна вечеря для тих, хто стежить за стрункістю. У сезон перцю, баклажанів та помідорів такий салат ще й недороге задоволення. Головне завдання – правильно протушкувати інгредієнти, не забуваючи приправляти їх, ну й подавати одразу ж. Таким салатам не можна остигати. Отже, якщо любите овочеві салати на сніданок, обід або вечерю, які ще й зігрівають, то ці рецепти можуть стати в нагоді.
Теплий салат з баклажанами
Інгредієнти
- Баклажани, болгарський перець – по 2 шт.
- Молода морква – 3 шт.
- Помідори – 3 шт.
- Вершкове масло – 3 ст. л.
- Часник – 2 зуб.
- Італійські трави, перець, сіль, кунжут – за смаком
- Сік лимона, цукор – по 1 ч. л.
Спосіб приготування
- Замочити баклажани в солоній воді (1 ст. л. солі на 1 літр води) на 10-15 хвилин.
- Нарізати невеликими шматочками баклажани, перець, моркву, помідори. Викласти на деко, застелене пергаментним папером.
- У сотейнику розтопити вершкове масло, додати видавлений через прес часник, цукор. Додати всі овочі, перемішати. Додати перець і трави.
- Запікати 15-20 хвилин за 170 градусів.
- Викласти овочі на тарілку, злегка збризнути соком лимона, посолити якщо потрібно, посипати кунжутом і зеленню.
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Теплий салат з кабачків, перцю і моркви
Інгредієнти
- Морква – 150 г
- Перець болгарський – 150 г
- Кабачок – 150 г
- Корінь селери – 150 г
- Оливкова олія – 5 ст. л
- Сіль, перець, копчена паприка – за смаком
- Кунжут – 1 ст. л.
Спосіб приготування
- Усі інгредієнти очистити, натерти на тертці для корейської моркви.
- Тушкувати на оливковій олії до готовності (20 хвилин). Наприкінці додати спеції. Прикрасити кунжутом.
Теплий салат із сиром
Інгредієнти на 1 порцію
- Кабачок – 100 г
- Баклажан – 100 г
- Перець болгарський – 100 г
- Помідор – 100 г
- Фета – 50 г
- Оливкова олія – 50 г
- Сіль, перець – за смаком
- Зелень – для прикраси
Спосіб приготування
- Овочі нарізати на кружальця та обсмажити з обох боків, можна на сковороді-гриль.
- Одразу ж, не даючи охолонути, нарізати невеликими брусочками і перемішати.
- Заправити оливковою олією і спеціями і викласти на тарілку.
- Зверху прикрасити нарізаним кубиками сир, прикрасити зеленню та одразу ж подавати.
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