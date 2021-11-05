100-річна ікона стилю Айріс Апфель знялася для глянцю (фото)

Айріс Апфель у новій зйомці для американського Harper's Bazaar / Фото: harpersbazaar.com
Американське видання Harper's Bazaar презентувало проєкт, присвячений ювілею модного будинку Gucci. Рівно 100 років тому Гуччіо Гуччі заснував у Флоренції компанію з виробництва виробів зі шкіри, яка на той час пропонувала місцевим вершникам широкий вибір сідел, сумок та аксесуарів для верхової їзди.
Протягом наступних кількох десятиліть сімейний бізнес розширився – відкрилися бутіки у Римі, Мілані та Нью-Йорку, а в асортименті додалися одяг, сумки та взуття класу люкс.
За кілька десятиліть будинок моди став одним із найзнаменитіших у світі.
З нагоди столітнього ювілею Gucci креативний директор бренду Алессандро Мікеле випустив спеціальну колекцію під назвою Aria, яку приміряли Джаред Літо та Маколей Калкін.
А для участі у спецпроєкті модного глянцю запросили ікону моди, 100-річну Айріс Апфель.
Зірка розповіла, що її перший спогад про модне придбання – це окуляри у великій червоній оправі. Їх Айріс побачила на розпродажу в 11-річному віці.
Першою покупкою від будинку Gucci Айріс стало сіре вовняне пончо.
На честь дня народження дому Айріс знялася у рожевому костюмі з колекції The Hacker Project, в якій поєднуються стилі та коди Gucci та Balenciaga.
Також Айріс Апфель назвала три свої знакові риси стилю:
- індивідуальність;
- червона помада;
- і багато браслетів на зап'ясті.
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