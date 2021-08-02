На носі третій місяць літа та ми склали список приємних серпневих ритуалів, обов'язкових до виконання в найближчі три тижні

10 речей, які потрібно встигнути зробити в серпні / Фото: Pexels

Останній місяць літа стартував, а значить пора втілювати в життя все задумане. Ми, до речі, з'ясували, куди летіти в серпні за кордон і скільки коштує така подорож.

Заведіть щоденник

Як перестати прокрастинувати / Фото: Pexels

Так, вже можна починати підбивати підсумки того, як ви проводите найкращий сезон року. Але не для ностальгії, а для нових звершень. Запишіть в красивому блокноті найрізноманітніші літні досягнення. Так точно зрозумієте, що ще не встигли. І обов'язково: щедро похваліть себе за зроблене – це здорово надихає.

Порахуйте падаючі зірки

10 речей, які потрібно встигнути зробити в серпні / Фото: Pexels

Серпень – той місяць в році, коли зірки видно особливо яскраво, та ще й час метеоритних дощів. Беріть коханих і влаштовуйте нічний похід на пляж або на дах: оп, зірка впала – пора загадувати бажання!

З'їжте морозиво

10 речей, які потрібно встигнути зробити в серпні / Фото: Pexels

Це можна робити завжди, але в спекотний день в особливому місці, та ще коли все плавиться від спеки – особливе задоволення.

Насолоджуйтеся музикою під відкритим небом

БУМБОКС виступить 19 серпня / Фото: прес-служба

Можна, звичайно, включити навушники або довіритися вуличним музикантам, але лайв суперзірок – всі ефекти підсилюють. Найколоритніші і значущі в Києві: для любителів торішніх оупен-ейрів – австралійський електронний дует HVOB (20 серпня, ПБК), для найвитонченіших ліриків – БУМБОКС (19 серпня, Osocor Residence), для шанувальників нескінченної різноманітності – White Nights Festival. Africa (13-14 серпня, Арт-завод "Платформа").

Влаштуйте канікули

"Нічого собі канікули!" / Фото: themoviedb.org

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Ні, не відпустку, а справжні канікули – як в школі, пам'ятаєте? Беріть з друзями відгул на роботі і просто прогулятися цілий день, згадуючи дитинство і впадаючи в нього. Без будь-яких турбот, сімей, планів ...

Організуйте обід на траві

10 речей, які потрібно встигнути зробити в серпні / Фото: Pexels

Наші будні та свята теж можуть бути розніжено-річними. Просто на обід замість кафе, ресторану або, що ще гірше, офісної кухні відправляйтеся в найближчий парк з домашніми заготовками або купленою to go смакотою.

Об'їштесь кавунів і динь

10 речей, які потрібно встигнути зробити в серпні / Фото: Depositphotos

Вони своєчасні – тільки в серпні. Тому й найсмачніші і найкорисніші саме в цьому місяці. В інший час дині і кавуни – всього лише теплична підробка.

Let's make смузі-паті!

Прохолодні напої в спеку

Овочі, фрукти, ягоди – ось у чому найбільше серпневе роздолля. Набирайте все, так буде різнобарвніше, кличте друзів і експериментуйте. А які Інста-фото вийдуть ...

Рушайте на розпродаж

Як купувати речі на розпродажу / Фото: Unsplash

Серпень – це ще й місяць найспекотніших знижок. Літній шопінг набагато зручніший зимового – не потрібно возитися з сотнею речей під час примірок.

Раніше ми вже писали, що важливо зробити, щоб ваше літо стало для вас по-справжньому незабутнім – загляньте в 10 лайфхаків.