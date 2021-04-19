Жажда к антибиотикам: к чему приводит чрезмерное потребление этих лекарств

Массове самолечение ковида антибиотиками серди украинцев подрывает здоровье и усложняет терапию. Почему нельзя назначать самому себе антибиотики – в сюжете

При простуде, боли в горле, кашле, температуре или для "профилактики" ковида – украинцы массово сами себе назначают антибиотики и принимают их. Почему нельзя лечить ковид антибиотиками и к чему приводит неконтролируемое употребление антибактериальных препаратов – далее в сюжете.

Сюжет Людмилы Гаврилюк, Юрия Хоменко и Романа Гребельника

Почему же украинцы массово скупают антибиотики и сами себя лечат

Продажи антибактериальных препаратов выросли в три раза за год пандемии. Такую "жажду" аптечные провизоры объясняют чрезмерным доверием украинцев к советам тех, кто уже переболел, а не тех – кто лечит, то есть к врачам. Особенно активничают те, кто сам себе диагностировал ковид.

Так, Анна Маслун, жительница Киева, для перестраховки пропила антибиотик: женщина считает, что ей действительно стало легче. Однако антибиотики ей семейный врач не прописывал. Вместо этого врач посоветовал больше пить жидкости, сидеть дома. Теста на ковид Анна не делала, то есть правильный диагноз не был поставлен. Но только лишь женщине стало плохо, она побежала в аптеку за таблетками, которые посоветовала подруга, а не врач.

На фоне происходящего медики бьют тревогу: нам следует бояться не вакцины, а последствий злоупотребления антибиотиками!

Стало легче от антибиотиков – обманчивое ощущение, говорят врачи

Анне после антибиотиков, по ее словам, стало легче, но терапевты говорят, что это обманчивое ощущение. Насколько серьезный ущерб человека нанес бесконтрольным питьем антибиотиков, в дальнейшем обнаружит недуг, которым человек может заболеть позже. Марьяна Селюк, врач-терапевт высшей категории отмечает, что антибиотики не предупреждают ковид или другое инфекционное заболевание. Наоборот, течение болезни в случае заболеваемости у пациента будет еще тяжелее.

После самолечения антибиотиками может стать еще хуже Фото: unsplash.com

О том, что спрос на антибиотики за последний пандемический год вырос в три раза, говорят и в ассоциации производителей лекарств. Чаще всего покупают препарат именно без рецепта врача. Но назначать самому себе антибиотики категорически нельзя.

Но почему самолечение антибиотиками на самом деле не помогает?

"Самостоятельно выписывать антибиотики – то же самое, что и пытаться зажечь спичку во время дождя. Тратите много времени, энергии, но все бесполезно, спичка не горит. А вы только намокнете под дождем. Так же и с самолечением – результата нет, потратите много средств и к тому же, подорвете свое здоровье,- говорит врач-терапевт высшей категории Марьяна Селюк,- Антибиотики пьют только после анализа крови и только под наблюдением врача, если анализ подтвердит бактериальную инфекцию".

На вирусы антибиотики не действуют, и вылечить ними ковид, также, как и грипп, корь или ветряную оспу просто невозможно!

Почему нельзя принимать антибиотики для профилактики ковида

Медики отмечают, что при лечении Covid-19 категорически нельзя давать никаких антибиотиков, даже несмотря на то, что в некоторых случаях при осложнении болезни может присоединиться бактериальная инфекция. Но если мы на опережение будем давать антибиотики, то состояние заболевшего человека ухудшится еще больше. И тогда – только реанимация.

Врач-анестезиолог Андрей Высоцкий ежедневно спасает тяжелобольных ковидом: специалист отмечает, что у большинства его пациентов уже выработалась резистентность, то есть устойчивость к антибиотикам. Это происходит именно из-за чрезмерного увлечения людей этими препаратами. Вылечить людей, которые самостоятельно лечились антибиотиками, почти нереально.

По словам врача, когда заболевший, который сам на свое усмотрение принимал антибиотики, попадает в реанимацию, тут и обнаруживается "вершина пирамиды", которая собирает все проблемы. Резистентности к антибиотикам в реанимации очень много, и врачи сталкиваются с тем, что пациенты не реагируют на препараты, поскольку из-за самолечения дома у возбудителей, попавших в организм, уже выработалась устойчивость к медикаментам. То есть лекарства не помогают. В итоге врачам нечем лечить или они вынуждены применять резервные препараты. А еще от злоупотребления антибиотиками изрядно страдают печень, сердце и желудок.

Также мы и ранее писали о том, что антибиотики на коронавирус не действуют.

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