Зеленый борщ с крапивой или щавелем – какой полезнее и как приготовить, рецепт

Сезон зеленого борща открыт: это блюдо хорошо тем, что одни полезные ингредиенты можно заменить другими, не потеряв при этом вкус. Рецепт зеленого борща – в статье

Зеленый борщ с крапивой или щавелем – оба полезны, а в рецепте можно заменить один ингредиент другим / Фото: unsplash.com, my_baking_book

Основной ингредиент, из-за которого борщ становится зеленым и получает свой неповторимый вкус с кислинкой – это щавель. Именно из зрелых листьев щавеля хорошо получается это блюдо, зеленый борщ. Высокое содержание клетчатки в щавеле улучшает пищеварение, калий помогает регулировать давление, витамин С укрепляет иммунитет, витамин А улучшает зрение.

Термически обработанный щавель не раздражает слизистую оболочку желудка, но слишком кислый борщ все-таки не рекомендован при гастритах и других заболеваниях органов пищеварения. Альтернатива – зеленый борщ с крапивой: это очень полезное растение, оно содержит множество полезных минералов.

Реклама

Именно из зрелых листьев щавеля хорошо получается зеленый борщ, но щавель также можно заменить листьям крапивы / Фото: Depositphotos

Крапива богата железом, магнием, медью, цинком, селеном, витаминами (А, В, С , Е, К). К тому же крапиву можно собрать, не потратив ни копейки. Рецепт такого борща прост, пишет нутрициолог sergeevnagalichka, берем:

бедро куриное 300 г (можно без мяса, будет постное блюдо)

картофель 150 г

морковь 70 г

лук 70 г

щавель или листья крапивы 100 г

зелень (петрушка, зеленый лук, укроп) 35 г.

Готовим: бедро моем, снимаем кожу, заливаем водой, ставим на огонь, после того как закипит, сливаем воду, промываем мясо, кастрюлю, кладем бедра снова в кастрюлю, бросаем лавровый лист, солим, наливаем 2 л воды. Затем варим 25 минут на среднем огне, после забрасываем картофель, варим до готовности картофеля.

Реклама

Крапиву для борща можно собрать, не потратив ни копейки, только не забудьте промыть листья / Фото: Depositphotos

Тем временем пассеруем лук и морковь, добавляем щавель (крапиву), накрываем крышкой и выключаем. Как будет готов картофель, добавляем пассированные овощи, даем кипеть еще 5 мин, добавляем по вкусу соль, перчим, добавляем мелко измельченную зелень, накрываем крышкой, даем настояться 15 мин. При подаче добавляем половину вареного яйца по желанию.

Также мы писали, почему кабачок – топовый диетический овощ, плюс рецепт полезных оладьей из него.

Реклама

Узнайте еще, чем полезен ревень и как лучше есть этот суперфуд – совет диетолога.