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Зеленый борщ с крапивой или щавелем – какой полезнее и как приготовить, рецепт

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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7 июня, 10:00
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Сезон зеленого борща открыт: это блюдо хорошо тем, что одни полезные ингредиенты можно заменить другими, не потеряв при этом вкус. Рецепт зеленого борща – в статье
Зеленый борщ с крапивой или щавелем – оба полезны, а в рецепте можно заменить один ингредиент другим
Зеленый борщ с крапивой или щавелем – оба полезны, а в рецепте можно заменить один ингредиент другим / Фото: unsplash.com, my_baking_book

Основной ингредиент, из-за которого борщ становится зеленым и получает свой неповторимый вкус с кислинкой – это щавель. Именно из зрелых листьев щавеля хорошо получается это блюдо, зеленый борщ. Высокое содержание клетчатки в щавеле улучшает пищеварение, калий помогает регулировать давление, витамин С укрепляет иммунитет, витамин А улучшает зрение.

Термически обработанный щавель не раздражает слизистую оболочку желудка, но слишком кислый борщ все-таки не рекомендован при гастритах и других заболеваниях органов пищеварения. Альтернатива – зеленый борщ с крапивой: это очень полезное растение, оно содержит множество полезных минералов.

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Именно из зрелых листьев щавеля хорошо получается зеленый борщ, но щавель также можно заменить листьям крапивы
Именно из зрелых листьев щавеля хорошо получается зеленый борщ, но щавель также можно заменить листьям крапивы / Фото: Depositphotos

Крапива богата железом, магнием, медью, цинком, селеном, витаминами (А, В, С , Е, К). К тому же крапиву можно собрать, не потратив ни копейки. Рецепт такого борща прост, пишет нутрициолог sergeevnagalichka, берем:

  • бедро куриное 300 г (можно без мяса, будет постное блюдо)
  • картофель 150 г
  • морковь 70 г
  • лук 70 г
  • щавель или листья крапивы 100 г
  • зелень (петрушка, зеленый лук, укроп) 35 г.

Готовим: бедро моем, снимаем кожу, заливаем водой, ставим на огонь, после того как закипит, сливаем воду, промываем мясо, кастрюлю, кладем бедра снова в кастрюлю, бросаем лавровый лист, солим, наливаем 2 л воды. Затем варим 25 минут на среднем огне, после забрасываем картофель, варим до готовности картофеля.

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Крапиву для борща можно собрать, не потратив ни копейки, только не забудьте промыть листья
Крапиву для борща можно собрать, не потратив ни копейки, только не забудьте промыть листья / Фото: Depositphotos

Тем временем пассеруем лук и морковь, добавляем щавель (крапиву), накрываем крышкой и выключаем. Как будет готов картофель, добавляем пассированные овощи, даем кипеть еще 5 мин, добавляем по вкусу соль, перчим, добавляем мелко измельченную зелень, накрываем крышкой, даем настояться 15 мин. При подаче добавляем половину вареного яйца по желанию.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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