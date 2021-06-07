Зачем женщинам тестостерон: гинеколог развенчала мифы про чисто мужской гормон

За настроение женщины, состояние кожи и даже окружность талии отвечает… тестостерон! Почему этот гормон на самом деле важен для женщин – рассказала гинеколог

При недостатке тестостерона натренировать мышцы не получится Фото: unsplash.com

Тестостерон заслужил репутацию "мужского" гормона, но для здоровья женщины он не менее важен, чем все иные. Высокий уровень тестостерона (в рамках нормы) у женщины не превратит ее в мужчину. Зачем женщинам тестостерон, к чему приводит его избыток и недостаток, как предотвратить такие состояния – рассказала акушер-гинеколог Юлия Горщаник.

Юлия Горщаник Фото: пресс-служба

У ярких, уверенных в себе женщин-лидеров отмечаются более высокие показатели этого гормона, однако внешне это никак не отражается. А вот когда тестостерона в избытке, то могут излишне расти на теле волосы и даже появиться облысение. Но это уже связано с серьезными нарушениями в организме, а не с характером женщины.

Тестостерон играет гораздо более важную роль для состояния женского организма, чем принято считать в обществе.

Тестостерон не чисто мужской гормон. Зачем он женщинам?

Тестостерон относится к группе гормонов, известных как андрогены. Для его синтеза необходимы холестерин, цинк, витамин D3. Довольно долго считалось, что тестостерон у женщин регулирует либидо (половое влечение) и только. Однако медицинские исследования подтвердили, что это не так. Регуляция сексуальной функции – лишь "верхушка айсберга".

Тестостерон имеет важное значение для женского организма, а именно:

Вместе с прогестероном и эстрогенами регулирует овуляцию и менструальный цикл. Важен для развития вторичный половых признаков у девочек в период полового созревания. Влияет на костный мозг, а именно – стимулирует выработку новых эритроцитов. А еще поддерживает плотность костей в норме. Лишний жир на талии тоже "дело рук" тестостерона, вернее его избытка. От него зависят выносливость женщины, ее стрессоустойчивость, настроение и баланс психоэмоционального статуса. Улучшает активность мозга, когнитивные функции, помогает сформировать психотип лидера. Одновременно избыток тестостерона может вызвать агрессивность и раздражительность.

Без достаточного количества тестостерона нарушается формирование телосложения, силы и объема мышц, развитие мышечной массы. Поэтому при дефиците тестостерона снижается тонус мышц, и женщина никак не может их натренировать, даже если будет буквально "жить" в спортзале.

Некоторые спортивные добавки, содержащие стероиды, опасны для женского здоровья и могут вызвать гормональный дисбаланс.

Тестостерон отвечает за наше поведение, его считают гормоном молодости, энергии, уверенности в себе. Еще и поэтому тестостерон заслужил репутацию чисто "мужского" гормона. В организме женщины он синтезируется яичниками и надпочечниками. Тестостерон циркулирует в крови и способен превращаться в другие виды половых гормонов. Под влиянием ферментов этот гормон переходит в активную форму и проявляет свое биологическое действие.

У женщин тестостерона все же меньше, чем у мужчин?

Да, в женском организме тестостерона в 10 раз меньше, чем в мужском. И у женщины уровень этого гормона меняется – в течение жизни, во время менструального цикла и даже в разное время суток. Пик тестостерона в организме женщины приходится на возраст 18-19 лет, затем он постепенно снижается. К менопаузе тестостерона будет в 2 раза меньше.

Почему девушкам и женщинам важно обращать внимание на уровень тестостерона? Потому что как его избыток, так и недостаток приводит к серьезным проблемам со здоровьем.

Разве плохо, когда тестостерона мало – женщина более женственная?

Подавленное настроение, упадок сил и жизненной энергии, замещение мышечной ткани жировой вряд ли имеет что-то общее с женственностью. А именно так проявляется снижение уровня тестостерона в женском организме.

А еще недостаток тестостерона влечет за собой скрытую анемию, преждевременное старение кожи, ее дряблость и сухость, снижение мышечного тонуса. Избыток тестостерона также негативно отражается на женском здоровье.

Правда ли, что тестостерон делает женщину мужественной?

Повышение уровня тестостерона приводит к нарушениям углеводного обмена – а значит, повышает риск развития диабета. Возникают проблемы с зачатием, вынашиванием беременности, риск преждевременных родов и рост гормонозависимых новообразований (фиброма матки и т. д.).

Выпадение волос может "говорить" о снижении тестостерона Фото: Depositphotos

Переизбыток тестостерона может вызвать чрезмерный рост волос на теле и на лице. А еще – выпадение волос, особенно на затылке, избыточную жирность волос. Поэтому "мужественность" при повышении уровня тестостерона, как видите, очень условная.

Почему происходят такие колебания тестостерона и что делать, чтобы достичь нормы?

В период беременности, с возрастом и в менопаузу уровень тестостерона в организме женщины снижается – и это норма. Часто этому способствует прием комбинированных оральных контрацептивов (таблеток "от беременности"). Но к серьезному дисбалансу тестостерона приводят нарушения в работе яичников, надпочечников или гипофиза.

Узнать, в норме ли тестостерон, можно с помощью специального анализа крови. Нормы довольно широки, и это зависит от нескольких факторов. Существует несколько фракций тестостерона. Какую нужно определить в вашем случае, скажет только опытный гинеколог-эндокринолог.

По данным медицинской школы Бостонского университета, низкий уровень тестостерона в плазме крови:

менее 25 нг/дл – для женщин до 50 лет;

менее 20 нг/дл – для женщин 50 лет и старше.

Цифры, которые определяют, высокий или низкий уровень тестостерона у женщины, могут варьировать в зависимости от лаборатории, проводившей тест. Поэтому самостоятельно с этим не разобраться, нужно сдавать анализы и идти за консультацией к доктору.

Как сдают тест, сложно ли это и нужно ли готовиться?

Тест лучше проводить утром, когда уровень тестостерона самый высокий (до 10:00 -11:00 часов). Кровь сдают натощак. Женщинам старше 45 лет или с началом менопаузы можно проходить тестирование до 14:00.

За сутки до анализа воздержитесь от любых физических нагрузок, употребления спиртного (особенно пива), курения, а также жирной пищи. Перед проведением этого теста врач может попросить вас прекратить прием гормональных препаратов, которые могут повлиять на результаты анализа.

Но помимо факторов, на которые мы не можем повлиять, то есть генетики, возраста, аутоиммунных заболеваний, уровень тестостерона может зависеть от наших ежедневных привычек. Одна из них – несбалансированное питание.

Можно ли избежать проблем, связанных с тестостероном?

Прежде всего обратите внимание на свое питание. Повысить тестостерон может избыток в рационе мяса и молока с гормональными примесями, а также сладкое. Некоторые лекарства, особенно стероиды, и спортивное питание тоже могут повышать уровень тестостерона. Стресс, ссоры в партнерстве, нервная работа, ночные смены и недосыпание по ночам – все это способствует повышению показателей тестостерона у женщин.

Постоянные стрессы приводят к повышению тестостерона у женищн Фото: Depositphotos

Один из главных провокаторов роста уровня тестостерона у женщин – это лишний вес. Помните, что тестостерон – это еще и гормон стресса. Поэтому усиленные тренировки и частое повышение уровня адреналина тоже увеличат присутствие тестостерона в организме. Чтобы поддержать здоровый уровень тестостерона в организме женщины, важно не допускать излишнего веса (если есть избыток – желательно похудеть), больше времени проводить на свежем воздухе, рационально питаться, отрегулировать сон и найти свой способ борьбы со стрессом.

Напомним, что ранее мы писали, как женщине справиться с гормональным дисбалансом после 40 лет.

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