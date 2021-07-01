Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Топ-новость

Сегодня говорят

Топ-новость

LIFE дня

Спецтема

Тесты

Спецтема

Atlas Weekend

Спецтема

Самое дорогое

Спецтема

Канны-2021
СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Зачем вакцинироваться в разгар пандемии – доктор Комаровский ответил на хейт в соцсетях

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
1 июля, 11:30
Копировать ссылку
Евгений Комаровский объяснил, почему конец пандемии коронавируса нам не светит и чем рискуют те, кто отказывается от вакцинации
Евгений Комаровский объяснил, зачем вакцинироваться даже переболевшим ковидом
Евгений Комаровский объяснил, зачем вакцинироваться даже переболевшим ковидом / Фото: Сегодня

С момента появления вакцин, защищающих от Covid-19 общество раскололось на тех кто "за" и "против" этих прививок. Почему же важно вакцинироваться даже в период, когда массовая заболеваемость еще высока и к чему приводит антипрививочная позиция – на эти и другие вопросы на своем ютуб-канале ответил детский врач высшей категории Евгений Комаровский.

Пока бушуют страсти вокруг вакцинации, лето идет своим чередом и жизнь продолжается: а сделать эту горячую пору еще более незабываемой поможет наш календарь летних лайфхаков.

Зачем вообще Комаровский рассказал, что привился второй дозой?

Как отмечает сам Евгений Комаровский, он ревакцинировался, то есть получил вторую дозу южнокорейского препарата AstraZeneca. И рассказал об этом своим подписчикам, потому что собственным примером хотел показать, что прививается доступными для населения вакцинами и тем самым подает пример сомневающимся. В итоге доктор Комаровский получил более 6 тысяч "хамских", как он сам отметил, комментариев: антипрививочники его обвинили в продажности производителям вакцин и не только.

Читайте также:

Комаровский подчеркнул, что как опытный специалист почти с 40-летним стажем работы он никогда не был против вакцинации и не может быть против нее.

Потому что вакцинация – это единственный эффективный способ остановить инфекционные заболевания.

Доктор огорчился, что люди, которые понимают важность вакцинации не слишком актины в социальных сетях и он понимает почему – не хочется нарваться на волну хейта. Но именно благодаря противникам вакцинации нам не видать конца пандемии коронавируса, кроме того – массовый отказ от прививок ведет к тому, что украинцев не будут пускать в цивилизованные страны.

Но прививаться или нет – личное дело каждого, не так ли?

Так, и доктор Комаровский отметил, что не собирается никого убеждать. Однако именно из-за низкого уровня вакцинации не формируется коллективный иммунитет. Поэтому конца пандемии нам в ближайшее время не видать: именно переболевшие ковидом люди со снижающимся уровнем антител становится объектами мутации вируса. А прекратить мутации коронавируса можно только обеспечив высокий уровень антител – то есть вакциной.

То есть даже если переболел, важно сделать прививку?

Да, поскольку именно за счет введения двух доз вакцин (а не за счет того, что уже переболел) можно обеспечить высокий уровень антител, который сработает даже в случае инфицирования мутировавшим вирусом. Все одобренные вакцины – AstraZeneca, Pfizer, CoronaVac защитят от мутировавшего вируса и помогут избежать попадания в реанимацию.

Прививка защитит даже от мутировавшего вируса ковида и поможет избежать осложнений
Прививка защитит даже от мутировавшего вируса ковида и поможет избежать осложнений / Фото: freepik.com

Как отметил Евгений Комаровский, исследования вакцин будут продолжаться, каждый новый появившийся препарат исследуется до 5 лет и это нормально. И уже есть подтверждения того, что прививать необходимо подростков и беременных. Доктор отметил, что во что верить, в современную науку или в шарлатанство – личный выбор каждого.

Напомним, что ранее мы писали о том, что в Украине появятся "ковидные паспорта".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Life Сегодня на Google News
Lifestyle
Больше новостей
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
Лайфхак дня
Как организовать пикник в формате Pinterest
Хакнуть
Спецпроект
Календарь лайфхаков
Июль
Лайфхаки по календарю
SHOW MUST GO ON

Каннский кинофестиваль

6 — 17 июля

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября
тест
Угадаешь звезду по модному образу?
Попробовать
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
27 июня - 3 июля
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Ужин за ₴200 000 в Киеве
За что такие деньги?
Заведи будильник
06
дней
06
часов
58
минут
31
секунд
6 - 18 июля

74-й Каннский кинофестиваль

Перейти на спецтему
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Ложиться спать до 23:00
Узнать "что будет"?
Гороскоп
Твой гороскоп на июль
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Гороскоп
Самые опасные среди знаков зодиака
Узнать кто?

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять