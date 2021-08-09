Зачем нам витамин С летом и в каких продуктах его больше всего

Стрессы приводят к дефициту витамина С, а тепловая обработка богатых им продуктов крадет этот полезный элемент. Чем важен витамин С – ответила гастроэнтеролог

Витамин С нужен и летом, его много в клубнике, капусте и других растительных продуктах / Фото: Коллаж: Сегодня

Летом, когда вокруг полно доступных сезонных фруктов и овощей, все равно может возникать дефицит витамина С. Чем же так важна аскорбиновая кислота для человека, почему возникает дефицит витамина С летом, как его восполнить и в каких продуктах искать – помогла разобраться гастроэнтеролог Евгения Белинская.

Евгения Белинская / Фото: пресс-служба

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Почему же возникает дефицит витамина С

Сонливость, снижение работоспособности, сухость кожи – эти и другие сигналы подает нам организм при дефиците витамина. Аскорбиновая кислота, он же – витамин С человеческим организмом самостоятельно не синтезируется. Этот элемент всасывается в тонком кишечнике, затем метаболизируется в основном в печени и выводится почками.

То есть, поступает знакомая нам с детства в организм "аскорбинка" либо с продуктами, либо, когда мы дополнительно принимает витаминный комплекс. Но дефицит витамина С может возникать даже на фоне рационального питания, если человек переболел инфекционным заболеванием. Сейчас, в период массовой заболеваемости коронавирусом, этот момент очень актуален.

Также дефицит витамина С возникает при заболеваниях органов пищеварения (энтеритах, воспалительных процессах в тонком кишечнике, атрофическом гастрите) и/или если человек перенес хирургическое вмешательство. Современный темп жизни, "богатый" стрессами и физическими нагрузками тоже часто приводит к недостатку в организме витамина С.

Значит, витамин С нужен нам круглый год?

Да, аскорбиновая кислота нужна нам не только в период массовой заболеваемости простудами и ОРВИ, как защита от вирусных инфекций. Витамин С помогает синтезироваться стероидным гормонам и нейромедиаторам. Последние отвечают за передачу импульсов от нервных клеток к мышечным тканям и железистым клеткам.

Летом витамин С нам особенно необходим для защиты кожи / Фото: unsplash.com

Без витамина С невозможны процессы выработки коллагена и карнитина, без которых наша кожа не будет выглядеть молодо, свежо и подтянуто. Также аскорбиновая кислота отвечает за всасывание железа, транспортировку витаминов А и Е, стимуляцию работы эндокринных желез (особенно надпочечников), регуляцию функционирования нервной системы. А еще снижает риск развития рака желудка и кишечника.

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Когда организму начинает не хватать "аскорбинки", мы чувствуем упадок сил, часто болеем ОРВИ, сильнее мерзнем (повышается чувствительность к холоду), хуже заживают раны, могут кровоточить десна. Нарушения сна, депрессивные состояния, плохой аппетит, сухая, неэластичная кожа – все эти признаки тоже могут указывать на дефицит витамина С.

Витамин С в овощах разрушается при их термической обработке / Фото: Depositphotos

А если вы еще питаетесь нерационально, едите мало свежих фруктов и овощей, то тем самым ограничиваете поступление витамина С в организм. Особенно, если привыкли тушить/жарить, парить продукты: витамин С разрушается при термической обработке. А также при консервировании и длительном хранении.

В каких же продуктах больше всего витамина С и сколько его нам нужно?

Витамин С – мощный антиоксидант, но реализовать эти свойства он может только в значительных дозировках (6—10 г/сутки). Нашему же организму в сутки необходимо 70—100 мг.

Получить аскорбиновую кислоту можно из продуктов и витаминных комплексов, наиболее богаты аскорбиновой кислотой:

сладкий перец,

брокколи,

клубника,

листовая капуста,

ананас,

киви.

А любимый многими лимон, как "копилка" витамина С, содержит всего около 35 мг аскорбиновой кислоты (в среднем из расчета на 100 грамм спелого плода). Чтобы восполнить недостаток витаминов и микроэлементов в организме, важно сочетать примем пищевых добавок с рациональным питанием.



Важно! Есть или нет у вас гиповитаминоза, то есть дефицита витамина С (и других витаминов), может определить только врач, основываясь на клиническом обследовании и лабораторной диагностике. И, если есть необходимость, то специалист назначит дополнительный прием витамина С в препаратах.

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