Зачем нам витамин С летом и в каких продуктах его больше всего

Летом, когда вокруг полно доступных сезонных фруктов и овощей, все равно может возникать дефицит витамина С. Чем же так важна аскорбиновая кислота для человека, почему возникает дефицит витамина С летом, как его восполнить и в каких продуктах искать – помогла разобраться гастроэнтеролог Евгения Белинская.
А мы собрали для вас 10 лайфхаков, которые помогут провести август весело и с пользой.
Почему же возникает дефицит витамина С
Сонливость, снижение работоспособности, сухость кожи – эти и другие сигналы подает нам организм при дефиците витамина. Аскорбиновая кислота, он же – витамин С человеческим организмом самостоятельно не синтезируется. Этот элемент всасывается в тонком кишечнике, затем метаболизируется в основном в печени и выводится почками.
То есть, поступает знакомая нам с детства в организм "аскорбинка" либо с продуктами, либо, когда мы дополнительно принимает витаминный комплекс. Но дефицит витамина С может возникать даже на фоне рационального питания, если человек переболел инфекционным заболеванием. Сейчас, в период массовой заболеваемости коронавирусом, этот момент очень актуален.
Также дефицит витамина С возникает при заболеваниях органов пищеварения (энтеритах, воспалительных процессах в тонком кишечнике, атрофическом гастрите) и/или если человек перенес хирургическое вмешательство. Современный темп жизни, "богатый" стрессами и физическими нагрузками тоже часто приводит к недостатку в организме витамина С.
Значит, витамин С нужен нам круглый год?
Да, аскорбиновая кислота нужна нам не только в период массовой заболеваемости простудами и ОРВИ, как защита от вирусных инфекций. Витамин С помогает синтезироваться стероидным гормонам и нейромедиаторам. Последние отвечают за передачу импульсов от нервных клеток к мышечным тканям и железистым клеткам.
Без витамина С невозможны процессы выработки коллагена и карнитина, без которых наша кожа не будет выглядеть молодо, свежо и подтянуто. Также аскорбиновая кислота отвечает за всасывание железа, транспортировку витаминов А и Е, стимуляцию работы эндокринных желез (особенно надпочечников), регуляцию функционирования нервной системы. А еще снижает риск развития рака желудка и кишечника.
Когда организму начинает не хватать "аскорбинки", мы чувствуем упадок сил, часто болеем ОРВИ, сильнее мерзнем (повышается чувствительность к холоду), хуже заживают раны, могут кровоточить десна. Нарушения сна, депрессивные состояния, плохой аппетит, сухая, неэластичная кожа – все эти признаки тоже могут указывать на дефицит витамина С.
А если вы еще питаетесь нерационально, едите мало свежих фруктов и овощей, то тем самым ограничиваете поступление витамина С в организм. Особенно, если привыкли тушить/жарить, парить продукты: витамин С разрушается при термической обработке. А также при консервировании и длительном хранении.
В каких же продуктах больше всего витамина С и сколько его нам нужно?
Витамин С – мощный антиоксидант, но реализовать эти свойства он может только в значительных дозировках (6—10 г/сутки). Нашему же организму в сутки необходимо 70—100 мг.
Получить аскорбиновую кислоту можно из продуктов и витаминных комплексов, наиболее богаты аскорбиновой кислотой:
- сладкий перец,
- брокколи,
- клубника,
- листовая капуста,
- ананас,
- киви.
А любимый многими лимон, как "копилка" витамина С, содержит всего около 35 мг аскорбиновой кислоты (в среднем из расчета на 100 грамм спелого плода). Чтобы восполнить недостаток витаминов и микроэлементов в организме, важно сочетать примем пищевых добавок с рациональным питанием.
Важно! Есть или нет у вас гиповитаминоза, то есть дефицита витамина С (и других витаминов), может определить только врач, основываясь на клиническом обследовании и лабораторной диагностике. И, если есть необходимость, то специалист назначит дополнительный прием витамина С в препаратах.
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