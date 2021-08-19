Зачем клеят тейпы – это терапия или модный тренд

Цветные тейпы, которые наносят на тело и лицо, обещают снять боль в мышцах, улучшить кровообращение, даже убрать морщины. Так ли это – объяснила физиотерапевт

Тейпирование сегодня - модный тренд, но тейпы действительно помогают / Фото: Коллаж: Сегодня

Правильно нанесенные на тело тейпы помогут восстановить лимфоток, усилить эффект после массажа, снять боль и не только. А вот неправильное тейпирование, особенно лица, может привести к отечности и появлению синяков под глазами. Действительно ли кинезио тейпирование полезно для здоровья и что это за метод, можно ли самому ставить тейпы и кому их нельзя наносить вообще – рассказала массажист, физиотерапевт Татьяна Ронжина.

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Татьяна Ронжина / Фото: пресс-служба

Кинезио тейпы – что это вообще за метод?

Простыми словами, тейп — это лифтинг и устранение отечности. Метод Kinesio Taping относят к биомеханике: его разработал в конце 70-х годов японский хиропрактик Кензо Касе. Изначально тейпы применяли для восстановления спортсменов. С помощью накладывания на кожу специальных полосок (тейпов) из хлопчатобумажного бинта или эластичного пластыря можно снизить болевой синдром, воспаление, расслабить мышцы.

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На тейпы наносят также гипоаллергенное клеевое покрытие, а накладываются ленты по линиям мускулатуры. Их цвет не играет никакой роли, ну разве что яркие тейпы более эффектно выглядят на фото в инстаграме.

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Физиотерапевтический эффект кинезио тейпов изначально был замечен при восстановлении лимфотока и снижения отечности после стоматологических операций. Затем тейпирование стали применять в косметологии. Как видите, направление это еще довольно молодое и у самих кинезиотерапевтов, работающих с тейпами, мнения на счет их применения могут расходиться.

А на какие части тела наносят тейпы и для чего?

На разные, например, тейпирование плеч, суставов рук, ног, голеней и так далее помогает при растяжении мышц, обеспечит стабилизацию и поддержку суставов. Нанесение тейпов на ноги помогает снизить отечность при лимфостазе, когда лимфа задерживается и накапливается в тканях. Часто такое состояние бывает при нарушении кровообращения нижних конечностей.

Используют тейпы при болях в плечах, шее, пояснице или травмах на любой части тела / Фото: пресс-служба

Используют тейпы при болях в шее и пояснице, травмах на любой части тела – поскольку тейпирование помогает ускорить рассасывание синяков и быстрее "заживить" повреждения. Все чаще стали наносить тейпы на лицо, чтобы убрать отечность, расслабить мышцы и продлить эффект после массажа.

Важно!Самостоятельно наносить тейпы, насмотревшись видео в ютубе или пройдя инстаграм-курсы, опасно для вашего здоровья.

Почему нельзя клеить тейпы самому дома?

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Потому что тейпирование делается по определенным линиям, не имея таких навыков, нельзя ставить тейп не только на лицо – на любую часть тела. Вы можете перекрыть каналы оттока лимфы, спровоцировав отеки. Хотя тейпирование и относится к альтернативному виду медицины, делать его должен только специалист.

Который имеет медицинское образование, прошел обучение и четко понимает, как физиологические процессы человеческого тела, так и знает анатомию. Если вы хотите сами накладывать тейпы в домашних условиях, то вам нужно будет обучиться у такого специалиста.

Наносить тейпы должен специально обученный специалист / Фото: Pinterest

Если сильно приклеить тейп, да еще в неправильном месте, то можно перевозбудить нервную систему. Поэтому рекомендуется пробовать разные схемы тейпирования, а не все сразу. Кроме того, даже правильно наложенные тейпы носятся определение время, в зависимости от показаний.

А сколько надо носить тейпы на теле?

Зависит от показаний – и здесь мнения физиотерапевтов тоже разные. При тейпировании лица рекомендуется держать тейп от 15 до 45 минут, иногда можно оставлять на ночь. Кинезиотейпирование других частей тела продолжается сутками и носить тейпы можно до 5 дней.

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Их не снимают и не отклеивают, можно мыться, вода их не испортит. Но опять же – сроки ношения тейпов очень индивидуальны. Важный момент – тейпирование – это не панацея от болезни или морщин. Кардинального лифтинга, как от хирургической подтяжки, после тейпирования не будет, в косметологии тейпы — это дополнение к основному уходу, а не альтернатива ему.

Кинезиотейпирование более эффективно при болевом синдроме, отечности, восстановлении после травм. И наклеивать тейпы можно далеко не каждому человеку.

Есть ли противопоказания к кинезиотейпированию?

Есть, поэтому приходить на нанесение тейпов нужно после консультации с врачом. Если планируете тейпировать суставы – то важно сделать УЗИ, чтобы понимать истиннуюю причину боли, возможно вам нельзя наносить тейпы или они попросту не помогут.

Если неправильно поставить тейпы, то будет отек и даже синяки под глазами / Фото: Pinterest

Также необходимо сделать УЗИ сосудов ног, если у вас варикозная болезнь: при тромбозе глубоких вен ставить тейпы нельзя. Также противопоказано кинезиотейпирование при:

кожных заболеваниях, особенно в стадии обострения, сильных повреждениях, ранах, язвочках в местах планируемой аппликации.

сердечной и почечной недостаточности.

онкологии, сахарном диабете.

индивидуальной непереносимости и аллергии.

То есть, на тейпы есть аллергия?

У некоторых людей – есть. Поэтому если вы чувствуете жжение или зуд после того, как вам приклеили тейп, то полоски нужно снять. Вообще не носите тейпы дольше рекомендованного специалистом времени, чтобы избежать аллергии.

Помните! Тейпы наносят на чистую кожу, а если в этих местах очень густой волосяной покров, то рекомендуется его удалить перед тейпированием.

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