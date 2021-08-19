Life
Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Отставка Виталия Кличко 🍎 Яблочный Спас 📽 Одесский кинофест 🇺🇦 День независимости Украины - 2021

Как носить худи

Держим тело в тонусе

Запеченные яблоки

На море осенью

Тесты

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Зачем клеят тейпы – это терапия или модный тренд

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
19 августа, 13:45
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Цветные тейпы, которые наносят на тело и лицо, обещают снять боль в мышцах, улучшить кровообращение, даже убрать морщины. Так ли это – объяснила физиотерапевт
Тейпирование сегодня - модный тренд, но тейпы действительно помогают
Тейпирование сегодня - модный тренд, но тейпы действительно помогают / Фото: Коллаж: Сегодня

Правильно нанесенные на тело тейпы помогут восстановить лимфоток, усилить эффект после массажа, снять боль и не только. А вот неправильное тейпирование, особенно лица, может привести к отечности и появлению синяков под глазами. Действительно ли кинезио тейпирование полезно для здоровья и что это за метод, можно ли самому ставить тейпы и кому их нельзя наносить вообще – рассказала массажист, физиотерапевт Татьяна Ронжина.

Реклама

Татьяна Ронжина
Татьяна Ронжина / Фото: пресс-служба

Кинезио тейпы – что это вообще за метод?

Простыми словами, тейп — это лифтинг и устранение отечности. Метод Kinesio Taping относят к биомеханике: его разработал в конце 70-х годов японский хиропрактик Кензо Касе. Изначально тейпы применяли для восстановления спортсменов. С помощью накладывания на кожу специальных полосок (тейпов) из хлопчатобумажного бинта или эластичного пластыря можно снизить болевой синдром, воспаление, расслабить мышцы.

Читайте также:

На тейпы наносят также гипоаллергенное клеевое покрытие, а накладываются ленты по линиям мускулатуры. Их цвет не играет никакой роли, ну разве что яркие тейпы более эффектно выглядят на фото в инстаграме.

Реклама

Физиотерапевтический эффект кинезио тейпов изначально был замечен при восстановлении лимфотока и снижения отечности после стоматологических операций. Затем тейпирование стали применять в косметологии. Как видите, направление это еще довольно молодое и у самих кинезиотерапевтов, работающих с тейпами, мнения на счет их применения могут расходиться.

А на какие части тела наносят тейпы и для чего?

На разные, например, тейпирование плеч, суставов рук, ног, голеней и так далее помогает при растяжении мышц, обеспечит стабилизацию и поддержку суставов. Нанесение тейпов на ноги помогает снизить отечность при лимфостазе, когда лимфа задерживается и накапливается в тканях. Часто такое состояние бывает при нарушении кровообращения нижних конечностей.

Используют тейпы при болях в плечах, шее, пояснице или травмах на любой части тела
Используют тейпы при болях в плечах, шее, пояснице или травмах на любой части тела / Фото: пресс-служба

Используют тейпы при болях в шее и пояснице, травмах на любой части тела – поскольку тейпирование помогает ускорить рассасывание синяков и быстрее "заживить" повреждения. Все чаще стали наносить тейпы на лицо, чтобы убрать отечность, расслабить мышцы и продлить эффект после массажа.

Важно!Самостоятельно наносить тейпы, насмотревшись видео в ютубе или пройдя инстаграм-курсы, опасно для вашего здоровья.

Почему нельзя клеить тейпы самому дома?

Реклама

Потому что тейпирование делается по определенным линиям, не имея таких навыков, нельзя ставить тейп не только на лицо – на любую часть тела. Вы можете перекрыть каналы оттока лимфы, спровоцировав отеки. Хотя тейпирование и относится к альтернативному виду медицины, делать его должен только специалист.

Который имеет медицинское образование, прошел обучение и четко понимает, как физиологические процессы человеческого тела, так и знает анатомию. Если вы хотите сами накладывать тейпы в домашних условиях, то вам нужно будет обучиться у такого специалиста.

Наносить тейпы должен специально обученный специалист
Наносить тейпы должен специально обученный специалист / Фото: Pinterest

Если сильно приклеить тейп, да еще в неправильном месте, то можно перевозбудить нервную систему. Поэтому рекомендуется пробовать разные схемы тейпирования, а не все сразу. Кроме того, даже правильно наложенные тейпы носятся определение время, в зависимости от показаний.

А сколько надо носить тейпы на теле?

Зависит от показаний – и здесь мнения физиотерапевтов тоже разные. При тейпировании лица рекомендуется держать тейп от 15 до 45 минут, иногда можно оставлять на ночь. Кинезиотейпирование других частей тела продолжается сутками и носить тейпы можно до 5 дней.

Реклама

Их не снимают и не отклеивают, можно мыться, вода их не испортит. Но опять же – сроки ношения тейпов очень индивидуальны. Важный момент – тейпирование – это не панацея от болезни или морщин. Кардинального лифтинга, как от хирургической подтяжки, после тейпирования не будет, в косметологии тейпы — это дополнение к основному уходу, а не альтернатива ему.

Читайте также:

Кинезиотейпирование более эффективно при болевом синдроме, отечности, восстановлении после травм. И наклеивать тейпы можно далеко не каждому человеку.

Есть ли противопоказания к кинезиотейпированию?

Есть, поэтому приходить на нанесение тейпов нужно после консультации с врачом. Если планируете тейпировать суставы – то важно сделать УЗИ, чтобы понимать истиннуюю причину боли, возможно вам нельзя наносить тейпы или они попросту не помогут.

Если неправильно поставить тейпы, то будет отек и даже синяки под глазами
Если неправильно поставить тейпы, то будет отек и даже синяки под глазами / Фото: Pinterest

Также необходимо сделать УЗИ сосудов ног, если у вас варикозная болезнь: при тромбозе глубоких вен ставить тейпы нельзя. Также противопоказано кинезиотейпирование при:

  • кожных заболеваниях, особенно в стадии обострения, сильных повреждениях, ранах, язвочках в местах планируемой аппликации.
  • сердечной и почечной недостаточности.
  • онкологии, сахарном диабете.
  • индивидуальной непереносимости и аллергии.

То есть, на тейпы есть аллергия?

У некоторых людей – есть. Поэтому если вы чувствуете жжение или зуд после того, как вам приклеили тейп, то полоски нужно снять. Вообще не носите тейпы дольше рекомендованного специалистом времени, чтобы избежать аллергии.

Помните! Тейпы наносят на чистую кожу, а если в этих местах очень густой волосяной покров, то рекомендуется его удалить перед тейпированием.

Также ранее мы писали, как убрать с лица 10 лет с помощью массажа.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
АКТУАЛОЧКА
Собираешься на пикник?
Где лучше покупать продукты
Хочу знать
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Не ложиться спать с макияжем
Почему это важно?
Лайфхак дня
Как выбрать спелую дыню
Хакнуть
Сольник звезды
Группа "Бумбокс"
19 августа / 19:00
5 главных концертов августа
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
5 сезон "Короны". Новые Чарльз и Диана
Спецпроект
Календарь лайфхаков на лето
Август
Лайфхаки по календарю
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
16 - 22 августа
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Поход в бассейн за 10 тыс. гривен
За что такие деньги?
Личный опыт
Как быстро вакцинироваться от COVID-19
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на август
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Последний месяц лета стартовал
10 вещей, которые нужно успеть сделать в августе
Хочу узнать!
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Наши соцсети

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять