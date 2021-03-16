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Заболели коронавирусом во время отпуска за границей. Как вернуть деньги за испорченный отдых?

Вчера, 17:39

Если купить правильную страховку, то реально вернуть хорошую сумму

Что делать, если заболели коронавирусом во время отпуска за границей. Как и сколько можно вернуть денег за испорченный пандемией отдых и какая страховка нужна – далее в материале.

Сюжет Ксении Середы и Тараса Мышака
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Полетели в свадебное путешествие, а просидели весь отдых в номере

Видно океан, пальмы и двор гостиницы. Полетели в свадебное путешествие на Шри-Ланку по впечатления и яркие фото, а стали заложниками отеля. Через положительный тест на коронавирус, супруги Горецкие экзотическими пейзажами любуются разве что с балкона.

По словам путешественницы Ольги Горецкой, когда прилетаешь в отель, в коридоре, там же у всей группы берут еще один тест. Это получатся через 20 часов после вылета и до 30 часов ждете результат теста.

Выходить на завтрак или ужин запрещено, персонал приветливый, но фактически не контактирует с жильцами. Еду приносят в номер, но без столовых приборов, ведь одноразовых ложек и вилок просто нет. И если персональную посуду выпросить еще можно, то записаться на осмотр врача за рубежом – задача со звездочкой.

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"У тебя может быть коронавирус, он может у тебя показаться несколько раз по тесту, но если у тебя нет симптомов, то это не страховой случай и ты просто сидишь закрытый в номере", – рассказывает Ольга Горецкая.

Таблетки они покупали за свой счет. Компенсировать их стоимость должна страховая компания. У супругов Горецких стандартная страховка, которую обычно оформляют туристы. Часто побороться можно даже за возвращение стоимости путевки.

Как вернуть деньги за испорченный отпуск

Владелица туристического агентства Ольга Коханова говорит, что в течение 10 дней, со дня приезда со страны отдыха, вам нужно обратится в свою страховую службу, назвать номер страховки, вашу фамилию и вам возмещают средства, которые были потрачены на лечение.

"Если вы, приобретаете дополнительную страховку, типа С, то покрывается 80% от стоимости вашего тура", – говорит эксперт.

За последний год количество путешественников, нуждающихся в компенсации за испорченный отдых значительно возросла. Поэтому прежде чем отправляться в дорогу – хорошо подумайте, правильный ли тип страховки вы выбрали.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Источник: Сегодня
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