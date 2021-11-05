Life
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
💉 Депутаты - антивакцинаторы 🎡 Перестановки в Кабмине 😷 Киев в красной зоне 💡 Большое обновление сетей

Книги осени

Квартира Кэрри

Insta Travel

Шоу "Маска"-2

Тесты

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Исследование: за время пандемии канадцы стали пить и курить чаще

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
5 ноября, 17:48
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Ученые проверили, как пандемия и повсеместные локдауны сказались на привычках в Канаде. Результаты впечатлили. Рассказываем подробности
Увеличение потребления алкоголя и марихуаны увеличилось во всем мире за время пандемии
Увеличение потребления алкоголя и марихуаны увеличилось во всем мире за время пандемии / Фото: unsplash.com

Новое исследование показало, что продажи алкоголя и каннабиса в Канаде заметно выросли во время пандемии COVID-19. Ученые отмечают, что такая ситуация может привести к увеличению употребления наркотических веществ.

Ученые выяснили, что с марта 2020 года ежемесячные продажи алкоголя выросли в среднем на 5,5%, а продажи каннабиса – почти на 25 %.

Реклама

Так, канадцы купили алкогольных напитков на 1,86 миллиарда долларов больше, чем ожидалось. Продажи каннабиса на 811 миллионов долларов превысили прогнозы финансистов.

Интересно, что в марте 2020 года, когда впервые был введен локдаун, продажи алкоголя и каннабиса выросли примерно на 15%.

Реклама

Эти данные о продажах дают нам возможность количественно оценить воздействие пандемии на два наиболее часто используемых вещества в стране в целом – отметили исследователи.

Результаты были собраны Центром исследования зависимостей Питера Бориса Университета Макмастера, больницей Св. Иосифа в Гамильтоне и Исследовательским институтом Хоумвуда в Гуэлфе, Онтарио.

Читайте также:

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Just do it
Полезный совет на сегодня
Избавиться от зависимости скупать все
Я - заядлый шопоголик! Помогайте
Лайфхак дня
Как создать уют в доме с помощью освещения
Хакнуть
Тест редакции
4 средства корейской косметики по уходу за кожей и волосами
Надо брать?
Сама себе модель
Rihanna в рекламе своего бренда нижнего белья
Личный опыт
Лондон VS Киев: где лучше английский завтрак
Честный отзыв
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
1 - 7 ноября
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Насколько за год подорожала богатая жизнь?
Идем в самый дорогой супермаркет Киева
Опрос
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять