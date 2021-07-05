Врач назвала напиток, который лучше всего утоляет жажду

Сладкие напитки содержат много сахара и пищевых добавок. Следовательно, от них никакой пользы. Зато советуют в жару пить обычную воду, без газа

Обычная вода утоляет жажду лучше всего / Фото: Unsplash

Украина и дальше испытывает жару, которую люди активно запивают. От сладких лимонадов и соков до обычного холодного чая, кофе и воды. Врач-гастроэнтеролог Ольга Мосенцова рассказала нам, какие напитки полезны и действенны в жару, чтобы утолить жажду.

Что пьют украинцы в жару

Бариста Юрий Мирошниченко говорит, что самыми популярными напитками в жару являются лимонады: клубничный, классический Мохито, просто лимонады, которые идут с большим количеством лайма или лимона и много льда. Также популярность набрали милкшейки.

Кроме лимонадов и сладкой газировки украинцы пьют также матчу холодную, на кокосовом молоке, апельсиновый сок, кофе, чай зеленый и обычную воду без газа либо с лимоном.

Холодные напитки в жару

Что пить в жару советуют врачи

Врачи говорят, что сладкие напитки содержат много сахара и пищевых добавок. Следовательно, от них никакой пользы. Зато советуют в жару пить обычную воду, без газа.

Вода является уникальным проводником, который доставляет все нужные вещества для всех наших органов. Кроме того, межклеточное вещество, это костный компонент нашей клеточки и состоит можно так сказать из водного компонента, – пояснила Ольга Мосенцова.

Поэтому самым природным и самым полезным компонентом будет вода.

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