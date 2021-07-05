Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Топ-новость

Сегодня говорят

Топ-новость

LIFE дня

Спецтема

Тесты

Спецтема

Atlas Weekend

Спецтема

Самое дорогое

Спецтема

Канны-2021
СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Врач назвала напиток, который лучше всего утоляет жажду

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
5 июля, 13:13
Копировать ссылку
Сладкие напитки содержат много сахара и пищевых добавок. Следовательно, от них никакой пользы. Зато советуют в жару пить обычную воду, без газа
Обычная вода утоляет жажду лучше всего
Обычная вода утоляет жажду лучше всего / Фото: Unsplash

Украина и дальше испытывает жару, которую люди активно запивают. От сладких лимонадов и соков до обычного холодного чая, кофе и воды. Врач-гастроэнтеролог Ольга Мосенцова рассказала нам, какие напитки полезны и действенны в жару, чтобы утолить жажду.

Что пьют украинцы в жару

Бариста Юрий Мирошниченко говорит, что самыми популярными напитками в жару являются лимонады: клубничный, классический Мохито, просто лимонады, которые идут с большим количеством лайма или лимона и много льда. Также популярность набрали милкшейки.

Кроме лимонадов и сладкой газировки украинцы пьют также матчу холодную, на кокосовом молоке, апельсиновый сок, кофе, чай зеленый и обычную воду без газа либо с лимоном.

Холодные напитки в жару
Холодные напитки в жару

Что пить в жару советуют врачи

Врачи говорят, что сладкие напитки содержат много сахара и пищевых добавок. Следовательно, от них никакой пользы. Зато советуют в жару пить обычную воду, без газа.

Вода является уникальным проводником, который доставляет все нужные вещества для всех наших органов. Кроме того, межклеточное вещество, это костный компонент нашей клеточки и состоит можно так сказать из водного компонента, – пояснила Ольга Мосенцова.

Поэтому самым природным и самым полезным компонентом будет вода.

Ранее мы выяснили, какие 3 природных нутрицевтика помогут похудеть и с чем их лучше есть.

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Больше новостей
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
Лайфхак дня
Как реанимировать букет цветов
Хакнуть
Спецпроект
Календарь лайфхаков
Июль
Лайфхаки по календарю
SHOW MUST GO ON

Каннский кинофестиваль

6 — 17 июля

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября
тест
Угадаешь звезду по модному образу?
Попробовать
Цитата дня

"Спасибо, ребята. Вы - лучшая сборная! В такие времена подарили нам праздник, рассказали всему миру, что есть Украина, объединили нас, дали сил! Спасибо, Казаки!"

Потап рэпер, продюсер
Как звезды поддерживают сборную Украины
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
4 - 10 июля
Читать гороскоп
Первый сольный
Концерт ONUKA
27 августа / 19:00
Детальнее про сольник
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Ужин за ₴200 000 в Киеве
За что такие деньги?
Заведи будильник
01
дней
07
часов
52
минут
40
секунд
6 - 18 июля

74-й Каннский кинофестиваль

Перейти на спецтему
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Есть овощи каждый день
Почему это важно?
Гороскоп
Твой гороскоп на июль
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Гороскоп
Самые опасные среди знаков зодиака
Узнать кто?

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять