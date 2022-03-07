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Внимание, родители – что делать, если ребенок проглотил мелкий предмет или засунул его в ухо, нос

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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7 марта, 09:50
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Прячьте от детей мелкие предметы и не давайте играть такими, даже если хотите отвлечь малыша в укрытии или дома. Что делать, если малыш проглотил "мелочь" – в статье
Если ребенок проглотил мелкий предмет или засунул его в ухо, нос, успокойте его и езжайте в детскую больницу или вызывайте скорую
Если ребенок проглотил мелкий предмет или засунул его в ухо, нос, успокойте его и езжайте в детскую больницу или вызывайте скорую / Фото: istockphoto.com, Коллаж: Сегодня

Из-за действий оккупационных войск РФ сотни тысяч украинцев испытывают стресс: в спешке, в напряжении, в постоянном недосыпании и волнении взрослые теряют бдительность. В итоге малыш может проглотить деталь от игрушки или другой мелкий предмет. Что делать, если это все-таки произошло – рассказал врач физической и реабилитационной медицины Игорь Сомов .

Игорь Сомов
Игорь Сомов / Фото: пресс-служба

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Прячьте от детей мелкие предметы, старайтесь не оставлять на столе, на тумбочках, следить, чтобы не было разбросано на полу, не давайте малышам играть чем-то маленьким, что ребенок может проглотить или засунуть в нос, ухо. Это также касается моющих средств, бытовой химии, которую дети могут выпить.

Я 10 лет работал в детской областной больнице врачом-эндоскопистом и часто приходилось удалять посторонние тела из дыхательных путей и пищеварительного тракта детей,- говорит Игорь Сомов,- У меня даже был стенд с такими предметами. На нем были ключи, булавки, иглы, батарейки, нательные крестики, монеты…

Вот несколько правил-советов:

Если ребенок держит во рту мелкий предмет, не подбегайте к нему резко, не ругайте, не создавайте паники. Она ведь может испугаться и вдохнуть его. Нужно спокойно подойти, положить ребенка на бок и попытаться медленно удалить его пальцем изо рта. Осторожно, чтобы не запихнуть постороннее тело глубже.

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Категорически запрещено самостоятельно выковыривать предметы из уха ребенка. Это может привести к прорыву барабанной перепонки. Если в ушко попало насекомое, необходимо заполнить слуховой проход растительным маслом или теплой водой и заставить ребенка несколько минут полежать на противоположной стороне.

Ни в коем случае не давайте ребенку играть мелкими вещами, даже если очень устали: игрушки малыша должны быть достаточно большими
Ни в коем случае не давайте ребенку играть мелкими вещами, даже если очень устали: игрушки малыша должны быть достаточно большими / Фото: unsplash.com

При этом насекомое погибает, болевые и другие неприятные ощущения проходят. Ребенка поворачивают на другую сторону – и насекомое вместе с жидкостью удаляется из уха. Если ребенок вдохнул или проглотил мелкий предмет и при этом он может дышать, не переворачивайте его, не трясите. Успокойте и уезжайте, не медля, в детскую больницу или вызывайте скорую.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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