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Витамин D против диабета – как избежать избытка сахара в крови

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
4 декабря, 09:00
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При дефиците в организме витамина D повышается риск развития инсулинорезистентности, затем – диабета. Что это такое и как избежать проблем – в исследовании
Витамин D больше всего содержится в морской рыбе, а также яйцах и молочных продуктах
Витамин D больше всего содержится в морской рыбе, а также яйцах и молочных продуктах / Фото: Depositphotos

Набор веса или наоборот, похудение, ухудшение состояния волос и кожи – эти симптомы могут говорить об избытке сахара в крови. При риске развития диабета и инсулинорезистентности помогут добавки с витамином D, пишет журнал Nutrients.

Что такое инсулинорезистентность простыми словами?

Инсулинорезистентностью называется снижение чувствительности тканей к действию гормона инсулина. Такое состояние может развиться и у людей, не болеющих диабетом. Инсулинорезистентность на начальных этапах почти никак не влияет на самочувствие, и отклонение можно обнаружить только по анализу крови.

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При инсулинорезистентности глюкоза, находящаяся в нашем организме, с трудом проникает в ткани. Поэтому поджелудочная железа вынуждена вырабатывать больше инсулина. В итоге концентрация сахара в крови растет, и если ситуацию не исправлять, то можно заработать диабет второго типа.

При избытке сахара в крови ухудшается самочувствие, начинаются проблемы с сосудами, сердцем
При избытке сахара в крови ухудшается самочувствие, начинаются проблемы с сосудами, сердцем / Фото: freepik.com

Помимо риска заработать диабет, возникают проблемы с сердцем, обменом веществ, весом, то есть страдает весь организм. Исследование отмечает, что помочь снизить риск инсулинорезистентности могут дополнительные добавки витамина D в рацион.

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Как понять, нужно ли принимать витамин D?

Зимой у многих людей возникает дефицит витамина D, потому что солнца мы получаем мало. Поэтому принимать витамин в качестве пищевой добавке медики рекомендуют не только тем, у кого есть риск развитии диабета. При недоставке этого витамина человек чувствует слабость в мышцах, тревожность, проблемы с пищеварением, даже возможны судороги в мышцах.

Чтобы корректно подобрать дозировку предварительно лучше сдать анализ крови на 25 (ОН) Д. И далее в зависимости от результата анализа, врач поможет выбрать корректную именно для вас дозу.

Включаете в рацион морскую рыбу, яйца, кисломолочные продукты, чтобы избежать дефицита витамина D
Включаете в рацион морскую рыбу, яйца, кисломолочные продукты, чтобы избежать дефицита витамина D / Фото: Depositphotos

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Также следует включать в рацион все сорта жирной рыбы – это в первую очередь лосось, но подойдет и менее дорогая сельдь (выбирайте слабосоленую или вообще свежую). Еще богаты этим витамином яйца и молочные продукты.

Важный момент – в профилактике развития инсулинорезистентности и диабета в первую очередь важно менять образ жизни, подобрать более полезное и рациональное питание, увеличить физическую активность. Кроме того, налаженный режим дня поможет обеспечить полноценный ночной отдых.

Ранее мы писали, как получить витамин Д, чтобы защититься от рака.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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