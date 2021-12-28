Виктор Ляшко рассказал, как предотвратить ожоги у маленьких детей

Министр здравоохранения Виктор Ляшко обнародовал советы, как предотвратить ожоги у маленьких детей. Часто дети получают ожоги именно во время новогодних праздников, поскольку пользоваться пиротехническими изделиями.
С советами министр поделился на своей странице в Facebook.
Советы
Виктор Ляшко дал три простых совета. Среди них:
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- Не оставляйте в доступном для детей месте чашки с горячими напитками или кипятком. Следите за тем, чтобы провода электрических кипятильников и чайников не свешивались вниз. Горячие жидкости являются наиболее распространенной причиной ожогов в возрастной категории детей от 0 до 5 лет и пожилых людей.
- Не разрешайте детям самостоятельно пользоваться пиротехническими изделиями. Даже обычные петарды могут нанести непоправимый ущерб.
- Расскажите ребенку, особенно в подростковом возрасте, каким опасным может стать игрушка молодежного движения "зацеперов". Термические ожоги, которые дети получают во время селфи на поездах или в других местах с высоким напряжением, могут стоить жизни.
Степени ожогов
Существуют такие степени ожогов тканей:
- степень I (легкий) — покраснение (гиперемия) и отек кожи;
- степень II (средний) — образование мелких волдырей с прозрачным содержимым (разрушаются мелкие лимфатические сосуды-лимфокапилляры);
- степень IIIa (средне-тяжелый) — образование крупных волдырей с мутным содержанием (повреждение кожи и подкожной клетчатки);
- степень IIIb (тяжелый) — часть крупных волдырей трескается, образуя мокрые язвы или рисунок "потрескавшейся земли" (глубокий ожог);
- степень IV (очень тяжелый) — обугление, сгорание тела вплоть до костей и повреждение кости (некроз), ожоговая боль, шоковое состояние пациента.
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