Вейпы убивают нас не меньше, чем сигареты: 10 причин бросить курить

Модные электронные сигареты содержат много вредных токсичных смол

"Легкие" электронные сигареты заставляют курильщика вдыхать дым более интенсивно, тем самым поглощть маскимум канцерогенных смол. На самом деле вейпы содержат не меньше, а иногда – больше вредных веществ, чем обычные сигареты, сообщает Центр общественного здоровья МОЗ.

Любые сигареты опасны для здоровья Фото: Игорь Рец

Курение любых сигарет приводит к развитию множества серьезных заболеваний. Естественно, болезни не возникают за один день.

Какие болезни вызывает курение

Но если постоянно курить как содержащие табак сигареты, так и модные "вайперы", то можно заработать:

ослабление защитных сил организма, иммунитет становится слабым и перестает сопротивляться инфекциям, сердечно-сосудистые заболевания, проблемы с дыхательными путями и легкими, вплоть до развития астмы. глазные болезни, от развития катаракты до полной слепоты, бесплодие, импотенцию, проблемы с мужским здоровьем, пародонтоз и другие заболевания ротовой полости, остеопороз, преждевременное старение кожи, рак – не только легких, а также крови, желудка, ротовой полости, мочеполовой системы и других органов.

Медики заявляют, что сигаретный дым повреждает клетки организма, вызывая онкологические процессы в различных органах и системах. В зоне риска – не только сами курильщики.

Ваши дети, друзья, родители, коллеги, все, кто вынужденно становятся пассивными курильщиками и вдыхают сигаретный дым курящего рядом человека – тоже рискуют

Поэтому лучшее, что вы можете сделать для здоровья себя и окружающих – это бросить курить.

Как отказаться от сигарет – советы медиков

Чтобы отказаться от сигарет и не закурить стало легче, медики рекомендуют:

проконсультироваться с наркологом и психологом, врачи помогут подобрать специальные препараты и техники для борьбы с привычкой,

заручитесь поддержкой близких вам людей,

начните менять стиль жизни, отказавшись не только от сигарет, а также вредной пищи, пассивного времяпровождения и всего того, что ассоциируется с курением,

носите с собой жевательную резинку или леденцы, чтобы начать жевать, если захочется курить,

не ругайте себя за срывы, а за выдержку и каждый новый день без никотина – поощряйте.

Напомним, что ранее мы писали о том, какие продукты помогут вывести никотин из организма.

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