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Веселье до 7:00 утра и штрафы до 30 тысяч гривен: как будут работать кафе и пабы в новогоднюю ночь

Сегодня, 14:56

Развлекательные учреждения не смотря ни на что готовятся принимать гостей

Украинские бары и рестораны в новогоднюю ночь будут работать до 7:00 утра. Такое решение приняли власти. Хотя медики против, ведь подобные массовые празднования могут спровоцировать новую волну заражений коронавирусом.

Корреспондент "Сегодня" Юрий Гула посетил столичные рестораны и рассказал, где сесть, чтобы не подцепить коронавирус.

Еще неделю назад в киевских пабах работники собирались в отпуск, а уже сегодня у них совсем другие планы – расставляют столы и готовятся принимать гостей.

"Ограничение по времени – это нерентабельна история. Если бы мы просили своих посетителей в час ночи идти домой, это было бы неадекватно", – уверена основательница сети пабов Светлана Яструбенко.

Сюжет: Юрий Гула
Видео: Сегодня

А вот врачи подчеркивают, что безопасность – превыше всего. Важно помнить, что рестораны и кафе – в тройке мест, где чаще всего можно подцепить ковид. В лидерах – работа в закрытом помещении и общественный транспорт.

Врачи подчеркивают, что безопасность – превыше всего
Врачи подчеркивают, что безопасность – превыше всего
Фото: Unsplash

Стоит отметить, что в кафе и ресторанах вряд ли удастся отпраздновать по правилам. "Любое заведение становится очагом распространения инфекции. Логика этого решения простая – всем нужны деньги", – уверена врач-инфекционист Евгения Менжулина.

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К слову, в Китае был случай, когда один клиент в небольшом кафе инфицировал около десяти других. Виной всему – кондиционер, разносивший помещением микрочастицы COVID-19. Гости, находившиеся в зоне действия вентиляции, подцепили вирус, а те, кто был за соседними столами, остались здоровы, поскольку воздух из кондиционера шел в другую сторону.

Соблюдаются ли правила карантина, должны контролировать полицейские. Правоохранители могут прийти без предупреждения и наложить штраф до 30 тысяч гривен в случае нарушений. Но стоит отметить, что таких контроллеров пока нет. Хотя бригады обещают сформировать уже через несколько дней.

Напомним, с 19 декабря в Украине вступили в силу новые карантинные ограничения – к списку запретов "оранжевой зоны" добавились еще некоторые.

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Источник: Сегодня
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