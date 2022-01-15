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В Apple Fitness+ появились подборки тренировок и маршруты пробежек

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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15 января, 12:30
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Теперь на сервисе есть новый раздел "Коллекции" с подборками тренировок и медитаций, и еще аудиоподборкой "Пробежка" с беговыми маршрутами
На Apple Fitness+ появились подборки тренировок и аудиогиды для пробежек
На Apple Fitness+ появились подборки тренировок и аудиогиды для пробежек / Фото: Коллаж: Сегодня

Отчет компании по мониторингу приложений App Annie, определивший, как мы использовали мобильный телефон в 2021 году, не даст соврать – люди больше времени уделяют приложениям, направленным на улучшение здоровья. Поэтому Apple продолжает удивлять пользователей, разрабатывая новые функционалы для своих устройств.

В Apple Fitness+ появились подборки тренировок и аудиогиды для пробежек с занятиями для пресса, ног, осанки и расслабления перед сном. В специально созданном сервисе для Apple Watch, Apple Fintess+, появился новый раздел "Коллекции" для тренировок и медитаций. Кроме того, есть также и беговые аудиомаршруты по крупнейшим городам мира.

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Вице‑президент Apple по технологиям для фитнеса Джей Бланик рассказал:

Мы знаем, что с началом нового года многие ищут новые пути для достижения целей. Эти дополнения сервиса Fitness+ помогут находить мотивацию и поддерживать активность: в распоряжении пользователей полноценная медиатека качественного и разнообразного контента для тренировки тела и духа — вне зависимости от уровня подготовки.

На сегодня юзерам доступны шесть подборок:

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  1. Improve Your Posture with Pilates для правильной осанки,
  2. Perfect Your Yoga Balance Poses для идеальных асан,
  3. 30-Day Core Challenge для укрепления мышц кора за месяц,
  4. Run Your First 5K для начинающих бегунов,
  5. Wind Down for a Better Bedtime для расслабления перед сном,
  6. Strengthen and Stretch Your Back and Hips для спины и бедер.

А в разделе "Пробежка" пока можно найти маршруты по Лондону, Бруклину и Майами-Бич в голосовом сопровождении тренеров. Каждый из них рассчитан на спортсменов любого уровня подготовки. Каждый понедельник разработчики обещают нам добавлять новые маршруты.

Также смотрите: вредные привычки для спины – чего не нужно делать и как укрепить позвоночник (видео)

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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