В Apple Fitness+ появились подборки тренировок и маршруты пробежек

Отчет компании по мониторингу приложений App Annie, определивший, как мы использовали мобильный телефон в 2021 году, не даст соврать – люди больше времени уделяют приложениям, направленным на улучшение здоровья. Поэтому Apple продолжает удивлять пользователей, разрабатывая новые функционалы для своих устройств.
В Apple Fitness+ появились подборки тренировок и аудиогиды для пробежек с занятиями для пресса, ног, осанки и расслабления перед сном. В специально созданном сервисе для Apple Watch, Apple Fintess+, появился новый раздел "Коллекции" для тренировок и медитаций. Кроме того, есть также и беговые аудиомаршруты по крупнейшим городам мира.
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Вице‑президент Apple по технологиям для фитнеса Джей Бланик рассказал:
Мы знаем, что с началом нового года многие ищут новые пути для достижения целей. Эти дополнения сервиса Fitness+ помогут находить мотивацию и поддерживать активность: в распоряжении пользователей полноценная медиатека качественного и разнообразного контента для тренировки тела и духа — вне зависимости от уровня подготовки.
На сегодня юзерам доступны шесть подборок:
- Improve Your Posture with Pilates для правильной осанки,
- Perfect Your Yoga Balance Poses для идеальных асан,
- 30-Day Core Challenge для укрепления мышц кора за месяц,
- Run Your First 5K для начинающих бегунов,
- Wind Down for a Better Bedtime для расслабления перед сном,
- Strengthen and Stretch Your Back and Hips для спины и бедер.
А в разделе "Пробежка" пока можно найти маршруты по Лондону, Бруклину и Майами-Бич в голосовом сопровождении тренеров. Каждый из них рассчитан на спортсменов любого уровня подготовки. Каждый понедельник разработчики обещают нам добавлять новые маршруты.
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