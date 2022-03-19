В Helsi запустили бесплатные онлайн-консультации врачей – как это работает

Как можно записаться к доктору, какие специалисты доступны и сколько стоит прием у врача. Отвечаем на самые важные вопросы украинцев

Как обратиться за консультацией к врачу / Фото: Коллаж: Сегодня

Во время войны на первом плане спасение жизни, поиск еды и воды, оборудование надежного убежища. Мы перестали обращать внимание на здоровье, а иногда даже кажется, что стали сильнее и выносливее.

На самом деле болезни никто не отменял. Особенно в условиях частого пребывания в переполненных убежищах, где есть все условия для распространения вируса.

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Встает вопрос: как попасть к врачу?

Медицинский сервис Helsi запустил бесплатные консультации с докторами, которые можно провести онлайн по видеосвязи.

Записаться на прием можно ко всем специалистам как государственных, так и коммерческих клиник. Онлайн-приемы бесплатны!

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Все специалисты – профессионалы, их квалификация подтверждена Министерством здравоохранения.

Как записаться к врачу

Для записи на консультацию к специалисту необязательно иметь декларацию или направление от семейного врача.

Нужно перейти по ссылке.

Выбрать врача необходимой специальности.

Выбрать день и время для консультации.

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