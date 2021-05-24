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В чем секрет окинавской диеты и какие продукты сохранят вам здоровье

Сегодня, 09:55

Дайкон, имбирь, фиолетовый картофель, лайм – привычное меню жителей острова Окинава. Поэтому они долго живут и имеют крепкий иммунитет, выяснили ученые

Дайкон, лайм, имбирь - вполне доступные продукты, которые укрепят иммунитет
Дайкон, лайм, имбирь - вполне доступные продукты, которые укрепят иммунитет
Фото: Сегодня

О лечебной пользе имбиря известно давно, но это далеко не единственный продукт для крепкого иммунитета и долголетия. Ученых заинтересовало питание жителей японского острова Окинава, а они прославились на весь мир своим крепким иммунитетом, здоровьем и долголетием. В этот раз медики выяснили, какие именно продукты наиболее активно защищают иммунную систему: результаты исследования опубликованы в медицинском журнале Nutrients.

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Вообще принцип питания жителей этого острова давно назвали окинавской диетой: рацион здесь выдержан так, что именно на этом острове был зафиксирован рекорд продолжительности жизни. Местные жители живут до 100 лет и даже дольше, среди них нет людей с ожирением, иммунитет у них очень крепкий. Обычное меню окинавского жителя богато морепродуктами и овощами.

Известные нам имбирь, японская редька дайкон, фиолетовый картофель – это топовые продукты в рационе окинавцев, и именно эти овощи помогают сделать иммунную систему особенно крепкой перед инфекциями.

Какие же еще продукты особенно полезны для иммунитета?

Исследователи в этот раз сосредоточились на овощах и фруктах, сравнивая показатели здоровья добровольцев, в меню которых были эти продукты и тех, кто их не употреблял. Оказалось, что окинавские овощи и фрукты не только укрепляют иммунную систему, но и помогают организму быстрее справиться с инфекциями – особенно респираторными. Грипп, ОРВИ отступили намного быстрее у тех, кто ежедневно включал в меню имбирь, один из видов лайма (как его еще называют – плоский или тайванський лимон), восковую дыню, дайкон, фиолетовый картофель.

Увидите на прилавке фиолетовый картофель, дайкон или восковую дыню – не проходите мимо
Увидите на прилавке фиолетовый картофель, дайкон или восковую дыню – не проходите мимо
Фото: Сегодня

В этих продуктах особенно много флавоноидов – растительных полифенолов, которые обладают мощными противовирусными и противовоспалительными эффектами. Также ученые отмечают что эти продукты, особенно местный виноград эффективны в борьбе с коронавирусом: их рекомендовано включать в меню людей, получивших респираторные осложнения после коронавирусной инфекции.

Поэтому чай с имбирем и плоским лимоном или салат из дайкона – отличное разнообразие вашего меню плюс простой способ сделать иммунную систему более крепкой.

Напомним, что ранее мы писали, какие еще продукты полезны для иммунитета.

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