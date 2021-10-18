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СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 18 октября

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
18 октября, 07:00
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Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Нумеролог Айсулу Ахимова
Нумеролог Айсулу Ахимова / Фото: скриншот

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 18 октября.

  • Цифра дня – 15
  • Цвет дня – синий
  • Число удачи – 6

В главных плюсах дня трудолюбие и устойчивость, при этом минусы дня несут азарт и искушения. В основе дня милосердие и целеустремленность.

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В вопросах красоты и фитнеса стрижки и окрашивание волос. В отношении здоровья очищение организма от от шлаков. Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиций, приветствуются благотворительность. Покупки не крупные и для дома, в частности на кухню.

Также сегодня полезно постараться отстраниться от чужих проблем и заняться вопросами, которые касаются непосредственно вас. Узнать, что ждет завтра, 18 октября, каждого из знаков зодиака, можно в нашем гороскопе.

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Также раньше мы писали, как начнется и пройдет следующая неделя, сложно будет без эмоций решать какие-то дела, а вспыльчивость часто будет помехой диалогу. Читайте гороскоп на неделю 18-24 октября: все знаки зодиака

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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