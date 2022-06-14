Утолит жажду и выведет токсины – чем полезен огурец

Огурцы – действительно суперовощи, которые применяют в диетологии и косметологии, эти зеленые плоды помогают предотвратить ряд болезней. Но не всем можно есть огурцы

Огурцы помогут утолить жажду, вывести токсины и не только / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

Огурцы, как и многие летние овощи, богаты клетчаткой, большим количеством калия, кальция, магния, фосфора, йода, витаминов группы В и С. Чем еще полезны огурцы, как их лучше употреблять и кому противопоказаны эти овощи – разбираемся с экспертами.

Огурец на 95% состоит из воды, поэтому с помощью блюд из огурцов можно не только утолить жажду, но вывести токсины и промыть почки, отмечает доктор тибетской медицины, консультант по здоровому питанию Елена Беляева. Огурцы хорошо чистят кишечник, улучшают его моторику.

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Огурцы хорошо чистят кишечник, улучшают его моторику, а также предотвращают образование холестериновых бляшек на стенках сосудов / Фото: freepik.com

Также огурец предотвращает образование холестериновых бляшек на стенках сосудов, поэтому рекомендован как профилактическое средство атеросклероза и других болезней сердца и сосудов. Однако при нефрите, мочекаменной болезни и при других почечных недугах огурцы противопоказаны.

Вообще овощи, и огурцы в том числе, как отмечает диетолог Олеся Добрянская, – это не скудное дополнение к каше/мясу, не украшение блюда, а полноценная еда. Хотя бы с той позиции, что благодаря клетчатке овощи помогают нам поддерживать здоровье и форму. Клетчатка – часть растительной пищи, которая не усваивается в полном виде, но помогает нам быть здоровыми.

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Лучше всего употреблять огурцы в свежем виде, если их кожица загрубела или вы собираетесь готовит блюдо с огурцами для детей, то лучше срезать кожуру. Этот овощ хорошо в салатах, холодных летних супах, закусках и даже в лимонаде!

Также мы писали, как выбирать овощи и избежать отравления "химией".