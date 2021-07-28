Угрозы гроз: как не стать жертвой молнии

Чтобы не стать громоотводом в грозу спрячьте зонт, украшения из золота и не ступайте на глину. А если кого-то ударило молнией – поспешите оказать первую помощь

Сегодня с утра снова дождь и на завтра синоптики обещают грозу: именно грозы с молнией боятся многие из нас. И совершенно оправдано, ведь в мире, по данным ВОЗ, число поражений молнией (не всегда летальных) достигает 25 тысяч в год. "Сегодня" разбирались, как не стать жертвой грозы, избежать поражения молнией и как оказать помощь, если несчастье таки произошло.

В этом нам помогли анестезиолог Константин Катеринич, руководитель отдела Украинского института экологии человека Ярослав Прищенко и терапевт, семейный врач, специалист УЗИ-диагностики Анна Красюк.

Что делать, если началась гроза и где прятаться?

Меры предосторожности следует принимать в зависимости от того, где вас застала гроза – дома, на прогулке или вообще высоко в горах.

Если вы дома

Остановите работу электроприборов (скажем, прекратите готовить фарш на мясорубке), у неработающих выньте штекеры из розеток. Это предотвратит выход техники из строя: ведь в сети, ведущей к дому, может быть повреждена изоляция.

Если началась гроза, то лучше выключить приборы и вытащить "вилки" из розеток / Фото: unsplash.com

Если изоляция нарушена в доме (а вы можете этого не знать), то молния может "выбрать" для разрядки именно это место. Вероятность такого сценария снизят закрытые окна: стекло — диэлектрик.

В городе

Риск стать жертвой молнии на улице невысок: ведь в городе полно проводников и они повыше человека. Все же он существует. Потому заходите в первый попавшийся магазин или спускайтесь в подземный переход.

Не используйте зонт с металлическими ручкой и шпилем — молния может разрядиться на нем.

Также сложите украшения в кожаную сумку или полиэтиленовый пакет: из всех металлов наилучшие проводники — золото и серебро!

На пикнике

Уходите от огня: дым усиливает электропроводимость воздуха, опасными стают и горящие поленья, поскольку высокие температуры превращают их в электропроводники. Не тащите с собой металлические предметы (скажем, походные кружки). Прячьтесь в овраге в противодождевом плаще: на пути молнии найдутся более высокие места, чем вы в низинке, плюс на вас будет диэлектрик.

Если гроза застала на улице, то бегите под невысокое дерево, в помещение, присядьте "на корточки" / Фото: Сегодня

Сидите на корточках и не дотрагиваясь до земли: подошва у любой обуви ток не проводит, в то время как тело человека — да. Если оврага нет, бегите под самое низкое дерево, а лучше — в рощу. Более высокие деревья, а особенно стоящие особняком, в дождь проводят ток (диэлектрик — только сухая древесина). Проводником становится мокрый дуб, вязь и тополь, в меньшей мере — сосна и ель, еще меньше — береза и клен.

Если гроза застала в горах, машине или на пляже

Быстро спустите на веревке поклажу на 20—25 м вниз и так же быстро уходите под отвес высотой не менее 5 м и с козырьком — не менее 2 м. Если отвеса нет, то спускайтесь вниз: чем ближе вы будете к подножию горы, тем меньше вероятность стать громоотводом для молнии. До камней старайтесь дотрагиваться как можно меньше: мокрыми они проводят ток.

Торопиться при спусках с глинистых холмов не нужно, чтобы не упасть — из всех грунтов лучше всего электричество проводит мокрая глина.

Если в горах (да и в другом месте для пикника/турпохода) вы разложили палатку, оставайтесь в ней: прорезиненная, обработанная силиконом или сшитая из плащевки, она — диэлектрик. Как и каремат, на который стоит в палатке присесть.

Если гроза застала в палатке, то лучше в ней и оставаться / Фото: freepik.com

Правда, капли дождя стекающие по палатке, как и металлические крепежи, — проводники тока, потому, пока гроза не разбушевалась, быстро соорудите заземление: привяжите к самому верхнему металлическому креплению проволоку, а второй конец закопайте в землю.

В машине

В автомобиле пережидание грозы безопасно: он опирается о землю диэлектриком — резиной, а металлический корпус изнутри обшит материалами, не проводящими электричество. Если покрытие становится неважным (в грозу часто именно так и бывает) и человеку позвонят, то излучение усилится.

Так как телефон увеличивает мощность сигнала, чтобы наладить связь с базовой станцией оператора. Потому молния может выбрать для разрядки ваш телефон лучше выключить мобильник в самый пик грозы.

На пляже

Уйдите (в обуви) от водоема минимум на 50 м (дальше — лучше), поскольку земля у берега влажна, и прячьтесь в помещение, овраг, рощу или палатку. Если гроза застала вас в лодке или катере, плывите к берегу — сейчас вы для молнии самый возвышенный над водой "предмет". Помните, что наибольший проводник электричества — морская вода: движение заряженных частиц усиливается в соленой среде.

Как определить опасность грозы и бояться ли шаровой молнии

Узнать, насколько гроза далеко, можно по времени, которое разделяет вспышку и раскаты грома. Так, если пауза не больше одной секунды, то гроза максимум в радиусе 300 метров, три секунды — расстояние от вас до эпицентра грозы порядка 1 км, больше — не меньше 1500 м. Таким образом, если вы на открытой местности, а гроза не рядом, у вас есть время уйти от встречи с ней, двигаясь в сторону, противоположную скучиванию черных туч.

До сих пор нет единого мнения о природе шаровой молнии, — говорит Ярослав Прищенко. — Потому стоит ли ее бояться — вопрос также открытый. Есть версия, что шаровая молния — это галлюцинация. Ведь ее видели лишь единицы.

Другая версия — это "продукт" молнии, и он был воспроизведен лабораторно. Первым это сделал небезызвестный Никола Тесла, сербский и американский изобретатель и физик. Подобные шары получали также Георгий Бабат, советский электротехник и изобретатель, Петр Капица, советский физик, инженер, и Георг Пауер, немецкий ученый. Третья версия: шар — некая живая форма жизни — плазмоид, — появляющаяся перед тем, кто испытывает животный страх перед ней.

Потому, если не получается не паниковать, при грозе закройте шторы и займитесь делом, требующим погружения в него с головой. Но чтобы это ни было, оно способно перемещаться при воздействии воздушных потоков. Потому при встрече с шаровой молнией что нужно сделать точно — замереть, чтобы не создавать движение воздуха.

Насколько вообще опасно поражение молнией?

После поражения молнией в большинстве случаев человек остается жив. Но может пострадать сердечно-сосудистая система: часто такая электротравма приводит к нарушению сердечного ритма, вплоть до остановки сердца. Но повреждение внутренних органов при этом незначительное.

А еще нарушается мозговая деятельность, человек теряет сознание, часто получает ожоги. Поэтому при поражении молнией пострадавшему нужно как можно скорее оказать первую помощь и доставить в медучреждение.

Как оказать первую помощь при поражении молнией

Первое, что важно знать каждому – человек, который получил удар молнией, не опасен для окружающих. Как отмечает Анна Красюк, среди людей бытует мнение, что если прикоснуться к человеку, пораженному молнией, то можно и самому пострадать. Как при поражении электротоком, когда человек может какое-то время быть проводником тока.

Это не так, в этом основное отличие при поражении молнией: действие ее разряда краткосрочное, но довольно мощное: поэтому пострадавшему нужно как можно скорее помочь. И прикасаться к пострадавшему можно сразу, он не опасен.

При поражении молнией нужно как можно быстрее вызвать "скорую" / Фото: Сегодня

Что делать: если вас двое, то один человек немедленно звонит в "скорую", а второй – быстро оценивает общее состояние пострадавшего. Если человек один, то после оценки состояния пострадавшего важно тоже как можно скорее вызвать "скорую".

На это должно уйти 10-15 секунд: изначально оцените функцию внешнего дыхания. Потратьте на это буквально 4 секунды (так рекомендуют все международные стандарты оказания неотложной помощи), это важно.

Если человек без сознания и не дышит, то нужно начинать реанимацию, делать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание.

Как же понять, дышит и жив ли человек, который находится в обмороке?

Как определить, дышит ли человек:

Проверьте реакцию зрачков на свет (откройте пострадавшему глаза) – зрачок при переходе от тусклого освещения к яркому сужается примерно через 5 секунд.

(откройте пострадавшему глаза) – зрачок при переходе от тусклого освещения к яркому сужается примерно через 5 секунд. Также внимательно приглядитесь, движется ли грудная клетка , еще можно понять, дышит ли человек, если открыть пострадавшему рот. Это легко сделать, нажав 2-мя большими пальцами на нижнюю челюсть с двух сторон (жмите на суставы).

, еще можно понять, дышит ли человек, если Это легко сделать, нажав 2-мя большими пальцами на нижнюю челюсть с двух сторон (жмите на суставы). Если человек без сознания и не дышит – то начинайте реанимацию.

Как правильно делать непрямой массаж сердца

Пока едет "скорая", нужно ритмично жать на грудную клетку пострадавшему, положив руку на руку: нажимать на грудную клетку следует не менее 60 раз за минуту. Если пострадал ребенок – то до 95 нажиманий в минуту, младенец – 110 нажиманий/минута.

Нажимать на грудную клетку следует не менее 60 раз за минуту. / Фото: Сегодня

Неподготовленному человеку сложно выдержать столько, поэтому постарайтесь делать непрерывные нажатия как минимум секунд 20. Грудная клетка пострадавшего при этом должна прогибаться на 4-5 см. Реанимацию проводить следует не менее 40 минут, за это время, если пострадавшего не заберет "скорая", постарайтесь найти партнера для помощи.

Также совместно с массажем делается вентиляция легких: прежде чем вдыхать воздух в рот пострадавшего, воспользуйтесь маской. Но подойдет и обычный целлофановый пакет, платок – все, что найдется. На 30 нажатий делается 2 вдоха (через "маску").

Важно! Если у пострадавшего есть переломы рук или ног, то нужно зафиксировать поврежденную конечность ремнем, шарфом и т.д. Иначе при перевозке в больницу поврежденные рука или нога могут пострадать еще больше.

Также после удара молнией человек получает ожоги: нужно положить на поврежденные области салфетку или платок, смоченные холодной водой. Даже если под рукой окажется лед, то прикладывать его не нужно, иначе вы еще больше травмируете поврежденную кожу.

Напомним, ранее мы писали, как помочь обожженной на солнце коже.

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