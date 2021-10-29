У многих детей после пандемии появился избыточный вес. Почему и что с этим делать – ответил доктор Комаровский

Одними из главных причин детского ожирения является свободный доступ к высококалорийной пище. Плюс ко всему пандемия и локдауны. Как с этим бороться, читайте в материале

Кандидат медицинских наук и самый известный доктор Украины Евгений Комаровский в студии программы"Итоги месяца с доктором Комаровским" на телеканале "Украина 24" ответил на самые популярные вопросы, касающиеся вакцинации и коронавируса.

На этот раз вопрос касался проблемы детского ожирения, которая усугубилась после пандемии. В прямом эфире Евгений Олегович рассказал:

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Проблема детского ожирения одна из самых острых на сегодняшний день. А пандемия все это усилила. Дети имеют неограниченный доступ к сладкому. Их приучают к этому. Когда мы с вами были детьми, мы приходили со школы домой, бросали портфель и бежали на улицу. Потому, что там было все самое круто и интересное. Сейчас все наоборот, все самое интересное происходит в доме, поэтому дети сидят, уткнувшись в гаджеты и едят сладости.

Комаровский отметил, что дети имеют возможность питаться высококалорийной пищей и при этом не имеют возможности тратить энергию. К сожалению, власти строят стадионы для взрослых, но не строят их для детей.

Дети питаются очень высококалорийной пищей / Фото: unsplash.com

Еще одним важным моментом доктор назвал домашнее насилие. Из-за локдаунов, многие родители остались закрыты дома, что привело к возрастанию насилия и распаду семей. Ребенок, оказавшись в такой стрессовой ситуации, боится находиться рядом со взрослыми, и, соответственно, находит отдушину в гаджетах, поедая при этом сладости.

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Одним из важных критериев, которые способен побороть эту проблему, доктор назвал вакцинацию взрослых. На сегодняшний день это единственная возможность, которая у нас есть, чтобы остановить распространение COVID-19 и связанные с ним ограничения.

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