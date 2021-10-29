Life
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
😷 Киев в красной зоне ❌ ДТП с мажором в Харькове 👻 Хэллоуин-2021 💡 Большое обновление сетей
Результаты поиска

Выберите рубрику

Рубрика

Все рубрики
Украина
Регионы
Власть
Деньги
Мир
Некрологи
Life
Звезды
Сюжет дня
Интервью
Новости компаний
Авторские статьи
Киев
Происшествия и криминал
Мультимедиа
Спорт
Подкасты
Игра
Лайфхакер
Техно
Еда
Онлайн-конференции
Видео
Hub
Религия
Выборы 2019

Выберите дату

Дата

Сортировать по

Сортировать по

Новейшие
старые
По просмотрам
За последние 24 часа
За последний месяц
За текущий год

Хэллоуин 2021

Поколение Z

Отпуск на Мальдивах

Шоу "Маска"-2

Тесты

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

У многих детей после пандемии появился избыточный вес. Почему и что с этим делать – ответил доктор Комаровский

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
29 октября, 23:20
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Одними из главных причин детского ожирения является свободный доступ к высококалорийной пище. Плюс ко всему пандемия и локдауны. Как с этим бороться, читайте в материале

Кандидат медицинских наук и самый известный доктор Украины Евгений Комаровский в студии программы"Итоги месяца с доктором Комаровским" на телеканале "Украина 24" ответил на самые популярные вопросы, касающиеся вакцинации и коронавируса.

На этот раз вопрос касался проблемы детского ожирения, которая усугубилась после пандемии. В прямом эфире Евгений Олегович рассказал:

Реклама

Проблема детского ожирения одна из самых острых на сегодняшний день. А пандемия все это усилила. Дети имеют неограниченный доступ к сладкому. Их приучают к этому. Когда мы с вами были детьми, мы приходили со школы домой, бросали портфель и бежали на улицу. Потому, что там было все самое круто и интересное. Сейчас все наоборот, все самое интересное происходит в доме, поэтому дети сидят, уткнувшись в гаджеты и едят сладости.

Комаровский отметил, что дети имеют возможность питаться высококалорийной пищей и при этом не имеют возможности тратить энергию. К сожалению, власти строят стадионы для взрослых, но не строят их для детей.

Дети питаются очень высококалорийной пищей
Дети питаются очень высококалорийной пищей / Фото: unsplash.com

Еще одним важным моментом доктор назвал домашнее насилие. Из-за локдаунов, многие родители остались закрыты дома, что привело к возрастанию насилия и распаду семей. Ребенок, оказавшись в такой стрессовой ситуации, боится находиться рядом со взрослыми, и, соответственно, находит отдушину в гаджетах, поедая при этом сладости.

Реклама

Одним из важных критериев, которые способен побороть эту проблему, доктор назвал вакцинацию взрослых. На сегодняшний день это единственная возможность, которая у нас есть, чтобы остановить распространение COVID-19 и связанные с ним ограничения.

Читайте также:

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Опрос
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Just do it
Полезный совет на сегодня
Избавиться от зависимости скупать все
Я - заядлый шопоголик! Помогайте
Лайфхак дня
Как создать уют в доме с помощью освещения
Хакнуть
Тест редакции
4 средства корейской косметики по уходу за кожей и волосами
Надо брать?
TO BE CONTINUED...
У нашумевшей "Дюны" будет продолжение. Ждете?
Сольник звезды
Оля Полякова
26 октября / 19:00
5 главных концертов октября
Личный опыт
Лондон VS Киев: где лучше английский завтрак
Честный отзыв
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
25 - 31 октября
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Насколько за год подорожала богатая жизнь?
Идем в самый дорогой супермаркет Киева
Опрос
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять