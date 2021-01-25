Тяга к сладкому: почему возникает эта зависимость и чем его заменить

Оказывается, все просто – нужно заменять сладкое другими полезными продуктами

Говорят, сахар и здоровье – вещи несовместимые. Но так ли это? Ведь существует множество проверенных способов, какие именно сладости можно есть без вреда для организму и фигуры. Ведущие "Ранку з Україною" Мария Мельник и Григорий Герман узнали, почему людям так нравится есть сладкое, какие последствия сладкого обмана и что нужно включить в рацион, чтобы чаще улыбаться.

Как объяснить тягу к сладкому?

Обычно именно сладостями или продуктами, где есть сахар, люди привыкли поднимать себе настроение. И как утверждают эксперты, причины этого родом из детства. Психолог Оксана Сашенко объясняет тягу к сладком тем, что наш первый контакт был именно со сладкой пищей, потому что материнское молоко – сладкое. Когда мы съедаем конфету или кекс – появляется чувство, что нас долюбили, доласкали, хотя на самом деле, эффект довольно недолгий.

Но кроме психологической зависимости от сладкого, есть еще и медицинское объяснение, связанное с гормоном радости, который выделяется при потреблении продуктов с содержанием сахара.

Диетолог Людмила Гончарова утверждает, когда мы съедаем что-то сладкое, наш мозг реагирует – и 5% гормона радости сразу сигнализирует об этом, но это счастье очень быстро проходит. Всего лишь 20 минут – и настроение снова плохое. Поэтому мы снова хотим такого же уровня эндорфинов, такого же уровня счастья и радости.

Какова цена тяги к сладкому?

Сахар – это настоящий наркотик: чем больше его ешь, тем больше хочется и труднее отказаться. А избыток его в организме приводит не только к ожирению, но и к диабету, опухолям и рассеянному склерозу.

Но выход есть. Для того, чтобы поднять себе настроение на длительный период, нужно есть продукты, которые своим названием и видом не ассоциируются с настроением, однако эксперты утверждают – эффект от них гораздо полезнее.

Чем нужно заменять сладкое?

100 г в день бобовыми (в виде гарнира)

40 г в день орехами

Рыбой. Можно есть не ежедневно, запекая или малосольную резать по кусочку на бутерброды

Кашами и фруктами – есть в виде сытного и вкусного завтрака.

Если в вашем рационе присутствуют такие продукты как бобовые, каши, фрукты, рыба, орехи, то имеем пролонгированный эффект. Так как работает не только мозг, а и кишечник, который выделяет 95% гормона радости, и эффект длится целых 4 часа.

Здесь узнаете о продуктах, которые нужно есть для красоты кожи.

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