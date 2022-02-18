Топ-6 витаминов и добавок для красоты кожи, ногтей и волос – где их искать

Ломкие волосы, ногти и сухая кожа могут указывать на дефицит витамина В или D, железа, Омега-3 и других микроэлементов. Как это понять и что делать – в материале

Среди витаминов и добавок для красоты кожи, ногтей и волос важны железо, витамины В, С, D, Омега-3 и коллаген / Фото: freepik.com, istockphoto.com

Для красоты кожи, ногтей и волос важно не только правильно за ними ухаживать, но и полноценно "кормить" железом, витаминами группы В, а также D, С и другими необходимыми микроэлементами. Недостаток каких витаминов и микроэлементов в первую очередь сказывается на состоянии кожи, ногтей и волос – разбираемся с экспертами.

Как понять, что не хватает железа в организме

Сухость и бледность кожи, трещинки в уголках рта, ломкие ногти и волосы – эти признаки могут указать на дефицит железа. У женщин, кстати, дефицит железа возникает довольно часто из-за диет, менструаций, беременности, поэтому периодически важно сдавать анализы.

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Как отмечает терапевт, семейный врач, специалист УЗИ-диагностики Анна Красюк, дефицит железа можно выявить с помощью анализа крови на гемоглобин (НВ), а также на ферритин – белок железа, его стоит регулярно сдавать всем женщинам.

Потому что общий анализ крови не покажет начала железодефицитной анемии, если она только началась, то есть гемоглобин может быть в норме. Если дефицит железа стойкий, то одними продуктами, чтобы компенсировать его недостаток, не обойтись. Но больше всего железа содержат животные субпродукты, особенно печень, гречка, красное мясо, шпинат, морепродукты.

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Если же состояние требует приема препаратов железа, то помните, что корректируется дефицит железа только под руководством врача. Но помимо железа часто на состояние кожи, волос и ногтей виляет дефицит витаминов группы В, а также витамина С и D.

Чем полезен витамин С для кожи лица и тела?

Витамин С нужен нам не только для укрепления иммунитета, он активно участвует в окислительно-восстановительных процессах, стимулирует выработку коллагена в дерме. А также активно борется со всеми проявлениями фотостарения: пигментацией, неровностью кожи, ее деформацией.

Витамин С активно борется со всеми проявлениями фотостарения: пигментацией, неровностью кожи, ее деформацией. / Фото: freepik.com

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То есть витамин С важен в anti-age уходе, поскольку без него не синтезируется коллаген и эластин, входящий в состав всех тканей тела, кожи и сосудов. Именно так обеспечивает их тургор, то есть эластичность, и достигается эффект "анти-морщин".

Также витамин С способствует хорошему усвоению железа, без которого кожа, волосы и ногти тоже страдают. Как отмечает диетолог Олеся Добрянская, препараты железа поэтому можно запивать небольшим количеством ягодного смузи или фреша. Достаточное количество витамина С можно получить из продуктов.

Витамина С много в кислых ягодах, облепихе, цитрусовых, в квашенной в том числе, зеленом луке, сладком перце, зеленой петрушке / Фото: freepik.com

Его много в кислых ягодах, облепихе, цитрусовых, в любой капусте – квашенной в том числе, зеленом луке, сладком перце, зеленой петрушке. Самый простой и бюджетный вариант еще – делать чай из шиповника, который тоже очень богат витамином С и пить его в течение дня. Из продуктов также можно получить витамины группы В, особенно фолаты (В9).

Правда ли, что фолиевая кислота – женский витамин?

Фолиевую кислоту, или витамин В9, считают чисто женским витамином, потому что его часто назначают беременным. Да, для будущих мам фолиевая кислота действительно очень важна: если в организме беременной достаточно витамина В9, то преждевременные роды сведены к минимуму.

Фолиевой кислотой богаты листовые овощи особенно шпинат, а еще спаржа, капуста кудрявая (Kale), брокколи, а также брюссельская, цветная. / Фото: freepik.com

Но фолаты (так называют группу веществ, производных витамина В9) нужны не только будущим мамам. Фолиевая кислота способствует образованию новых клеток, контролирует рост и развитие тканей. А еще – стимулирует синтез собственного коллагена, что делает кожу более молодой и гладкой, а также сдерживает появление пигментации.

Фолатами богаты листовые овощи, особенно шпинат, а еще спаржа, капуста кудрявая (Kale), брокколи, а также брюссельская, цветная. Много фолиевой кислоты в печени, бобовых, семенах, орехах, свекле, редисе, ржаном хлебе, паприке, клубнике. Существуют и синтетические препараты с витамином В-9, но их также следует принимать только после назначения врача.

Чем полезен витамин D для кожи и волос

Витамин D помогает повысить упругость кожи, усиливает ее здоровое сияние и помогает противостоять появлению морщин. Дефицит этого витамина, как отмечает гастроэнтеролог Евгения Белинская, возникает не только зимой, когда солнца так мало. Часто нехватка этого витамина наблюдается при патологии желчного пузыря, в случаях нарушения работы поджелудочной железы, при заболеваниях кишечника.

В таких случаях может быть рекомендован дополнительный прием, но чтобы корректно подобрать дозировку, предварительно лучше сдать анализ крови на 25 (ОН) D. И далее в зависимости от результата анализа, врач поможет выбрать корректную именно для вас дозу.

Витамина D больше всего в рыбе, также им богаты яйца и "ксиломолочка" / Фото: Depositphotos

Пищевые источники витамина Д – это все сорта жирной рыбы, молочные продукты (также жирные), сливочное масло (но в меньшей степени). Богаты витамином D икра, яичные желтки. Основной источник получения витамина D в промышленном виде (эргостерола) – дрожжи. Для кожи витамин D еще полезен тем, что стимулирует выработку коллагена. Но коллаген также можно получить из пищи и добавок.

Коллаген и Омега-3 для кожи – чем полезны и как принимать?

Белок коллаген важен и нужен всем, но особенно – женщинам после 30 лет для сохранения здоровья и красоты кожи, ногтей и волос. С возрастом содержание коллагеновых волокон в организме снижается, появляются морщины, кожа становится более сухой и дряблой.

Коллаген рекомендовано принимать женщинам после 30 лет для сохранения здоровья и красоты кожи, ногтей и волос / Фото: unsplash.com

Как отмечает спортивный фармаколог, методист-преподаватель ТЦ "Академия фитнеса Украины" Игорь Бабенко, лучшего эффекта для улучшения состояния кожи, ногтей и волос можно добиться, если принимать коллаген в качестве пищевой добавки.

Да, коллаген вырабатывается нашим организмом, но с возрастом этот процесс замедляется, – говорит Игорь Бабенко. – А еще полезно знать, что коллаген лучше усваивается при достаточном количестве витамина С. Сама простая и дешевая форма коллагена – это желатин, но невозможно каждый день есть холодец или другие продукты их хрящей животных.

Прием коллагена не требует специального назначения врача, но важный момент – если вы только что перенесли операцию, то принимать коллаген не стоит. Иначе послеоперационные шрамы на коже могут "перерасти" в рубцы. В целом коллаген (если это порошок) разводится в 250 мл воды, нужно брать 5 грамм порошка коллагена на стакан воды, принимается раз в день.

Пить коллаген имеет смысл не менее трех месяцев, чтобы получить заметный эффект. Как долго продолжать принимать этот белок – зависит от индивидуальных особенностей вашей кожи и тканей. Сухость кожи, безжизненные волосы, ломкие ногти, а также быстрая утомляемость могут быть признаками дефицита Омега-3. Эти жирные полиненасыщенные кислоты тоже защищают коллаген от разрушения.

Лидер по содержанию Омега-3 жирных кислот – морепродукты и жирная морская рыба

Омега-3 есть в мясе, яйцах, семенах чиа, льна и льняном масле, шпинате, тыкве. Лидер по содержанию полиненасыщенных жирных кислот – морепродукты и жирная морская рыба, в том числе и доступная по цене: анчоусы, скумбрия, тунец, сельдь.

Также Омега-3 можно получить из пищевых добавок, сколько нужно именно вам, подскажет врач. Но в целом рекомендуется придерживаться суточных норм GOED (Global Organization for EPA&DHA):

500 мг EPA + DHA для профилактики,

700-1000 мг EPA + DHA для беременных и кормящих,

1000+ мг EPA + DHA в лечебных целях.

Ранее мы также писали, к каким проблемам со здоровьем приводит дефицит Омега-3, читайте: "Чем опасен недостаток Омега-3 кислот и где их искать".

А еще вам может быть интересно, каких микроэлементов чаще всего не хватает женщинам и и как это понять, читайте: "Какие анализы нужно сдавать женщинам: пять регулярных чек-апов".