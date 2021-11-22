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Суперфуд, который мы недооцениваем – зачем есть квашеную капусту

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
22 ноября, 13:10
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Улучшение пищеварения, борьба со стрессом и даже омоложение кожи – этого поможет добиться квашеная капуста. Как правильно есть это продукт и кому – в материале
Квашенная капуста - полезный суперфуд, который мы часто недооцениваем
Квашенная капуста - полезный суперфуд, который мы часто недооцениваем / Фото: freepik.com

Квашеная белокочанная капуста намного полезнее, чем свежая: это один из самых доступных нам ферментированных продуктов, которые стали food-трендом сравнительно недавно. А если вы любите фотографировать еду и не только, то вашим помощником станет Xiaomi 11Т.

Как правильно употреблять квашеную капусту, какую предпочесть, домашнюю или магазинную – помог разобраться диетолог, врач спортивной медицины и аллерголог, основатель "Диет-центра здорового питания доктора Куща" Александр Кущ.

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Александр Кущ
Александр Кущ / Фото: пресс-служба

Чем полезна квашеная капуста?

Квашеная капуста намного полезнее, чем свежая – она поможет улучшить пищеварение, нормализовать уровень сахара и холестерина в крови, способствует капуста укреплению иммунной системы, преодолению стресса.

Также такая капуста полезна для кожи, способствуя ее омоложению, как и всего организма в целом. Вообще ферментированные продукты, и капуста в том числе – это кладезь витаминов, макро- и микроэлементов.

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Ферменты – биологические активные компоненты, которые усиливают процесс сквашивания, в капусте это – уксусная и молочная органические кислоты. Они усиливают процесс переваривания, делая его более качественным – то есть помогая усваиваться белкам, жирам и углеводам.

Это положительно влияет на работу печени, поджелудочной железы, желчного пузыря. К тому же квашенная капуста вкусная сама по себе.

Можно ли пить капустный рассол при похмелье?

Сок квашеной капусты действительно помогает после алкогольного отравления. Поскольку после излишнего возлияния спиртного в организме происходит так называемый электролитный сдвиг, нарушается баланс калия, натрия, то есть ощущается их острый дефицит.

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Сок квашеной капусты помогает после алкогольного отравления не хуже лекарств
Сок квашеной капусты помогает после алкогольного отравления не хуже лекарств / Фото: Depositphotos

Наш организм в такие моменты не зря просит солененького и кисленького, и капустный рассол как раз будет кстати – но опять же, в умеренных количествах.

Кому противопоказана квашеная капуста?

Гипертоникам, при повышенной кислотности, эрозивном гастрите, и язвенной болезни желудка, камнях в желчном, острые панкреатиты квашеная капуста противопоказана. Хотя иногда капустный сок рекомендован при язве желудка.

Здесь больше индивидуальный случай, в целом квашеная капуста наоборот, как уже сказано, помогает пищеварительной системе полноценнее работать. А индивидуальные проблемы со здоровьем, при которых не стоит увлекаться квашеной капустой, лучше обсудить со своим лечащим врачом.

Здоровому человеку такую капусту можно есть даже натощак. А вот детям, особенно малышам до 3-4-х лет этот продукт пока лучше не давать. Только когда у ребенка уже сформирован желудочно-кишечный тракт, стоит постепенно вводить в рацион квашеную капусту.

А какую капусту выбрать и как ее правильно квасить?

Если покупаете капусту, то обратите внимание на такой момент – очень часто при ее заквашивании производители используют уксус. Во-первых, использование уксуса губительно для всех витаминов, содержащихся в квашеной капусте. А во-вторых уксус неприемлем для самого процесса сквашивания.

Часто в капусту при квашении добавляют свеклу, а листья шинкуют крупно – так сохранится больше витаминов
Часто в капусту при квашении добавляют свеклу, а листья шинкуют крупно – так сохранится больше витаминов / Фото: instagram.com/nabeghlavi.kz/

Если вы уже купили капусту и почувствовали привкус уксуса, то конечно же очевидно, что его добавили в продукт. Но часто магазинная капуста вкуснее той, что квасили сами и количество уксуса в ней минимально, что на вкус не различить. Также помимо уксуса, в капусту добавляют различные добавки, которые ускорят процесс сквашивания. Учитывайте такой момент.

Сроки сквашивания капусты в среднем – неделя-две, но чем дольше квашение, то есть ферментация – тем больше гибнет витаминов, хотя и ферментов при длительной ферментации выделяется больше.

Также важен размер нарезания капустных листьев. Чем крупнее нашинкованы листья, тем лучше в них сохраняются витамины. Некоторые хозяйки квасят капусту, просто разделив кочан на 4 части, избегая мелкой шинковки.

Напомним, что ранее мы писали, как вкусно заквасить капусту.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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