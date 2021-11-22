Суперфуд, который мы недооцениваем – зачем есть квашеную капусту

Квашеная белокочанная капуста намного полезнее, чем свежая: это один из самых доступных нам ферментированных продуктов, которые стали food-трендом сравнительно недавно. А если вы любите фотографировать еду и не только, то вашим помощником станет Xiaomi 11Т.
Как правильно употреблять квашеную капусту, какую предпочесть, домашнюю или магазинную – помог разобраться диетолог, врач спортивной медицины и аллерголог, основатель "Диет-центра здорового питания доктора Куща" Александр Кущ.
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Чем полезна квашеная капуста?
Квашеная капуста намного полезнее, чем свежая – она поможет улучшить пищеварение, нормализовать уровень сахара и холестерина в крови, способствует капуста укреплению иммунной системы, преодолению стресса.
Также такая капуста полезна для кожи, способствуя ее омоложению, как и всего организма в целом. Вообще ферментированные продукты, и капуста в том числе – это кладезь витаминов, макро- и микроэлементов.
Ферменты – биологические активные компоненты, которые усиливают процесс сквашивания, в капусте это – уксусная и молочная органические кислоты. Они усиливают процесс переваривания, делая его более качественным – то есть помогая усваиваться белкам, жирам и углеводам.
Это положительно влияет на работу печени, поджелудочной железы, желчного пузыря. К тому же квашенная капуста вкусная сама по себе.
Можно ли пить капустный рассол при похмелье?
Сок квашеной капусты действительно помогает после алкогольного отравления. Поскольку после излишнего возлияния спиртного в организме происходит так называемый электролитный сдвиг, нарушается баланс калия, натрия, то есть ощущается их острый дефицит.
Наш организм в такие моменты не зря просит солененького и кисленького, и капустный рассол как раз будет кстати – но опять же, в умеренных количествах.
Кому противопоказана квашеная капуста?
Гипертоникам, при повышенной кислотности, эрозивном гастрите, и язвенной болезни желудка, камнях в желчном, острые панкреатиты квашеная капуста противопоказана. Хотя иногда капустный сок рекомендован при язве желудка.
Здесь больше индивидуальный случай, в целом квашеная капуста наоборот, как уже сказано, помогает пищеварительной системе полноценнее работать. А индивидуальные проблемы со здоровьем, при которых не стоит увлекаться квашеной капустой, лучше обсудить со своим лечащим врачом.
Здоровому человеку такую капусту можно есть даже натощак. А вот детям, особенно малышам до 3-4-х лет этот продукт пока лучше не давать. Только когда у ребенка уже сформирован желудочно-кишечный тракт, стоит постепенно вводить в рацион квашеную капусту.
А какую капусту выбрать и как ее правильно квасить?
Если покупаете капусту, то обратите внимание на такой момент – очень часто при ее заквашивании производители используют уксус. Во-первых, использование уксуса губительно для всех витаминов, содержащихся в квашеной капусте. А во-вторых уксус неприемлем для самого процесса сквашивания.
Если вы уже купили капусту и почувствовали привкус уксуса, то конечно же очевидно, что его добавили в продукт. Но часто магазинная капуста вкуснее той, что квасили сами и количество уксуса в ней минимально, что на вкус не различить. Также помимо уксуса, в капусту добавляют различные добавки, которые ускорят процесс сквашивания. Учитывайте такой момент.
Сроки сквашивания капусты в среднем – неделя-две, но чем дольше квашение, то есть ферментация – тем больше гибнет витаминов, хотя и ферментов при длительной ферментации выделяется больше.
Также важен размер нарезания капустных листьев. Чем крупнее нашинкованы листья, тем лучше в них сохраняются витамины. Некоторые хозяйки квасят капусту, просто разделив кочан на 4 части, избегая мелкой шинковки.
Напомним, что ранее мы писали, как вкусно заквасить капусту.
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