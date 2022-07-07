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Судороги ног – как лечить дома, 4 простых упражнения (видео)

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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7 июля, 07:00
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Судороги в ногах могут быть вызваны нарушением водно-солевого баланса, стрессом или сильной физической нагрузкой. Убрать судороги помогут простые упражнения для ног
Судороги ног можно лечить дома с помощью простых упражнений, если их причина - стресс, физические нагрузки или вы пьете мало воды
Судороги ног можно лечить дома с помощью простых упражнений, если их причина - стресс, физические нагрузки или вы пьете мало воды

Судороги могут возникать внезапно и, как назло – не вовремя. Но в норме мышцы человека могут сокращаться самостоятельно. Как бороться с судорогами ног в домашних условиях – рассказал и показал упражнения физический терапевт Даниил Якубовский.

Даниил Якубовский
Даниил Якубовский / Фото: пресс-служба

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Появление судорог многих пугает, люди задаются вопросом, норма это или нет? И да, и нет. Мышцы человека могут сокращаться самостоятельно – это может происходить в виде подергивания, локального тремора или судороги. Судороги могут появиться в результате большой спортивной нагрузки, из-за нарушения водно-солевого баланса, а также на фоне стресса.

В таком случае высокую эффективность в борьбе с судорогами дают упражнения на растяжение мышц и нормальный режим питья. Для удобства можно взять йога-коврик, также помогут специальные спортивные приспособления.

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Растяжение следует делать перед каждым занятием спортом или 1-2 раза в день. Продолжительность растяжения – от 3-х минут.

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Если же упражнения не помогают и судороги не проходят – то обратитесь как минимум к своему семейному врачу.

Также мы ранее писали про 8 упражнений для ног, которые помогут быть в форме (видео).

А еще читайте, как быстро снять тяжесть в ногах – поможет самомассаж стоп в домашних условиях.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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