Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚠ Бензиновый кризис 🔥 РФ горит синим пламенем ⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя
Поиск на segodnya.ua

Украинцы в Париже

Met Gala 2022

Что делает Зеленская?

Рецепт от Клопотенко

Сигнал "Тревога"

Все о Кабаевой
СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Стресс или заболевание – почему все время хочется есть и что с этим делать

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
3 мая, 18:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Чувство голода – абсолютно нормально, другое дело, когда есть хочется постоянно. Виноват может быть как стресс, так заболевания или нарушение режима питания в целом
Если все время хочется есть, то причина может быть в заболевании или стрессе и с этим нужно что-то делать
Если все время хочется есть, то причина может быть в заболевании или стрессе и с этим нужно что-то делать / Фото: istockphoto.com, freepik.com

Некоторые люди заедают стресс и это не новость: сейчас миллионы украинцев стрессуют из-за нападения России и вынуждены отказаться от нормального режима питания. Как научиться чувствовать свой организм и понять, хочется нам есть из-за голода или стресса – рассказала в своем инстаграме популярный диетолог Светлана Фус.

Диетолог Светлана Фус
Диетолог Светлана Фус / Фото: instagram.com/dietolog.fus

Реклама

Чувствовать голод совершенно нормально, таким образом наш организм дает знать, что питательные вещества закончились. Но иногда чувство голода наступает спустя полчаса после еды или руки сами тянутся за чем-то вкусным. Поэтому важно понимать свой организм – действительно ли пришло время покушать или у вас проблемы с пищеварением или здоровьем в целом.

Почему все время хочется есть, это стресс?

Часто все время хочется есть на фоне стресса, это психологическая причина. Человек на фоне стрессовой ситуации чувствует пустоту и пытается заполнить ее едой, связывая с пищей свое эмоциональное состояние. Также через пищу, особенно вкусную для человека, он пытается получать единственное возможное на данный момент удовольствие в жизни.

Если вы не можете перестать заедать стресс самостоятельно, то не стесняйтесь и обратитесь за помощью к психотерапевту. Также к желанию постоянно что-то есть приводят целый ряд заболеваний, особенно органов пищеварения.

Реклама

К желанию постоянно что-то есть приводят целый ряд заболеваний, особенно органов пищеварения.
К желанию постоянно что-то есть приводят целый ряд заболеваний, особенно органов пищеварения. / Фото: freepik.com

Тот же гастрит (особенно при пониженной кислотности), хронические воспалительные процессы в желчном и поджелудочной железе, проблемы с щитовидкой дают так называемое "подсасывающее" ощущение в области желудка. Если есть такие проблемы с здоровьем плюс вы питаетесь нерационально и неполноценно (качество пищи плохое), то чувство голода возникает вновь вскоре после еды.

Может ли хотеться есть при плохом питании?

Также к постоянному желанию что-то съесть и ощущению голода приводит нарушение режима питания. Когда вы каждый день кушаете в одно и то же время примерно, чувство резкого голода не наступает. Но если вы постоянно не успеваете полноценно позавтракать или пообедать, то организм будет подавать вам сигналы ощущением голода.

Реклама

Поэтому первое, что вы должны сделать при ощущении постоянного голода – постараться организовать свой режим питания. Поэтому призываю всех тех, у кого есть возможность нормально питаться – питайтесь. Это залог здоровья, Украине нужна здоровая нация – подвела итог Светлана Фус.

Также мы писали, чем полезна черемша и как вкусно приготовить эту зелень.

Если же из-за стресса возникли проблемы с кишечником, читайте "Запор из-за стресса или переезда – 4 совета, как наладить работу кишечника".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Как жили в Карпатах 100 лет назад
Instagram дня
Подписаться
Смотреть фото
Сохранить в закладки
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Education Ua
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Деятели с украинскими корнями
Made in Ukraine
Зигмунд Фрейд
Зигмунд Фрейд

психолог, психоаналитик, психиатр и невролог

Энди Уорхол
Энди Уорхол

художник, продюсер, создатель поп-арта

Чак Паланик
Чак Паланик

писатель, автор книги «Бойцовский клуб»

Дэвид Копперфильд
Дэвид Копперфильд

иллюзионист и гипнотизёр

Стив Возняк
Стив Возняк

изобретатель, соучредитель компании Apple

1 /2
Читать
Твоя карта
Предсказание на неделю
Получить карту
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Лайфхак недели
Свадьба во время войны
Хакнуть
Поговори со мной
Я помогу ответить на любой вопрос
Спросить

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять