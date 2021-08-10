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Стоит ли отказываться от кофе и сколько его можно пить без вреда

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
10 августа, 17:10
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Кофеин на самом деле полезное вещество, используемое для лечения многих состояний. Когда кофе – лекарство и энергетик, а когда – нет, помог разобраться диетолог
Не стоит отказываться от кофе, если пить его не более 3-4 чашек в день
Не стоит отказываться от кофе, если пить его не более 3-4 чашек в день / Фото: freepik.com

Кофе часто попадает и в раздел "запрещенных" и якобы опасных для здоровья продуктов. Стоит ли отказываться от кофе, полезен ли кофеин, чем можно заменить кофе (и нужно ли) и сколько чашек в день можно пить этого ароматного напитка – рассказал врач-диетолог, врач спортивной медицины и аллерголог, основатель Диет-центра здорового питания доктора Куща Александр Кущ.

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Александр Кущ
Александр Кущ / Фото: пресс-служба

Так ли вреден кофе из-за кофеина?

Кофе многие считают основным энергетическим бодрящим напитком из-за того, что он богат кофеином. Давайте разберемся, что же такое кофеин: это алкалоид, то есть вещество органическое и содержится во многих растениях, а не только какао-бобах. Растениям кофеин помогает защититься от насекомых, которые их поедают, а у людей это вещество повышает электрическую активность мозга.

Кофеин не только бодрит, он еще влияет на выработку целого ряда гормонов, оказывает сосудосуживающее действие. Кофеин входит в состав препаратов, облегчающих головную боль, помогает при простудных заболеваниях, то есть его часто используют по медицинским показаниям. Если не превышать дозировку, то кофеин – вещество полезное.

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Что же на счет кофе, получается, что этот напиток тоже стоит пить в определенном количестве? Иначе обезвоживание, бессонница, болезни сердца? Или наоборот – кофе самый безопасный, в отличие от других энергетических напитков? Давайте обо всем по порядку.

Где же мифы о кофе, а где – реальность?

Часто можно услышать, что кофе приводит к обезвоживанию организма. Кофе действительно оказывает мочегонный эффект, но довольно легкий. Поэтому после чашки кофе достаточно выпить стакан воды, чтобы потеря жидкости была полностью компенсирована.

Интересный миф – что кофе вызывает болезни сердца или сосудов: на самом деле, если нарушения в работе этих органов уже есть, тогда кофе может их усилить. Либо нужно систематически злоупотреблять кофе. В остальных случаях кофе не вызывает проблем с сердцем и сосудами.

Если пить очень крепкий кофе, например – двойной эспрессо и потом сразу ложитесь в постель, то действительно можно не заснуть. Потому что кофеин выведется из организма не сразу, а только через несколько часов. Если же не пить кофе прямо перед сном, то бессонница вам не грозит.

Не пейте кофе прямо перед сном, иначе действительно трудно заснуть
Не пейте кофе прямо перед сном, иначе действительно трудно заснуть / Фото: Коллаж: Сегодня

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Также не стоит пить много кофе, если вы сильном стрессе, тревожном состоянии – тревожность может усилиться. Другим же людям беспокоиться не о чем. Не приводит кофе и к раннему старению: насколько молодо человек выглядит, зависит от генетики, образа жизни, общих показателей здоровья, питания, отдыха, вредных привычек и т.д. но никак не от кофе.

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И безопасность в плане энергостимулятора тоже зависит от количества выпитого напитка и состояния вашего здоровья. К тому же, кофеин есть не только в кофе.

Действительно ли другие энергетические напитки полезнее кофе?

Кофеин содержится также в черном шоколаде, энергетических напитках, крепком чае. Энергетики и чай, помимо кофеина, богаты веществами-синергистами, которые помогают высвобождать энергию. Это таурин, витамины группы B, гуарана, и другие, без которых не обходятся практически все процессы превращения веществ в энергию.

Популярный в последнее время чай матча, который якобы бодрит сильнее кофе, может "так себя вести", если не рассчитать дозировку. Поскольку этот напиток готовится из порошка, то концентрация кофеина в нем получается больше, чем в листовом чае.

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Чай матча может сильно бодрить, если пить его сверх меры и это не полезно для организма
Чай матча может сильно бодрить, если пить его сверх меры и это не полезно для организма / Фото: unsplash.com

Если мерить матчу привычными вам чашками чая и пить столько же, то можно получить кофеиновую передозировку. Также матча противопоказан при проблемах с пищеварительными органами, как и кофе, и оба эти напитка не следует пить натощак.

Сколько же кофе можно пить вдень без вреда?

Европейское агентство безопасности пищевых продуктов (EFSA) отмечает, что:

  • взрослому человеку соответствует норма кофеина – 400 мг/сутки,
  • подростку до 16 лет – не более 100 мг/сутки или по формуле 3 мг на 1 кг веса.

В разных сортах кофе – разное количество кофеина. Самый мягкий – это Арабика (в нем содержится кофеина не более 5%), а самый крепкий – Робуста. Так, чашка экспрессо содержит примерно 90 мг кофеина, а энергетик – от 125 до 175 мг на 500 мл напитка. На упаковке таких напитков можно прочитать более точную информацию.

Важно!Нормы потребления кофеина касаются не только кофе, а любых кофеиносодержащих напитков. Если соблюдать простые правила потребления кофе, который вы так любите за его вкус и аромат, то можно пить этот ароматный напиток без вреда.

Также ранее мы писали, какие продукты плохо сочетаются с кофе.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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