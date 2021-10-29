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FAST – как эти 4 буквы помогут распознать инсульт у себя и других

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
29 октября, 16:15
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Не всегда инсульт проявляется острыми симптомами, а помощь при таком состоянии нужно оказывать срочно. Как заподозрить инсульт и что делать – в статье
FAST - по такой аббревиатуре можно запомнить признаки инсульта, и это не только сильная головная боль
FAST - по такой аббревиатуре можно запомнить признаки инсульта, и это не только сильная головная боль / Фото: Коллаж: Сегодня

Инсульт – это острое состояние, во время которого поражаются кровеносные сосуды как головного мозга, так и ведущие к этому важнейшему органу. Это может привести к инвалидности и в некоторых случаях, даже смерти. Сегодня, 29 октября – во Всемирный день борьбы с инсультом вместе с МОЗ Украины учимся распознавать это грозное состояние и принимать меры.

Как распознать инсульт у человека рядом

Запомнить проявления инсульта можно по аббревиатуре F.A.S.T:

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  1. Face (лицо), а точнее его асимметрия, — когда одна сторона лица претерпевает визуальные изменения (например, обвисает). Попросите человека улыбнуться. Если у нее инсульт, она не сможет этого сделать или улыбка будет несимметрична.
  2. Arm (рука) — слабость, невозможность поднять и удерживать обе руки, одна из них может падать, как плоть.
  3. Speech — попросите человека повторить простое предложение. При инсульте произношение будет неразборчивым, сбивчивым.
  4. Time (время) – если вы заметили один из этих симптомов, срочно вызывайте скорую.

Как распознать инсульт у себя?

Развитие инсульта сопровождают внезапно возникающие симптомы:

  • Онемение или слабость мышц чаще с одной стороны тела
  • Проблема с пониманием языка или речью, путаница в словах
  • Нарушение зрения в одном или обоих глазах, двоение
  • Проблемы с хождением, головокружение, потеря равновесия или координации
  • Сильная головная боль без причин

Также инсульт может проявляться сонливостью, рвотой, тошнотой. Такие признаки могут длиться всего несколько минут, затем исчезать.

При инсульте важно получить помощь врачей в течение первых 3 часов, тогда вред будет минимальным
При инсульте важно получить помощь врачей в течение первых 3 часов, тогда вред будет минимальным / Фото: Pixabay

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Подобные кратковременные сигналы известны, как транзиторные ишемические атаки. Большинство людей игнорируют их, ведь они быстро проходят. Однако они сигнализируют о тяжелом состоянии, которое нужно немедленно лечить. Обращайте на них внимание!

Что делать при подозрении на инсульт

Инсульт требует безотлагательного медицинского вмешательства. У человека с признаками инсульта, который получает помощь врачей в течение первых 3 часов, есть больше шансов вернуться к полноценной жизни и избежать тяжелых и необратимых последствий.

Если вы подозреваете, что у вас или у кого-то другого инсульт, немедленно позвоните по телефону 103.

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Также мы писали, как снизить высокое давление без лекарств.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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