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Солнечное затмение: как поддержать эмоциональное и физическое здоровье в этот день

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
3 декабря, 15:30
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Перед затмением ухудшается эмоциональный фон и нарастает тревожность. Поэтому важно максимально сосредоточиться на позитиве, избегать физнагрузок и споров
Поддержать эмоциональное и физическое здоровье в день солнечного затмения важно, поскольку нарастает тревожность
Поддержать эмоциональное и физическое здоровье в день солнечного затмения важно, поскольку нарастает тревожность / Фото: Коллаж: Сегодня

Повышенная тревожность, неврозы, излишняя эмоциональность во время солнечного затмениямогут привести к травмам, ссорам и ухудшению самочувствия. Как пережить затмение Солнца – секретами поделилась эксперт по Фен Шую и мастер астропрогнозов Наталия Явон.

Наталия Явон
Наталия Явон / Фото: пресс-служба

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Чем важно солнечное затмение?

Происходит затмение Солнца всегда в фазе новолуния и формирует начало нового жизненного цикла. Поэтому провести этот день очень важно именно в хорошем настроении: постарайтесь сформировать программу благоприятных перемен на будущее.

Так, завтра утром, 4 декабря солнечное знамение начнется в 7:29 и закончится в 11:36 по киевскому времени. Максимальной фазы оно достигнет в 9:34.

Перед затмением постарайтесь быть внимательными к происходящим событиям: в дни перед самим затмением, а также уже после него могут происходить резкие повороты в судьбе. Важные решения принимайте ответственно.

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А как влияет солнечное затмение на самочувствие?

Поскольку перед затмением часто происходит ухудшение эмоционального фона и нарастает тревожность, то может увеличиваться количество аварий, травм, ссор. Берегите себя и будьте внимательны.

Затмение способствует нарастанию тревожности, поэтому может увеличиваться количество аварий, травм, ссор.
Затмение способствует нарастанию тревожности, поэтому может увеличиваться количество аварий, травм, ссор. / Фото: Pexels

В это время не стоит начинать важные дела и проводить ответственные сделки. Избегайте физических нагрузок и споров, стрессовых ситуаций.

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Чтобы излишне не стрессовать, можно сегодня подвести итоги того, что уже сделали и достигли. Хорошо бы отдать долги и освободиться от обид, особенно на родных и близких.

Что лучше делать в солнечное затмение

Перед затмением проведите уборку, избавьтесь от ненужных вещей, освободите место новому в своей жизни. Фиксируйтесь на позитиве и постарайтесь избегать конфликтов.

Перед затмением проведите уборку, избавьтесь от ненужных вещей
Перед затмением проведите уборку, избавьтесь от ненужных вещей / Фото: freepik.com

Помните! Наши чувства и мысли сейчас формируют дальнейшую жизнь, эмоциональное и физическое здоровье в том числе.

Также мы писали, почему мы хандрим в новолуние.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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