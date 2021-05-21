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Собираемся на пикник: как правильно мыть овощи и зелень

Сегодня, 12:07

Мыть необходимо не только купленные, а и собранные на грядке овощи. Это обязательное условие, чтобы избежать кишечных инфекций

Как правильно мыть овощи и зелень
Как правильно мыть овощи и зелень
Фото: Pexels

Вы уже открыли сезон пикников? Хоть да, хоть нет – наш следующий материал будет полезен всем, кто собирается выбраться на природу с едой. С наступлением летнего сезона вопрос о том, как правильно мыть овощи и зелень, снова становится актуальным. Не секрет, что овощи требуют очень тщательного мытья, но можно ли использовать химические средства для их обработки перед употреблением – разбиралась ведущая Юлия Галушка в эфире программы "Сьогодні. Ранок. Вихідний".

Ведущая Юлия Галушка
Ведущая Юлия Галушка
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Как правильно помыть огурцы, помидоры и капусту

Мыть овощи и зелень необходимо непосредственно перед их употреблением. Если помыть овощи и положить в холодильник, то они очень быстро испортятся. Но мыть необходимо не только купленные, а и собранные на грядке овощи. Это обязательное условие, чтобы избежать кишечных инфекций.

Больше всего вредных веществ на нижней и верхней части плода, поэтому их важно удалять.

Помидоры и огурцы сначала нужно отмыть от земли под проточной водой, а потом с помощью щетки необходимо мыть их 2-3 минуты. Затем ополоснуть кипяченной водой.

Перед тем, как помыть капусту, нужно снять верхние листья, ведь в них собираются нитраты.

Перед мытьем лука необходимо отрезать корешок, затем почистить от кожуры и промыть под проточной водой.

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Как отмыть зелень от грязи

Сложнее всего вымыть от земли и песка зелень. Поэтому салат, укроп, петрушку и шпинат рекомендуется мыть не под проточной водой, а в холодной воде, налитой в миску. В процессе воду необходимо будет несколько раз менять, чтобы вся грязь осела. А чтобы убрать различных вредителей, нужно добавить щепотку соли.

Как нельзя мыть овощи и зелень

Не рекомендуют мыть овощи гелем для посуды, ведь такие средства создают пленку на поверхности продуктов, которую практически не смывает вода.

Не нужно мыть овощи и зелень под горячей водой – ею обливают только цитрусовые.

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Источник: Сегодня
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