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Секс-терапия, презервативы для мужчин и не только – 5 трендов интимного здоровья 2022

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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9 января, 09:00
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Сексуальное здоровье, удовольствие и способы его достижения все больше в тренде, прогнозируют эксперты отрасли. Как улучшить сексуальную жизнь – в материале
Среди трендов интимного здоровья 2022 - секс-терапия, презервативы для мужчин и не только
Среди трендов интимного здоровья 2022 - секс-терапия, презервативы для мужчин и не только / Фото: freepik.com

Все больше брендов уделяют больше внимания сексуальному здоровью и удовольствию. В 2022 году в тренде будут, как пишет Нypebае, гаджеты, пищевые добавки и другие секс-технологии для мужчин и женщин.

По мере развития секс- индустрии, здоровье и удовольствие женщин, все чаще становятся предметом обсуждения – особенно открыто стали говорить о сексуальной жизни и изменениях в организме женщины в период менопаузы.

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Так, компании начинают делать ставки не на внушение страха, что менопауза будет продолжать мешать нормальной сексуальной жизни женщин, а на образование. Например компания Tabu создала образовательные сексуальные оздоровительные наборы. Бренд поддерживает сексуально активных женщин в возрасте 50+ и оспаривает идею о том, что у женской сексуальности есть срок годности.

Тем временем бренд MYHIXEL предлагает серию пищевых добавок для мужчин, страдающих от преждевременной эякуляции. Но не стоит забывать, что даже при доказанной пользе таких добавок люди должны применять целостный подход к своему здоровью, в том числе интимному и понимать, что ни одна таблетка не решит всех их сексуальных проблем.

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В этом году еще больше набирает обороты уход за телом и сексуальная мужская привлекательность
В этом году еще больше набирает обороты уход за телом и сексуальная мужская привлекательность / Фото: freepik.com

В этом году еще больше набирает обороты уход за телом и сексуальная мужская привлекательность, который пропагандируют бренды мужского сексуального здоровья, таких как Champ и Hims. Новые разработки также активно ведутся в области мужских противозачаточных средств.

В тренде 2022 года – секс-терапия, то есть обращение к психологам по поводу не только общего, но и сексуального здоровья. Разговоры о сексе, покупки интимных игрушек также напоминают людям о том, что нужно жить искренне и уделять первоочередное внимание хорошему самочувствию. А стабильная сексуальная жизнь и хорошее общее самочувствие – взаимосвязаны.

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Стабильная сексуальная жизнь и хорошее общее самочувствие – взаимосвязаны
Стабильная сексуальная жизнь и хорошее общее самочувствие – взаимосвязаны / Фото: freepik.com

Ожидается, что в 2022 году компании, занимающиеся секс-технологиями и оздоровлением, сделают сексуальное благополучие более доступным, предоставляя больше услуг по подписке и цифровому здравоохранению. Это поможет людям получить более всестороннюю и доступную поддержку, независимо от того, на каком этапе сексуального пути они находятся.

Также читайте "Чем секс полезен и как достичь оргазма"

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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