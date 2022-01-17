Секрет сияющей кожи – как сохранить здоровый цвет лица зимой

Процедуры и питательные маски не помогут коже лица оставаться свежей, если вы не высыпаетесь, питаетесь плохо и мало двигаетесь. Также не забывайте про массаж

Сохранить здоровый цвет лица зимой и сияющую кожу поможет массаж, сон, рациональное питание и активность / Фото: Коллаж: Сегодня

Чтобы весь холодный сезон цвет лица остался здоровым, важно не только правильно ухаживать за кожей. Какие привычки следует пересмотреть, чтобы кожа сияла здоровьем и свежестью – рассказала физиотерапевт, массажист Татьяна Ронжина.

Татьяна Ронжина / Фото: пресс-служба

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Почему витамины и продукты важны для кожи лица?

Недосып, низкая активность и конечно же продукты, из которых состоит ваш рацион, отражается и на коже лица. Зимой мы часто ощущаем упадок сил из-за дефицита витамина D, который наша кожа вырабатывает под действием солнца. Дефицит этого "солнечного" витамина, а также других полезных микроэлементов, которые поступают с пищей, приводит не только к усталости и слабости.

Кожа при дефиците витаминов становится более сухой, а ведь зимой еще холод, мороз, ветер и отопительные приборы иссушают нашу кожу. Поэтому зимой не игнорируйте жирную рыбу и другие продукты с полезными жирами и аминокислотами.

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Также не забывайте про овощи и фрукты, чтобы в организм поступала клетчатка. Антиоксиданты, которые содержатся в плодах, также помогут волосам, коже и ногтям оставаться здоровыми крепкими и красивыми. Добавьте в рацион растительные жиры, такие как грецкие орехи, семена чиа, кунжута, льна.

Почему физическая активность и сон полезны и для лица?

Активность помогает поддерживать здоровую физическую форму в целом, укрепляет тонус мышц, насыщает кровь кислородом и улучшает кровообращение. Естественно, на коже лица это тоже отображается.

Ухаживать за кожей лица нужно согласно своему типу кожи, а поддержать ее в тонусе поможет массаж лица / Фото: unsplash.com

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Плюс чтобы под глазами не было "темных кругов", важно получать семь-восемь часов сна. Они жизненно необходимы для здоровья и поддержания энергии круглый год. Не забывайте также ухаживать за кожей лица согласно своему типу кожи, а поддержать ее в тонусе поможет также массаж лица.

Зачем делать массаж лица и можно ли самой?

Если не делать массаж, то кровь и лимфа может застаиваться на лице в том числе, усиливая эффект отечности. Массажируя лицо, мы тем самым не только улучшаем свой внешний вид, а также положительно влияем на состояние всего организма, релаксируем и поднимаем себе настроение.

Правильно выполненный массаж сузит поры, сделает морщинки менее заметными и замедлит появление новых. Проконсультируйтесь у специалиста на счет массажной техники, и помните, что массаж лица делается чистыми руками и на очищенную кожу лица.

Массаж лица делается чистыми руками и на очищенную кожу лица, строго по массажным линиям / Фото: magazine.com

Нанесите похлопывающими движениями подходящее вашему типу кожи масло или крем, и начинайте делать массаж подушечками пальцев. Растирающие движения можно делать тыльной стороной ладони, но все движения (пальцами в том числе) нужно выполнять медленно и плавно.

Все движения (пальцами или массажным роллером) нужно выполнять медленно и плавно / Фото: Коллаж: Сегодня

Лучше всего для домашнего массажа использовать классические техники. Двигаться нужно строго по массажным линиям, это поможет не повредить кожу и не растягивать ее: