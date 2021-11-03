Сауна у себя дома: как снять стресс и оздоровиться с помощью мини-бани

Снизить тревожность, снять напряжение, восстановиться после гриппа или ковида поможет паровая мини-сауна – эта процедура очень актуальна именно осенью

Снять стресс и оздоровиться можно с помощью мини-бани в домашних условиях / Фото: Коллаж: Сегодня

Вдыхая аромат можжевельника и хвои, одновременно прогревая весь организм можно стимулировать иммунную систему, улучшить кровообращение и просто расслабиться. Чем полезна сауна, которую можно устраивать не выходя из дома и как париться с пользой для здоровья – рассказала тибетский доктор, физиотерапевт, консультант по здоровому питанию Елена Беляева.

Елена Беляева / Фото: пресс-служба

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Сауна для дома – как она работает?

Сауна для дома стала популярной не так давно. Это конструкция, в которую человек заходит, садится на стул раздевшись, ему остается только расслабиться. "На улице" остается только голова, а все тело остается закрытым с помощью специальной конструкции.

С помощью шланга в мини-баню подается пар, который "обогащается" смесью из целебных трав. То есть в емкость, в котором кипит вода и откуда потом пар идет в мини-сауну, добавляются специальные мешочки с лечебными травами.

Я использую состав из пяти нектаров, в тибетской традиционной медицине – ТТМ, который называется составом из пяти амрит, – говорит Елена Беляева, – это можжевельник сибирский, багульник болотный, мирикария даурская, хвоя, полынь холодная. Эти травы не только наполняют ваш дом чудесным ароматом, они полезны для профилактики и лечения многих заболеваний и состояний. И, конечно же, само действие пара оказывает основное лечебное действие, поскольку пары из этих трав попадают в открытые поры тела.

Терапевтическое действие паровой бани – это постепенное прогревание организма. В процессе нагревания человек начинает усиленно потеть, кожа розовеет, расширяются капилляры, открываются поры. Так организм избавляется от застарелых продуктов обмена (токсинов), восстанавливается работа внутренних органов, ускоряется метаболизм и происходит так называемый "всплеск" для иммунной системы.

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При каких состояниях полезно париться в такой сауне?

Как и к обычной сауне или бане, показания к домашней парилке – это в первую очередь застарелые (хронические) воспалительные процессы, интоксикации, длительные стрессы и синдром хронической усталости. Хорошо помогает мини-сауна при нарушениях пищеварения, застое желчи, несварении желудка, гастритах с пониженной кислотностью, хронических заболеваниях почек.

Мини-сауна рекомендована при длительных стрессах и синдроме хронической усталости / Фото: freepik.com

Улучшается после парилки состояние при артритах, других проблемах с суставами, остеопорозе. Процедура также рекомендуется для восстановления мужского и женского здоровья: у женщин – при нарушениях менструального цикла, бесплодии, у мужчин – при проблемах с потенцией и бесплодии в том числе.

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Пар плюс коктейль из лечебных трав хорошо успокаивают кожу при хронических дерматитах, угревой сыпи, псориазе и других кожных заболеваниях. И, конечно же, парилка – это отличный способ расслабиться, отдохнуть, снять нервное перевозбуждение. После такой процедуры уходят страхи, снижается уровень тревожности, расслабляются мышцы и человек засыпает намного легче. Также мини-сауна хорошо помогает восстановится после простуды, ОРВИ и коронавириуса.

После такой процедуры важно остыть, я для этого использую специальное термоодеяло, когда расслабленный человек хорошенько укутывается и лежит в течение получаса, остывая, – говорит Елена Беляева. – А еще отличным дополнением к процедуре становится масляный расслабляющий массаж. Также важно в процессе прогревания много пить – чистую воду или настой из целебных трав.

А как долго нужно париться?

В среднем, процедура длится 20-25 минут, но для первого раза можно попариться минут 15, важно следить за своими ощущениями. Одному проходить такую процедуру сложно, нужен человек, который поможет отрегулировать подачу пара, принесет напиток, пока вы паритесь, поможет завернуться в термоодеяло после процедуры.

Поэтому если вы никогда не парились в мини-сауне, то как минимум один раз стоит пройти процедуру под руководством специалиста. А потом уже устраивать себе парилку на дому самостоятельно.

А кому противопоказана мини-сауна?

Как и обычную сауну, мини-баню не следует принимать при:

ОРВИ или другом простудном заболевании в его остром состоянии, при температуре тела выше 37 градусов;

при острых воспалительных процессах на коже, открытых ранках, множественных ссадинах;

во время беременности;

в период менструации;

при расстройствах психики или нарушениях мозговой деятельности;

при онкологических процессах;

детям до 4-х лет.

Также нельзя париться людям с тяжелыми нарушениями работы сердечно-сосудистой, выделительной систем, особенно после инфаркта, инсульта, оперативных вмешательств.

Нужно ли специально готовиться перед мини-сауной?

Никакой специальной подготовки не требуется, важно, чтобы у вас было достаточно времени, чтобы после процедуры не спеша остыть. И лучше не выходить на улицу после мини-сауны, даже если вы тепло оделись – если парились не дома, то вызовите такси, сами не садитесь за руль.

Заварите чай из трав или пейте просто чистую воду, после паровой бани нужно пить много жидкости / Фото: freepik.com

Потому что после такого расслабления снижается концентрация и клонит в сон. Не забывайте много пить после бани, но только не алкоголь. Чтобы закрепить эффект, достаточно париться раз в неделю – а вообще все очень индивидуально.

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