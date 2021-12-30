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Самые вредные и полезные продукты – на чем худеть, а от чего лучше отказаться

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
30 декабря, 15:00
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Поправиться можно и от низкокалорийной пищи, если есть ее чрезмерно. А вот чипсам, колбасе и сладкой газировке вообще не место в здоровом рационе
Самые вредные - чипсы, картошка-фри и колбаса, а полезные продукты, на чем хорошо худеть - брокколи и цветная капуста
Самые вредные - чипсы, картошка-фри и колбаса, а полезные продукты, на чем хорошо худеть - брокколи и цветная капуста / Фото: Коллаж: Сегодня

Овощи, каши, цельнозерновой хлеб в новогоднем марафоне застолий уступают место колбасам, сладким напиткам и сладостям. В итоге – лишние килограммы, проблемы с пищеварением и не только.

Про какие продукты не стоит забывать, а какую пищу стоит ограничить даже в праздники – рассказал врач-диетолог, врач спортивной медицины и врач-аллерголог, основатель Диет-центра здорового питания доктора Куща Александр Кущ.

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Александр Кущ
Александр Кущ / Фото: пресс-служба

Какие самые полезные продукты – овощи?

Важный момент, который многие упускают – набрать лишний вес можно и на низкокалорийной пище, если есть ее чрезмерно много. Также важно сочетание продуктов и способ их обработки: те же овощи могут привести к лишним кило.

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Например, свекла, морковь и другие корнеплоды при термической обработке становятся более сладкими, повышается их сахаристость. Поэтому можно набрать вес, если часто налегать на ту же вареную или запеченную морковь.

Самые лучше овощи для похудения – это брокколи и цветная капуста
Самые лучше овощи для похудения – это брокколи и цветная капуста / Фото: Depositphotos

Самые лучше овощи для похудения – это брокколи и цветная капуста. Брокколи – низкокалорийный продукт для очистки организма, мощный антиоксидант. И термически обработанная брокколи или цветная капуста не способствуют набору лишнего веса.

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В сутки рекомендуется съедать 300-400 грамм овощей, это еще позволяет снизить вред от углеводистой пищи (хлеба или сладостей).

А что на счет круп, зерен и орехов?

Из орехов для здорового питания и похудения лучше всего подходят грецкий орех, семена тыквы, миндаль. А любителям арахиса стоит притормозить: во-первых, арахис – это не орех, а семя травянистого растения семейства бобовых. Во-вторых, арахисовый белок плохо усваивается, а арахисовая паста – вредна.

Грецкие орехи сохранят сердце, мозг и помогут продлить жизнь
Грецкие орехи сохранят сердце, мозг и помогут продлить жизнь / Фото: unsplash.com

По поводу обжарки орехов и семечек, делать это тоже нежелательно, поскольку жиры в составе орехов превращаются в трансжиры, поэтому жарить их нежелательно, то же – относительно семечек.

Из круп рекомендуется просо, ячневая крупа, любителям риса лучше отдать предпочтение нешлифованному длинному бурому рис. А вот круглый шлифованный белый рис способствует набору лишнего веса, поскольку у него высокий гликемический индекс.

Каких продуктов стоит избегать?

Номер один в списке вредных продуктов – это чипсы; на втором месте по вредности – сладкие газированные напитки. Третье место в рейтинге вредных для здоровья продуктов занимает колбаса, сосиски, мясные карбонаты и прочие продукты переработки.

Колбасу на Новый год 2022 лучше не ставить
Колбасу на Новый год 2022 лучше не ставить / Фото: unsplash.com

Относительно красного мяса, как такового – если есть его в небольших порциях, то вреда здоровью это не причинит. То же касается картофеля: важно, как его приготовить. Запеченный или пюре – вполне себе хорош, а вот частого употребления жареного картофеля или фри стоит избегать.

Также мы писали, "Как похудеть и снизить холестерин без лекарств".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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