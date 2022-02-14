Самоизоляция при "Омикроне только 5 дней, а заболеваемость растет – что делать, ответил доктор Комаровский

Сроки самоизоляции в Украине снизили до 5 дней, при условии отсутствия симптомов ковида, хотя заболевших все больше. Евгений Комаровский рассказал о прогнозе

Сократить срок самоизоляции при ковиде - решение принято, несмотря на рост заболеваемости, вызванной "Омикроном". Что по этому поводу думает известный педиатр Евгений Комаровский, врач рассказал в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24", а также ответил на другие вопрос телезрителей.

Сейчас мы наблюдаем до 60 тысяч больных коронавирусом в стуки, по статистике МОЗ Украины, так продлится еще пару недель. Но потом уровень заболеваемости будет снижаться: "Омикрон" приводит к гораздо меньшей смертности, чем "Дельта".

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"Омикрон" менее опасен, чем "Дельта", поэтому срок самоизоляции снижен до 5 дней. Но для группы риска это штамм также опасен / Фото: unsplash.com

Несмотря на то, что ковидом сейчас болеют довольно немало людей, сроки самоизоляции снижены до 5 суток, и можно даже не делать ПЦР- тест. А если ПЦР сделали, и он отрицательный, то можно прекратить самоизоляцию и раньше.

Действительно цифра в 60000 заболевших по данным Минздрава, но применительно к "Омикрону" – это цифра не очень страшная,- говорит Евгений Комарвский,- но здравоохранение может не выдержать, если огромное количество людей будут нуждаться в лечении в стационаре. Да, "Омикрон" реже вызывает состояния, требующие строчной госпитализации, но штамм опасен для людей из групп риска.

Поэтому кандидат медицинских наук просит людей старше 65 лет, а также остальных из группы риска, тех, у кого есть хронические заболевания (диабет, болезни почек, ожирение и т.д.) особенно ответственно относиться к своему здоровью.

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И в случае заболевания людям из групп риска – сразу обращаться к врачу, а не заниматься самолечением. Также не игнорируете ношение масок, вакцинацию и другие меры профилактики.

Кто именно относится к группам риска по ковиду, мы писали ранее, читайте "Почему про группы риска по ковиду должны знать все".

Также вам может быть интересно, зачем вакцинироваться от ковида, если даже прививка не дает гарантий не заболеть, читайте "Почему вакцинация важна, хотя даже привитые болеют".