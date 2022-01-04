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С чего начать следить за здоровьем – план чек-апов на 2022 год

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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4 января, 13:00
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Давно хотите пройти обследование всего организма, начать рационально питаться, выявить свои слабые места? Составьте план здоровья на этот год и следуйте ему
Чтобы начать следить за здоровьем, составьте план чекапов у врача на 2022 год и следуйте ему
Чтобы начать следить за здоровьем, составьте план чекапов у врача на 2022 год и следуйте ему / Фото: freepik.com

Чтобы не тратить массу времени, сил и средств на лечение запущенных состояний, их следует не допускать: выработайте у себя привычку вовремя проходить профилактические осмотры. Как это сделать – рассказывает Центр общественного здоровья МОЗ.

Когда нужно проходить профосмотр и что такое чек-ап?

Профилактический осмотр важно желать всем без исключения, даже если у вас ничего не болит. Для этого раз в год обращайтесь к своему семейному врачу: ставьте отметку в гугл-календаре, создавайте событие или заводите будильник, если врач вам рекомендует несколько чек-апов у разных специалистов.

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Не стесняйтесь и спрашивайте своего семейного врача, есть ли у вас факторы риска развития неинфекционных болезней
Не стесняйтесь и спрашивайте своего семейного врача, есть ли у вас факторы риска развития неинфекционных болезней / Фото: freepik.com

Check-up (чекап)— это ранняя диагностика заболеваний, включающая в себя полный набор анализов и исследований, это позволит за день ответить на вопрос: все ли в порядке с вашим здоровьем. ВООЗ также рекомендует делать такое медицинское обследование каждый год.

Какие медицинские чек-апы нужно делать?

Помните, что поставить диагноз может только врач. Не стесняйтесь и спрашивайте своего семейного врача, есть ли у вас факторы риска развития неинфекционных болезней, нужны ли именно вам еще дополнительные обследования для профилактик. Просите подробнее рассказать о профилактических осмотрах и когда их нужно делать именно вам.

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В среднем же, основные заболевания, развитие которых можно не допустить, это:

Гипертония (артериальная гипертензия), а также другие заболевания сердца и сосудов: мужчинам 40+ и женщинам 50+ рекомендуется делать обследование каждые 2 года.

Сахарный диабет: мужчины и женщины с 45 лет и старше – каждый год.

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ВИЧ: быстрый тест на выявление антител к ВИЧ – ежегодно.

Туберкулез: проведение скринингового анкетирования – ежегодно.

Рак молочной железы: всем женщинам с 40 лет нужно делать маммографию – каждые 2 года.

Колоректальный рак (опухоль толстого кишечника): мужчины и женщины 50-75 лет – каждые 2 года, при наличии факторов риска – каждый год.

Рак предстательной железы: ежегодные профилактические осмотры нужно делать: мужчинам 50 лет и старше, если у них низкий риск, 45 лет и старше, если имеют средний риск, 40 лет и старше с высоким риском развития болезни.

Скрининговое гинекологическое обследование для предотвращения онкологических заболеваний у женщин: с 15 лет (если женщина живет половой жизнью) – ежегодно.

Важно 2 раза в год посещать стоматолога, чтобы провести профессиональную чистку зубов и не допускать кариеса
Важно 2 раза в год посещать стоматолога, чтобы провести профессиональную чистку зубов и не допускать кариеса / Фото: freepik.com

Также ваш семейный врач подскажет, как бросить курить, какие именно вам нужны физические нагрузки, как придерживаться рационального питания и т.д. А еще важно 2 раза в год посещать стоматолога, чтобы провести профессиональную чистку зубов и не допускать кариеса.

Читайте также: "Основные ошибки при похудении".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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