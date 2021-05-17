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Работаете больше 8 часов – серьезно рискуете здоровьем: ВОЗ

Сегодня, 18:17

Работать больше 8 часов ежедневно опасно для здоровья. Так утверждают эксперты ВОЗ, которые провели исследование, подробности – в сюжете

Работа по 11 часов в день может привести к инсульту
Работа по 11 часов в день может привести к инсульту
Фото: Depositphotos

Если отдавать работе по 11 часов ежедневно с понедельника по пятницу, то может произойти не только инсульт, но и вообще вы рискуете умереть от ишемической болезни сердца. Информация – в сюжете Марии Мороковец.

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Проблема в том, что из-за пандемии многие сейчас часто вынуждены работать сверхурочно. Особенно рискуют мужчины: по результатам исследований 72% процента людей, умерших от болезней из-за трудового напряжения, были мужчинами среднего и старшего возраста.

Напомним, что ранее мы сообщали, что хроническая усталость плохо влияет на организм человека.

А еще важно не забывать поддерживать эмоциональное здоровье и создавать хорошее настроение себе и родным, в этом вам помогут подарки: ловите идеи интересных презентована на самые популярные праздники мая в нашем календаре подарков.

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