Как дожить до отпуска, если сил работать не осталось – антистресс-советы

Кто-то завтра летит в Турцию, а вам терпеть еще месяц или аж до самой осени? Оставаться продуктивным на работе и дома помогут лайф-хаки психолога

Дожить до полноценного отпуска поможет планирование и мини-отпуск на викенд Фото: unsplash.com

Коллеги раздражают рассказами о предстоящем отпуске? Даже если ваша желанная поездка уже в июне, до нее как-то надо дожить, сохраняя работоспособность и здравый ум. Как дожить до долгожданного отпуска без эмоциональных потерь, продолжать справляться на работе и найти в себе силы бороться с усталостью, рассказала практический психолог, бизнес-тренер Марина Диденко.

Марина Диденко Фото: пресс-служба

Что делать, если работать все труднее и напряжение просто невыносимо?

Самое время вспомнить старый анекдот, когда человек на вопрос о том, как он расслабляется, говорит – а я не напрягаюсь. Наше ежедневное напряжение усиливается еще больше, когда мы сами себе создаем дополнительные стрессовые ситуации. Но чтобы сосредоточиться на работе, нужно найти время для самого этого сосредоточения. Звучит странно, но тем не менее – важно отложить все и фиксироваться только на том, что сейчас предстоит делать.

К примеру, в одном из американских институтов людей даже учат сосредотачиваться: единственное задание студентов там– проектировать свою жизнь. Поэтому вам тоже полезно будет анализировать свои действия. Не делайте ничего в впопыхах, отслеживайте причинно-следственные связи. Это облегчит работу, поможет с концентрацией – учитесьь создавать простор для раздумий и сосредоточения. Тогда в голове возникает картинка и действия идут, как по маслу.

Все, что отвлекает – уберите. Иногда 15 минут продуктивной работы без отвлечения более продуктивны, чем час перекладывания бумаг с места на место, если вы постоянно отвлекаетесь.

Но даже любимое занятие утомляет, а на работе не всегда приходится делать именно то, что нравится и вдохновляет. Поэтому важно научиться понимать, что вы устали.

А как понять, что пора остановиться и передохнуть?

Если мы будем форсировать и пытаться "дожать" работу, а сил уже нет, то нас ждет разочарование. Оцените сове состояние – забыли скинуть файл на почту? Уже пятый раз вспоминаете, что не ответили на важное письмо? Раздражение от этого выросло аж до головной боли? Вы устали, нужен перерыв. Также сэкономить время и меньше уставать поможет планирование или расставление приоритетов. Можно даже составить график, когда отвечать на письма, когда заходить в соцсети, а когда пить чай: это улучшит продуктивность.

Расставление приоритетов поможет быстрее справляться на работе Фото: unsplash.com

А еще отлично отвлекает от собственных проблем и усталости забота о других. Если нет сил заботиться о ком-то, можно купить цветок или посадить косточку. Забота и зарождение новой жизни, даже маленького растения, дарит нам ресурс и чувство радость – это отличная профилактика нашей усталости.

Меньше уставать и полноценно отдыхать нужно и дома, не забывайте, что выходные – это время для отдыха, семьи, увлечений.

А как использовать выходные и свободное время для максимального расслабления?

Советы очень банальны – разделите все свое время для работы и отдыха. Когда вы отдыхаете, например, вечером с семьей или на викенд – не работайте вообще, даже думать про работу не стоит. Рассказали родным, как дела на работе – и затем постарайтесь переключить внимание. Потому что именно продуктивный отдых помогает вам потом в рабочее время сделать намного больше.

Будьте активными физически – это нам дарит эндорфины и другие гормоны счастья, помогает переключаться с одной деятельности на другую. Например, не лежите целый день за просмотром сериалов, найдите время для прогулки, сходите на пикник, в кино, если до сих пор нет хобби, то самое время подумать, что вам нравится и реализовать идею.

Находите приоритеты как на работе, так и дома. Например, просто поддерживайте чистоту, а генеральную уборку, которая потребует много сил и энергии, проведете уже после возвращения из отпуска.

А если уж совсем невыносимо, то может рвануть куда на пару дней сейчас?

Это действительно хорошая мысль, ведь и большие, и маленькие отпуски для нас важны и полезны. Мини-отпуск на 2 дня – то что нужно уставшему человеку, особенно живущему в большом городе. Попробуйте устроить себе маленький отпуск без отпуска. Вспомните, от чего вы обычно получаете удовольствие: нам нужна смена картинки, особенно сейчас в условиях карантина.

Даже выезд в парк или лес за город поможет вам отдохнуть и работать с понедельника намного лучше.

Попробуйте то, что вам по силам: снимите отель в пригороде, поезжайте к бабушке в деревню или в лес с палатками, съездите в соседний город, если это недалеко и походите там по музеям. При этом меньше заходите в интернет, а затем сравните ваше самочувствие и работоспособность на новой рабочей неделе. Вот увидите, они улучшатся.

Хорошо, но перед отпуском начальство обычно нагружает, как сберечь силы?

Бывает так, что руководство сразу озвучивает весь объем работы, который вы должны обязательно сделать, но не озвучивая дедлайны. Уточняйте, возможно ли это сделать после отпуска. А еще не бойтесь просить о помощи коллег, иногда мы даже не представляем, что нам готовы помочь и боимся обратиться с просьбой.

Не бойтесь просить о помощи коллег Фото: unsplash.com

Иногда нам нужно больше времени для выполнения тех задач, с которыми коллега справляется за считанные минуты. Например, вы никак не можете одолеть копировальную машину или победить таблицу в Excel, а ваш коллега ненавидит складывать бумаги c отчетами в папки. Договоритесь, что поможете друг другу или "прикроете" один одного во время отпуска каждого из вас.

Напомним, что ранее мы писали о том, куда украинцы смогут поехать в отпуск этим летом.

А еще не забывайте заботиться не только о физическом, но и эмоциональном здоровье себя и близких, делайте презенты – в этом вам помогут идеи интересных подарков на праздники мая, которые уже есть в нашем календаре.

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