Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Спорт Life Лайфхакер Техно

Канны-2021

С кем Том Круз

Состояние МакSим

Atlas Weekend

Самое дорогое

Разборки Джеджулы
СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Продолжительная и мощная магнитная буря июля стартует сегодня

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
12 июля, 16:03
Копировать ссылку
На Петра и Павла-2021 начинается серьезная магнитная буря, которая продержится до самых выходных
Магнитная буря
Магнитная буря / Фото: Pexels

Сегодня, 12 июля, в праздник святых апостолов Пета и Павла, на Землю обрушится серьезная и затяжная магнитная буря. По прогнозам, этот геомагнитный шторм продлится до пятницы, 16 июля.

Своего максимума июльская магнитная буря достигнет завтра, 13-го числа, и может достигать уровня G1. Со среды шторм постепенно пойдет на спад и уже к выходным магнитосфера Земли войдет в норму.

Активность Солнца может спровоцировать неприятности и подпортить самочувствие, особенно у метеозависимых людей.

Когда еще в середине лета ожидаются всплески солнечной активности, читайте в нашем прогнозе магнитных бурь на июль-2021.

Зная прогноз магнитных бурь, метеозависимые люди смогут в определенной степени защититься от негативного воздействия Солнца и быть готовыми к возможному ухудшению самочувствия в период геомагнитных возмущений.

Ранее мы публиковали лунный календарь на июль 2021 года: благоприятные и опасные дни.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
Лайфхак дня
Путешествовать за границу бюджетно – реально!
Хакнуть
Канны набирают обороты
6 - 17 июля

В Каннах показали украинский фильм "Бабий Яр. Контекст"

Узнать больше
Цитата дня

У группы "ВИА Гра" было много красивых песен и красивая картинка, но за ней стоит много боли. Мне искренне жаль, что все это со всеми нами произошло.

Анна Седокова певица
Больше признаний от Ани
Канны-2021: Белла Хадид в платье с ожерельем-легкими Schiaparelli
Спецпроект
Календарь лайфхаков на лето
Июль
Лайфхаки по календарю
SHOW MUST GO ON

Каннский кинофестиваль

6 — 17 июля

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
11 - 17 июля
Читать гороскоп
Сольный концерт
DOROFEEVA
31 июля / 20:00
Детальнее про сольник
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Аренда VIP-яхты — ₴27 000/час
За что такие деньги?
тест
Угадаешь звезду по модному образу?
Попробовать
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Пить стакан теплой воды натощак
Почему это важно?
Гороскоп
Твой гороскоп на июль
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Подарок по гороскопу
Что подарить женщине по ее знаку зодиака
Хочу узнать!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять