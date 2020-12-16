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Правильный выбор детского полноценного питания на период новогодних праздников

Кроме собственных любимых блюд новогоднего стола, стоит позаботиться и о праздничном меню для вашего ребенка

Приближается Новый год – удивительное время, полное надежд и ожиданий, но и хлопот у родителей становится еще больше, ведь о стольких вещях надо позаботиться: украсить дом, выбрать подарки, подумать о праздничном столе.

В этом году новогодние праздники особенные, ведь вы едва ли не впервые встречаете Новый год вместе со своим малышом. Поэтому, кроме собственных любимых блюд новогоднего стола, стоит позаботиться о праздничном меню для вашего ребенка.

Первые годы жизни – это ответственный период, когда закладываются основы будущего здоровья и прогресса малыша, что является очень важным для его дальнейшей успешной жизни. Детский организм в это время продолжает развиваться, и малышу нужно множество питательных веществ, которые он может получить только с качественным питанием.

Новогодние лакомства, конечно, очень вкусные, но не подходят для вашего ребенка, ведь его пищеварительная система еще недостаточно развита, чтобы усваивать пищу взрослых. Лучшим питанием для детей до 12, а по возможности и до 24 месяцев, является грудное молоко – "золотой стандарт" вскармливания. Но если это по каким-то причинам невозможно, родителям надо взвешенно выбирать детскую смесь для своего малыша.

Ученые всего мира годами проводят исследования состава грудного молока и его влияния на детский организм, чтобы создать смесь, которая бы максимально соответствовала возрастным потребностям детей.

Одним из производителей, которые постоянно обновляют состав собственных детских смесей согласно последним научным исследованиям, является компания Нутриция – производитель детских смесей Nutrilon Premium+ 3,4, которые содержат формулу Pronutra, что включает:

Пребиотики – "пищу" для полезных кишечных бактерий. Эти вещества необходимы для формирования полезной микрофлоры, способствуют укреплению иммунитета и снижают риск развития вирусных и бактериальных инфекций у детей, что имеет особое значение в период зимних холодов.

Постбиотики – биоактивные вещества, которые возникают в результате деятельности полезных кишечных бактерий. Вместе с пребиотиками они обуславливают системное иммуномодулирующее, противовоспалительное и антиоксидантное действие и способствуют хорошему пищеварению.

Длинноцепочечные полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3/Омега-6 – вещества, которые важны для развития зрения, нервной системы и мозга, способствуют интеллекту и повышению когнитивных функций малыша.

Оптимальный набор витаминов и минералов – необходим для полноценного развития детского организма в раннем возрасте.

Время новогодних праздников – это время, которое вы можете провести в семейном кругу вместе со своим ребенком: наблюдать, как он открывает для себя что-то новое, помогать ему переживать неудачи и обеспечить ему возможность правильно расти и развиваться. Позаботьтесь, чтобы этот Новый год для малыша был не только полным приятных впечатлений, но и сделайте правильный выбор, чтобы заложить фундамент для его будущих достижений.

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