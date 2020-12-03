Повышает ли чеснок и лук иммунитет: ответ врача

Чрезмерное употребление этих жгучих овощей меняет также запах тела

Не лечат коронавирус, зато укрепляют иммунную систему. Украинские чиновники советуют есть чеснок и лук. Эти культуры, мол, обладают антибактериальным действием. Действительно ли они повышают иммунитет и какие неприятные сюрпризы ждут любителей жгучих овощей, рассказала "Сегодня" иммунолог Алла Волоха.

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Чиновник советует укреплять иммунитет

Есть чеснок и лук в который раз советует украинцам секретарь СНБО Алексей Данилов и таким образом укреплять иммунную систему.

"Вы знаете, у меня есть определенное образование. Там (в чесноке и луке – ред.) очень много фитонцидов. То, что касается поддержки внутреннего иммунитета, – это обязательная вещь для того, чтобы вы были здоровы", – говорит чиновник.

Лук и чеснок содержат витамины С, В, А, Е, немало минералов и самое главное – фитонциды, которые обладают противовирусным действием.

Повышает ли иммунитет чеснок и лук: ответ иммунолога

По слова иммунолога Аллы Волохи, для иммунитета в определенной степени чеснок и лук могут быть полезными. Нельзя сказать, что они как-то слишком влияют на работу иммунной системы, но действительно они в определенной степени могут помочь.

Чем можно заменить чеснок Фото: Pexels

Дневную норму необходимых витаминов получить из этих овощей не так просто. Например, 70 мг витамина С – это не менее 4 средние головки чеснока или 10 луковиц.

"То количество, которое мы съедает с пищей обычно я не могу сказать, что оно очень сильно влияет на работу иммунной системы", – говорит эксперт.

Минусы употребления чеснока и лука

Есть еще один аспект – неприятный запах после употребления жгучих продуктов.

По словам преподавателя курса "дипломатического протокола и этикета" Романа Петюры, есть простой способ проверить насколько наше дыхание свежее. Необходимо сложить руки лодочкой, приблизить ко рту и подышать.

Врач развеял миф о пользе чеснока Фото: Сегодня

Чрезмерное употребление чеснока и лука меняет также запах тела. От него невозможно избавиться ни тщательным мытьем, ни использованием дезодоранта.

Есть такие рекомендации: воздерживаться от потребления продуктов, которые могут спровоцировать такой сильный неприятный запах.

Также эксперт советует иметь при себе жевательную резинку или мятные конфеты.

Ранее врач развеял миф о пользе чеснока и назвал его аналоги.

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