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Потеря зубов может привести к слабоумию – как избежать деменции и сохранить улыбку

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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12 февраля, 08:00
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Старайтесь сохранить зубы еще в молодости, иначе в старости риск развития деменции возрастет. Как связана потеря зубов и развитие слабоумия – в статье
Потеря зубов может привести к слабоумию, чтобы избежать деменции и сохранить улыбку, соблюдайте гигиену ротовой полости и ходите на профосмотр
Потеря зубов может привести к слабоумию, чтобы избежать деменции и сохранить улыбку, соблюдайте гигиену ротовой полости и ходите на профосмотр / Фото: freepik.com, Коллаж: Сегодня

Слабоумие и потеря зубов взаимосвязаны, об этом все чаще заявляют медики. Действительно ли здоровье зубов и наша мозговая деятельность связана, можно ли сохранить зубы до преклонного возраста и избежать деменции?

В этом помог разобраться стоматолог-ортопед, хирург-имплантолог, основатель клиники "Взрослая стоматология" Виталий Пчельник.

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Виталий Пчельник
Виталий Пчельник / Фото: пресс-служба

Почему так важно поддерживать здоровье зубов

Слабоумие и отсутствие зубов могут быть взаимосвязаны, поэтому так важно поддерживать здоровье зубов. Но какая между ними связь? На этот вопрос ответили японские стоматологи еще 5 лет назад, результаты их наблюдений были опубликованы в The Journal of the American Geriatrics Society.

Медики обнаружили взаимосвязь степени развития слабоумия и количества отсутствующих зубов
Медики обнаружили взаимосвязь степени развития слабоумия и количества отсутствующих зубов / Фото: unsplash.com

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Пять лет медики наблюдали за участниками эксперимента, которым было больше 60 лет. Добровольцам удаляли зубы, которые уже было невозможно вылечить, параллельно обследуя их состояние мозга. Особенно когнитивную деятельность – мышление, запоминание, память, обучение.

Более ста добровольцев из 1500 оказались подвержены развитию разных форм деменции. И именно у тех, кто с самого начала исследования уже имел удаленные зубы, медики обнаружили взаимосвязь степени развития слабоумия и количества отсутствующих зубов.

Связь между недостающими зубами и слабоумием действительно есть, поскольку при недостающих зубах у человека нарушается процесс полноценного жевания, – объясняет Виталий Пчельник, вместе с ним ухудшается пищеварение, питание в целом, это напрямую влияет на состояние здоровья человека и его когнитивные функции.

Отсутствие зубов "заставляет" людей ограничивать себя в той или иной пище, а более скудный рацион приводит к снижению мозгового кровообращения, в итоге тканям мозга не хватает питательных веществ. Если наряду с этим если человек плохо ухаживает за полостью рта, то риск развития слабоумия у него растет.

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Как избежать развития деменции

В первую очередь важно с юных лет ухаживать за зубами и своевременно их лечить в течении жизни. Это поможет сохранить ясный рассудок и общий жизненный тонус в старости. Ведь здоровье полости рта, как видите, связано в риском когнитивных нарушений в пожилом возрасте.

Благодаря имплантам обменные процессы в зубе не останавливаются, это сохранит здоровье, в том числе и когнитивные способности
Благодаря имплантам обменные процессы в зубе не останавливаются, это сохранит здоровье, в том числе и когнитивные способности / Фото: freepik.com

Если же зубы уже удалены, то помогут импланты или зубные протезы: сегодня существуют технологии, которые позволяют лишь за одно посещение стоматолога восстановить весь зубной ряд.

Поскольку имплантат – это имитация корня зуба, благодаря которому обменные процессы в зубе и тканях не останавливаются. Поэтому медики прогнозируют, что своевременное лечение зубными имплантатами может уменьшить прогрессирование слабоумия.

Также мы ранее писали, какие процедуры по уходу за зубами помогут сэкономить ваши деньги, читайте "ТОП-7 процедур по уходу за зубами дома и у стоматолога".

А еще вам может быть интересно, как сахар влияет на здоровье зубов? Тогда читайте "Как сахар влияет на зубы – известный стоматолог раскрыл секрет".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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