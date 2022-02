Потеря зубов может привести к слабоумию – как избежать деменции и сохранить улыбку

Старайтесь сохранить зубы еще в молодости, иначе в старости риск развития деменции возрастет. Как связана потеря зубов и развитие слабоумия – в статье

Потеря зубов может привести к слабоумию, чтобы избежать деменции и сохранить улыбку, соблюдайте гигиену ротовой полости и ходите на профосмотр / Фото: freepik.com, Коллаж: Сегодня

Слабоумие и потеря зубов взаимосвязаны, об этом все чаще заявляют медики. Действительно ли здоровье зубов и наша мозговая деятельность связана, можно ли сохранить зубы до преклонного возраста и избежать деменции?

В этом помог разобраться стоматолог-ортопед, хирург-имплантолог, основатель клиники "Взрослая стоматология" Виталий Пчельник.

Почему так важно поддерживать здоровье зубов

Слабоумие и отсутствие зубов могут быть взаимосвязаны, поэтому так важно поддерживать здоровье зубов. Но какая между ними связь? На этот вопрос ответили японские стоматологи еще 5 лет назад, результаты их наблюдений были опубликованы в The Journal of the American Geriatrics Society.

Медики обнаружили взаимосвязь степени развития слабоумия и количества отсутствующих зубов / Фото: unsplash.com

Пять лет медики наблюдали за участниками эксперимента, которым было больше 60 лет. Добровольцам удаляли зубы, которые уже было невозможно вылечить, параллельно обследуя их состояние мозга. Особенно когнитивную деятельность – мышление, запоминание, память, обучение.

Более ста добровольцев из 1500 оказались подвержены развитию разных форм деменции. И именно у тех, кто с самого начала исследования уже имел удаленные зубы, медики обнаружили взаимосвязь степени развития слабоумия и количества отсутствующих зубов.

Связь между недостающими зубами и слабоумием действительно есть, поскольку при недостающих зубах у человека нарушается процесс полноценного жевания, – объясняет Виталий Пчельник, вместе с ним ухудшается пищеварение, питание в целом, это напрямую влияет на состояние здоровья человека и его когнитивные функции.

Отсутствие зубов "заставляет" людей ограничивать себя в той или иной пище, а более скудный рацион приводит к снижению мозгового кровообращения, в итоге тканям мозга не хватает питательных веществ. Если наряду с этим если человек плохо ухаживает за полостью рта, то риск развития слабоумия у него растет.

Как избежать развития деменции

В первую очередь важно с юных лет ухаживать за зубами и своевременно их лечить в течении жизни. Это поможет сохранить ясный рассудок и общий жизненный тонус в старости. Ведь здоровье полости рта, как видите, связано в риском когнитивных нарушений в пожилом возрасте.

Благодаря имплантам обменные процессы в зубе не останавливаются, это сохранит здоровье, в том числе и когнитивные способности / Фото: freepik.com

Если же зубы уже удалены, то помогут импланты или зубные протезы: сегодня существуют технологии, которые позволяют лишь за одно посещение стоматолога восстановить весь зубной ряд.

Поскольку имплантат – это имитация корня зуба, благодаря которому обменные процессы в зубе и тканях не останавливаются. Поэтому медики прогнозируют, что своевременное лечение зубными имплантатами может уменьшить прогрессирование слабоумия.

