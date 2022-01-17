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Популярная закуска против осложнений диабета и вредного холестерина – чем полезен криль

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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17 января, 17:30
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Людям с диабетом для поддержания здоровья нужны особые продукты. Масло криля и мясо этих мелких рачков помогает снизить воспаление в сосудах сердца и холестерин
Популярная закуска из криля и его масло полезны для сосудов сердца, особенно против осложнений диабета и вредного холестерина
Популярная закуска из криля и его масло полезны для сосудов сердца, особенно против осложнений диабета и вредного холестерина / Фото: Коллаж: Сегодня

Риск поражения сосудов и миокарда – сердечной мышцы очень высок у людей с диабетом. Оказывается, криль, мелкие морские рачки, из которых готовят популярные закуски, особенно масло из них, помогает избежать таких осложнений, пишет журнал Nutrients.

Чем полезно масло криля для здоровья

Исследователи изучили влияние масла криля в качестве профилактики диабетической кардиомиопатии — это частое осложнение сахарного диабета, приводящее к высокой смертности. Медиков заинтересовала способность этих маленьких, красных омароподобных рачков, обитающих в Атлантическом океане, снижать уровень белка CRP. Это белок-индикатор воспаления, который повышает риск развития болезней сердца и инсульта.

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Выяснилось, что масло криля в рационе снижает воспалительные маркеры, особенно в сосудах сердца. А также снижает уровень "плохого" холестерина. Мясо криля — природный источник витаминов, минералов, полиненасыщенных жирных кислот. А еще – популярная закуска во многих кухнях стран мира, масло криля также известно, как пищевая добавка (выпускается в виде капсул).

Сколько масла криля можно есть в день?

Масло криля очень полезно для здоровья и принимается многими как альтернатива рыбьему жиру или Омега-3. В среднем доза масла криля составляет от 500 мг до 2000 мг ежедневно.

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Следует так избегать мяса и масла криля при аллергии на морепродукты
Следует так избегать мяса и масла криля при аллергии на морепродукты / Фото: unsplash.com

Но если вы никогда не ели криля, то посоветуйтесь со своим семейным врачом, нет ли у вас противопоказаний и сколько продуктов с крилем можно есть именно вам.

Это связано с тем, что Омега-3, которыми богат криль, при высокой дозировке могут оказывать антисвертывающее действие крови. Следует так же избегать мяса и масла криля при аллергии на морепродукты.

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Также читайте: "Чем полезны морепродукты".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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