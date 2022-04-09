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Помочь и не сгореть – как волонтерам справляться со стрессом и эмоциями

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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9 апреля, 10:00
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Эмоциональное истощение, "выгорание", упадок сил – если вы волонтер, и почувствовали подобные симптомы, то срочно нужно наладить сон и график работы. Как – в статье
Справляться со стрессом и эмоциями волонтерам помогут режим дня, сон и полноценное питание, про это нужно помнить
Справляться со стрессом и эмоциями волонтерам помогут режим дня, сон и полноценное питание, про это нужно помнить / Фото: freepik.com, www.lrt.lt

Уже больше месяца длится война с Россией, все стараются помочь, особенно волонтеры – они постоянно на связи, в работе и устают. Как сохранить свое ментальное здоровье и не "выгореть", как вовремя распознать стресс и взять паузу – рассказали в Центре общественного здоровья МОЗ.

Какие симптомы эмоционального выгорания у волонтеров?

Основные симптомы "выгорания", это:

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  1. Эмоциональное истощение, потеря энергии (в том числе физической), чувство бессилия, изношенности, опустошенности.
  2. Негативное отношение к другим людям, дистанцирование от них, обвинение тех людей, которым ты помогаешь, в том, что они не могут справиться, являются слабыми духом и позволяют себе такое поведение.
  3. Низкий уровень личных достижений, когда человек перестает быть компетентным, теряет способность быть эффективным, сосредотачивается на задачах, а не на их результате.

Головная боль или боль в желудке, изменение поведения, нервозность, усталость – это все могут быть признаки стресса
Головная боль или боль в желудке, изменение поведения, нервозность, усталость – это все могут быть признаки стресса / Фото: freepik.com

Также важно уметь распознать физические и эмоциональные признаки стресса. Это может быть как головная боль или боль в желудке, так и изменение поведения (неважно, стал ли человек более активным или пассивным — изменение произошло).

Что можно сделать, чтобы избежать стресса и выгорания

Сосредоточьтесь на том, что вы можете контролировать. Приготовьте завтрак, выйдите на короткую прогулку, выпейте кофе, прочтите несколько страниц книги перед сном. Соблюдайте график дня, это очень важно. Старайтесь работать в течение дня и не работать ночью или наоборот.

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У вас должна быть возможность поспать, иначе если вы будете непродуктивны, то вы вряд ли сможете эффективно выполнять свою работу. Питайтесь регулярно и правильно. Сбалансированная еда, богатая витаминами и микроэлементами, может укрепить ваш организм.

Обязательно соблюдайте режим сна, иначе вас на долго не хватит: полноценный сон должен длиться 7-8 часов
Обязательно соблюдайте режим сна, иначе вас на долго не хватит: полноценный сон должен длиться 7-8 часов / Фото: Getty Images

Также правильное питание оказывает положительное влияние на ваше психическое здоровье, а волонтерам крайне важно иметь стабильное эмоциональное состояние. Соблюдайте режим сна. Полноценный сон должен длиться 7-8 часов. Оставайтесь на связи с близкими. Это важно.

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Также узнайте, как снизить уровень адреналина и привести нервы в порядок – совет психолога Елены Адамовой.

Другой эксперт, Евгений Комаровский ране советовал, как поддерживать физическое и ментальное здоровье во время войны.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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