Помочь и не сгореть – как волонтерам справляться со стрессом и эмоциями

Уже больше месяца длится война с Россией, все стараются помочь, особенно волонтеры – они постоянно на связи, в работе и устают. Как сохранить свое ментальное здоровье и не "выгореть", как вовремя распознать стресс и взять паузу – рассказали в Центре общественного здоровья МОЗ.
Какие симптомы эмоционального выгорания у волонтеров?
Основные симптомы "выгорания", это:
- Эмоциональное истощение, потеря энергии (в том числе физической), чувство бессилия, изношенности, опустошенности.
- Негативное отношение к другим людям, дистанцирование от них, обвинение тех людей, которым ты помогаешь, в том, что они не могут справиться, являются слабыми духом и позволяют себе такое поведение.
- Низкий уровень личных достижений, когда человек перестает быть компетентным, теряет способность быть эффективным, сосредотачивается на задачах, а не на их результате.
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Также важно уметь распознать физические и эмоциональные признаки стресса. Это может быть как головная боль или боль в желудке, так и изменение поведения (неважно, стал ли человек более активным или пассивным — изменение произошло).
Что можно сделать, чтобы избежать стресса и выгорания
Сосредоточьтесь на том, что вы можете контролировать. Приготовьте завтрак, выйдите на короткую прогулку, выпейте кофе, прочтите несколько страниц книги перед сном. Соблюдайте график дня, это очень важно. Старайтесь работать в течение дня и не работать ночью или наоборот.
У вас должна быть возможность поспать, иначе если вы будете непродуктивны, то вы вряд ли сможете эффективно выполнять свою работу. Питайтесь регулярно и правильно. Сбалансированная еда, богатая витаминами и микроэлементами, может укрепить ваш организм.
Также правильное питание оказывает положительное влияние на ваше психическое здоровье, а волонтерам крайне важно иметь стабильное эмоциональное состояние. Соблюдайте режим сна. Полноценный сон должен длиться 7-8 часов. Оставайтесь на связи с близкими. Это важно.
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Другой эксперт, Евгений Комаровский ране советовал, как поддерживать физическое и ментальное здоровье во время войны.