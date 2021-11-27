Полное расслабление и перезагрузка – что дает йога-массаж

Стать счастливее, снять гипертонус мышц и обратить внимание на здоровье вас "заставит" тайский массаж. После важно много пить, а что знать до массажа – в статье

Йога-массаж (он же - тайский) дает полное расслабление и перезагрузку / Фото: Коллаж: Сегодня

Тайский массаж не имеет ничего общего с эротикой: это не только работа с телом, а определенные рекомендации по питанию, поведению и т. д. Чем еще полезен такой йога-массаж, как его называют в западных странах, рассказал мастер тайского массажа Максим Музыченко.

Максим Музыченко / Фото: Светлана Евсеева

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Тайский массаж – это мануальная терапия?

История традиционного тайского массажа, дошедшего до современности, окутана легендами и "приправлена" эзотерикой. Называемая по-тайски (нуат пхэн боран) – традиционная медицинская система сегодня популярна и активно используется не только в Азии, но и Европе, странах Северной и Южной Америки.

Тайский массаж (который на самом деле не тайский, а индо-арийский), "уходит" корнями к его создателю – Дживаке Кумару, личному врачу и ученику Будды. Данная медицинская система, взявшая за основу, помимо многих других систем, в том числе и аюрведу, которая на территорию современного Таиланда попала примерно в конце XIII столетия.

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Этот массаж, который на Западе еще называют йога-массажем – это также определенные рекомендации по питанию, поведению и т.д., а не только работа с телом. В процессе сеанса массажа мастер воздействует на определенные точки на теле человека, укладывает его в различные положения, подобные йогическим асанам.

Массажист в ходе тайского массажа укладывает человека в различные положения, подобные йогическим асанам / Фото: Коллаж: Сегодня

Цель традиционного тайского массажа – расслабить все тело в целом, а не больное место (его как раз часто и не стоит трогать), например, тот же гипертонус мышц, поврежденное сухожилие, наследственные проблемы. Массажист работает над расслаблением всего тела, и терапевтический эффект наступает от обращения внимания человека на свою ситуацию со здоровьем.

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Чем же полезен тайским массаж и как его делают?

Тайский массаж акцентирован на весь организм: в независимости, болит ли одна рука или нога, в итоге находится основная причина недомогания (это может быть старая травма, длительное неудобное расположение тела во время работы, психосоматика и т. д.).

Сеанс йога-массажа проходит так: массажист передвигается на коленях вокруг массируемого, которого укладывают на пол (часто используют бамбуковый коврик, но современные массажные матрацы или просто одеяло – тоже ок).

Массажист использует для работы свои пальцы рук, ладони, внешние части запястья, локти, предплечья, колени и даже ступни. В процессе мастер подсказывает, как правильно дышать, как расслабить ту или иную часть тела и так далее.

Для йога-массажа мастер использует пальцы рук, ладони, локти, предплечья, колени и даже ступни / Фото: Светлана Евсеева

В итоге с помощью тайского массажа меняется подход человека к жизни, потому что мастер мягко и деликатно подталкивает его к тому, чтобы относится более ответственно к своему телу. А тело буквально сигнализирует о проблеме внутри него болью в какой-либо части или органе.

В среднем сеанс длится 2-2,5 часа, но в зависимости от индивидуальной проблемы может потребоваться три и более часов, чтобы расслабить человека, устранить болевой синдром и т. д.

А сколько сеансов тайского массажа нужно?

Тайский массаж – это яркий пример психологии телесности, когда психика и физиология рассматривается в одном ключе, отталкиваясь от очевидных и неочевидных связей с беспокоящей частью тела. Поэтому в тайском массаже может не быть такого понятия, как курс: все индивидуально.

В ходе йога-массажа массажист передвигается вокруг массируемого, в среднем сеанс длится 2-2,5 часа / Фото: Светлана Евсеева

Одному пациенту хватает одноразового сеанса и рекомендаций по питанию, образу жизни и приему травяных лекарственных средств (которые следует выполнять для выздоровления), другому нужно несколько сеансов.

Если же "на лицо" серьезные проблемы со здоровьем, то задача мастера – направить человека к профильному специалисту. А не искать в больном колене "скрытые страхи и нереализованные мечты", как, к сожалению, делают некоторые "гуру эзотерики".

А есть противопоказания для йога-массажа?

Временно йога-массаж противопоказан:

при острых простудных заболеваниях;

во время менструального цикла;

при беременности на поздних сроках.

Абсолютным противопоказанием для проведения тайского массажа является аневризма аорты. Если у вас есть какие-либо хронические заболевания или проблемы со здоровьем, то перед тем, как записаться на сеанс массажа, важно проконсультироваться с врачом.

Нужно ли готовиться к тайскому массажу?

Отправляясь впервые на сеанс тайского массажа, человек задумывается, нужна ли специальная подготовка, какой должна быть одежда. Никакой особой подготовки не требуется, но важно чтобы между приемом пищи и началом сеанса массажа прошло не меньше 1-1,5 часов.

Одежда должна быть удобной и не сковывать движений: мягкие спортивные брюки, лосины или леггинсы, футболка – с длинным рукавом. Вам остается только расслабиться, слушать и выполнять рекомендации в процессе сеанса и после него.

Что еще важно знать новичкам перед йога-массажем

После массажа важно оставаться расслабленным, отдыхать, принять ванну или душ. Если хочется спать – спите. И большинство из вас может себе позволить такой отдых после массажа либо вечером, либо в выходные дни.

Если после йога-массажа хочется спать – то спите, важно хорошенько отдохнуть / Фото: freepik.com

Поэтому важнее не время суток, в которое вы будете массажиться, а возможность после процедуры остаться дома и полноценно отдохнуть (поэтому часто массажиста вызывают на дом). Если едете на сеанс сами – то потом лучше взять такси и скорее вернуться домой. Также важно пить чистую воду после любого массажа, а не только тайского.

Зачем пить воду после массажа?

Вообще пить именно воду (а не чай, кофе, сок и т. д.) важно каждый день, независимо от того, были вы на массаже или нет. Многие забывают это делать или просто игнорируют.

Но после сеанса массажа пить воду важнее вдвойне, поэтому я, помимо общих рекомендаций, делаю на этом акцент, – говорит Максим Музыченко. – После воздействия на разные участки тела в процессе массажа усиливается кровообращение и отток лимфы, мышцы и кожа наполняются кровью. В нашем случае, в отличие от массажа отдельных зон (только рук, ног, воротниковой зоны и т. д.) вообще задействовано все тело.

И поскольку лимфоток и периферическое кровоснабжение усиливаются в несколько раз, то ускоряются обменные процессы, с потом и дыханием теряется жидкость. Проще говоря, нам нужна вода для восполнения возникшего дефицита жидкости.

После массажа нужно пить много чистой воды / Фото: freepik.com

Почему именно чистая вода? Потому что таким образом помимо соблюдения в организме водного баланса, мы также щадим наши почки, избавляя их от нужды перерабатывать и выводить из организма кофеин и другие элементы.

Сколько же воды пить? В среднем в течение дня человек теряет около полутора литров жидкости, а после массажа количество испарившейся воды увеличится еще на пол литра. Поэтому как минимум необходимо их восполнить.

Если это проигнорировать, то организм тут же "отомстит" вам ухудшением самочувствия, головной болью и т. д. Если хочется выпить больше – пейте, потребность в количестве выпиваемой воды у всех разная, все индивидуально.

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