Поддержит печень и не только – какие новые свойства граната нашли ученые

Гранат содержит два вещества, которые эффективно защищают от вредных воздействий и токсинов. Одно из них, пуникалагин, содержащийся в соке и кожуре граната, обладает очень большой антиоксидантной активностью, пишет медицинский журнал Nutrients.
А пуническая кислота используется в приготовлении гранатового масла, часто применяемого в косметических целях. Оба эти компонента оказывают благотворное воздействие на организм, снижают риск различных заболеваний и способствуют регенерации клеток.
А еще пуникалагин активно может снижать уровень окислительного стресса в печени, тем самым защищая орган от диабетического повреждения. Исследование также показало, что этот компонент останавливает воспалительные процессы и укрепляет иммунную систему.
В идеале съедать 1-2 плода граната раз в неделю. И не стоит увлекаться свежевыжатым гранатовым соком, его польза преувеличена. Если же у вас гастрит, язвенная болезнь или склонность к запорам, то количество съедаемого граната следует обсудить с врачом.
Также мы писали, как приготовить полезный гарнир из кабачков быстро.
А еще читайте, чем полезна малина и сколько ягод можно есть в день.