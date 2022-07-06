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Поддержит печень и не только – какие новые свойства граната нашли ученые

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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6 июля, 15:00
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Гранат – мощный антиоксидант, который помогает клеткам организма бороться с окислительным стрессом. А еще эти ягоды отлично защищают печень, выяснили исследователи
Поддержит печень и защити от окислительного стресса, такие новые свойства граната нашли ученые
Поддержит печень и защити от окислительного стресса, такие новые свойства граната нашли ученые / Фото: freepik.com

Гранат содержит два вещества, которые эффективно защищают от вредных воздействий и токсинов. Одно из них, пуникалагин, содержащийся в соке и кожуре граната, обладает очень большой антиоксидантной активностью, пишет медицинский журнал Nutrients.

А пуническая кислота используется в приготовлении гранатового масла, часто применяемого в косметических целях. Оба эти компонента оказывают благотворное воздействие на организм, снижают риск различных заболеваний и способствуют регенерации клеток.

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Гранат и его сок богат веществом, что останавливает воспалительные процессы и укрепляет иммунную систему
Гранат и его сок богат веществом, что останавливает воспалительные процессы и укрепляет иммунную систему / Фото: Depositphotos

А еще пуникалагин активно может снижать уровень окислительного стресса в печени, тем самым защищая орган от диабетического повреждения. Исследование также показало, что этот компонент останавливает воспалительные процессы и укрепляет иммунную систему.

В идеале съедать 1-2 плода граната раз в неделю. И не стоит увлекаться свежевыжатым гранатовым соком, его польза преувеличена. Если же у вас гастрит, язвенная болезнь или склонность к запорам, то количество съедаемого граната следует обсудить с врачом.

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Также мы писали, как приготовить полезный гарнир из кабачков быстро.

А еще читайте, чем полезна малина и сколько ягод можно есть в день.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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