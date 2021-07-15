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Почему зубной нитью нужно пользоваться ежедневно и какую зубную пасту выбрать

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
15 июля, 13:10
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Даже самая крутая зубная щетка не способна вычистить зубы в труднодоступных местах. Поэтому нужно не забывать про зубную нить и правильно подобрать пасту
Очистить самые проблемные места поможет зубная нить, а не щетка
Очистить самые проблемные места поможет зубная нить, а не щетка / Фото: Сегодня

Плохо вычищенные зубы – это не только неприятный запах изо рта, а еще быстрое развитие кариеса. Поэтому важно не только чистить зубы щеткой, а еще делать это правильно, уметь подобрать нужную зубную пасту и обязательно пользоваться зубной нитью или специальным ершиком. Как разобраться в тонкостях чистки зубов, рассказал стоматолог в красной бабочке, специалист с 30-летним опытом работы, профессор Ярослав Заблоцкий.

Ярослав Заблоцкий
Ярослав Заблоцкий / Фото: пресс-служба

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Почему только щетки и зубной пасты недостаточно?

Мы чистим зубы "на автомате", но некоторые до сих пор пропускают вечернюю чистку зубов, а зубную нить достают в лучшем случае тогда, когда в зубах застрял кусочек пищи. Безусловно, самый простой способ избежать лечения у стоматолога – это чистить зубы. Но к специалисту все равно нужно ходить на профилактический осмотр и снятие зубного камня раз в полгода. А помимо этого, правильно чистить зубы и пользоваться полным "боевым арсеналом" для ухода за зубами и полостью рта.

Зубной нитью нужно пользоваться каждый день, как и зубной щеткой
Зубной нитью нужно пользоваться каждый день, как и зубной щеткой / Фото: freepik.com

Увы, но до сих пор многие из на игнорируют использование зубной нити. А ее лучше всегда иметь под рукой не только для того, чтобы вытащить застрявший в зубах кусочек мяса или салата. Даже самая профессиональная щетка не может добраться до "мертвых зон", в которых остаются микроскопические кусочки пищи. Вы их можете даже не ощущать, но если их не убрать, то эти остатки начнут гнить, вызывая неприятный запах изо рта. А затем – и кариес. Очистить такие проблемные места поможет зубная нить и специальные ершики.

Зубной нитью нужно пользоваться каждый день, как и зубной щеткой: аккуратно очищая места между зубами.

Также важно правильно чистить сами зубы: лучше всего, если ваш лечащий стоматолог оценит проблемы полости рта, подскажет, какую именно пасту и щетку выбрать в вашем случае и покажет, как именно вам следует чистить зубы. Общие же рекомендации по чистке зубов, это держать щетку под углом 45 градусов. Часть зубной щетки, вернее ее половина должна оставаться на зубе. А вторая половина – на десне.

Это поможет удалить остатки пищи из-под десен и избежать развития их воспаления (пародонтита). Учиться чистить зубы правильно нужно с детства: малышам нужно начинать чистить зубы уже с 6-ти месяцев, даже если этих самых зубов у ребенка пока мало. И родители должны контролировать чистку зубов у малышей и помогать детям, пока они не достигнут 10 лет. Более тщательно вычистить зубы и меньше давить на саму эмаль при чистке поможет электрическая, а не механическая зубная щетка.

Какую зубную пасту лучше использовать?

Зубная паста – это помощник зубной щетки, ароматизатор. Если у вас уже есть кариес, то, во-первых, нужно идти к стоматологу, а во-вторых – использовать зубную пасту с фтором. Когда часто воспаляется десны, то есть при пародонтите больше подойдут зубные пасты с противовоспалительными добавками и без фтора. Когда есть и проблемы с деснами, и кариес, нужна противовоспалительная паста, которая также используется для профилактики кариеса.

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Когда эмаль истончена, зубы излишне чувствительна реагируют, отбеливающие абразивные пасты могут навредить еще больше. Поэтому если вы хотите выбрать пасту, которая поможет отбелить зубы, то проконсультируйтесь с врачом обязательно. Часто белоснежной улыбки невозможно добиться, потому что цвет эмали изначально желтый или серый, плюс сопутствующие заболевания тоже могут сделать зубы более темными.

Напомним, что мы также писали, как отбелить зубы дома и не испортить эмаль.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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